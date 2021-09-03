Karaciğer yağlanmasına karşı 7 doğal çözüm

Mide bulantısı veya şişkinlik gibi birçok farklı belirtiyle ortaya çıkan ve uzun vadede genel sağlık için oldukça zararlı olabilen karaciğer yağlanmasına karşı doğal çözümlerle önlem alabilirsiniz.

Yeşil çay, enginar çayı veya naneli kavun suyu gibi bazı doğal çözümler, kandaki kötü kolesterol LDL ve trigliserit seviyelerinin azalmasını ve karaciğer hücrelerini koruyup yenilemesine katkıda bulundukları için karaciğer yağlanmasının tedavisinde yardımcı olabilir.

Ayrıca, bu doğal çözümler düzenli olarak kullanıldığında mide bulantısı, kusma veya karında şişkinlik hissi gibi tipik karaciğer yağlanması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.

Bu doğal çözümlerin yalnızca, dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel egzersizi içeren ve doktor tarafından reçete edilen tedaviyi desteklemek için kullanılması gerektiğini unutmayın.

YEŞİL ÇAY

Bazı araştırmalar, bilimsel olarak Camellia sinensis olarak bilinen yeşil çayın bileşiminde, antioksidan özelliklere sahip olan epigallocatechin gibi fenolik bileşiklere sahip olduğunu, karaciğerde birikebilen ve karaciğer yağlanma derecesini kötüleştirebilen kötü kolesterol ve trigliseritleri azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Yeşil çay tüketmek, karaciğerde yağ biriktiğinde normalde artan karaciğer enzimleri olan ALT ve AST'yi azaltmaya yardımcı olabilir.

Yeşil çay, çay veya doğal ekstrakt şeklinde kullanılabilir ve fazla kullanımı ters etki yapıp karaciğere zarar verebileceğinden tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Malzemeler

- 1 yemek kaşığı yeşil çay yaprağı veya 1 poşet yeşil çay

- 1 su bardağı kaynar su

Tarif

Yaprakları veya yeşil çayı bir bardak kaynar suya ekleyin ve 10 dakika demlenmesine izin verin. Poşeti veya yaprakları süzün veya çıkarın ve daha sonra için. Bu çay günde 3 ila 4 defa veya doktor tavsiyesine göre tüketilebilir.

Yeşil çay, çocuklar, hamile veya emziren kişiler tarafından veya uykusuzluk, hipertiroidizm, gastrit veya yüksek tansiyonu olan kişiler tarafından tüketilmemelidir. Ayrıca kafein içerdiğinden uykusuzluk, midede yanma hissi, yorgunluk veya çarpıntı gibi yan etkilere neden olabileceğinden bu çayı gün sonunda veya önerilenden daha fazla miktarda içmekten kaçınmalısınız.

KAVUN VE NANE SUYU

Nane, karaciğer ve safra kesesi sağlığını canlandırmaya yardımcı olan, baş dönmesi ve karın şişkinliği gibi belirtileri hafifleten maddeler içerdiğinden, sindirim problemlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan tıbbi bir bitkidir.

Buna ek olarak, kavun eklendiğinde, örneğin çayın yerini alabilecek çok ferahlatıcı ve lezzetli bir meyve suyu elde edilir.

Malzemeler

- Çeyrek kavun

- 1 avuç nane

Tarif

Malzemeleri karıştırıcıya ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Gerekirse, karışımı biraz daha sıvı hale getirmek için biraz su ekleyin. Son olarak, taze hazırlanmış meyve suyunu için.

ÇEMEN ÇAYI

Çemen otu, kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerini azaltan 4-hidroksiizolösin olarak bilinen bir amino asit içerir. Böylece karaciğer yağlanması tedavinin etkisini artırmak, belirtileri daha hızlı atlatmak mümkündür.

Malzemeler

- 25 gram çemen tohumu

Tarif

Tohumları karıştırıcıda toz haline getirin. Daha sonra gün boyunca meyve suları, çorbalar veya salatalar ekleyin.

Bu bitki hamile veya emzirme dönemindeki kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.

BİBERİYELİ FESLEĞEN ÇAYI

Biberiyeli fesleğen çayı, antioksidan, iltihap önleyici ve anti-adipojenik (yağ yakan) özelliklere sahip ursolik asit ve karnosik asit açısından zengin olup karaciğerde yağ birikimini azaltır.

Ayrıca bu çay sindirimi iyileştirir ve karaciğer yağlanması olanlarda ortaya çıkabilecek bir belirti olan mide bulantısını azaltmaya yardımcı olur.

Malzemeler

- 10 fesleğen yaprağı

- 1 yemek kaşığı biberiye çayı

- 1 litre kaynar su

Tarif

Kaynayan suya fesleğen ve biberiye yapraklarını ekleyin. Örtün ve 10 dakika bekletin. Günde 3 bardağa kadar süzün ve için.

Bu çay hamilelik sırasında, emzirme döneminde veya 12 yaşın altındaki çocuklar tarafından alınmamalıdır.

ZENCEFİL, KAKAO VE TARÇIN ÇAYI

Bu çay, karaciğer enzimleri ALT ve AST düzeylerini ve insülin direncini iyileştirmenin ve karaciğerde yağ birikimini azaltmanın yanı sıra, karaciğer hücrelerinde serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olan antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Malzemeler

- 1 parça zencefil dilimi

- 1 tutam öğütülmüş tarçın

- 1 tutam kakao tozu

- 1 litre kaynar su

Tarif

Suyu kaynatın ve tüm malzemeleri ekleyin. 5 ila 10 dakika kaynamaya bırakın. Zencefili çıkarın ve çayı gün boyunca 3 ila 4 bölünmüş dozda için. Çay yapmak için başka bir seçenek de kökü 1 yemek kaşığı toz zencefil çayı ile değiştirmektir.

Bu çay, bazı ilaçların yan etkisi veya kanama riskini artırabileceğinden, antihipertansif, antikoagülan veya antidiyabetik ilaçlar kullanan kişiler tarafından tüketilmemelidir.

LİMONLU SARIMSAK ÇAYI

Sarımsak, bileşiminde antioksidan etkiye sahip olan ve kötü kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olan ve böylece karaciğerde yağ birikme riskini azaltan allisin içerir.

Malzemeler

- 3 diş sarımsak, soyulmuş ve ikiye bölünmüş

- Yarım bardak limon suyu

- 3 su bardağı su

- Tatlandırmak için bal (isteğe bağlı)

Tarif

Suyu sarımsakla kaynatın. Ateşten alıp limon suyu ve balı ekleyin. Sarımsakları çıkarın ve ardından servis yapın. Sarımsak güçlü bir tada sahiptir, bu nedenle hazırlık sırasında yarım çay kaşığı toz zencefil veya 1 parça zencefil kökü eklenebilir. Zencefil, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu için sarımsak çayının etkisini artırabilir. Ancak kan sulandırıcı kullanan kişiler tarafından tüketilmemelidir.

ENGİNAR ÇAYI

Enginar çayı, karaciğeri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan sinarin ve silimarin gibi antioksidanlar açısından zengindir ve karaciğerde yağ birikimine karşı savaşmaya yardımcı olabilecek yeni sağlıklı hücrelerin büyümesini teşvik eder

Malzemeler

- 15 gr kuru enginar yaprağı

- Yarım litre kaynar su

Tarif

Enginar yapraklarını kaynayan suya ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Yemeklerden 15-20 dakika önce günde 3 fincan çayı süzün ve için.

Tavsiye içeren bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli bir tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.