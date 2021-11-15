Karaciğer yağlanmasının 6 sinsi belirtisi

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, tedavi edilmediği durumlarda siroz ve karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor. İşte erken teşhis ve tedavi için dikkat edilmesi gereken sinsi belirtiler.

Karaciğer yağlanmasının ve hastalığının ağırlıklı olarak alkol tüketen kişilerde meydana geldiğine dair yaygın algı yanlıştır. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH), çok az alkol tüketen veya hiç alkol almayan insanları etkileyebilen bir durumdur.

Karaciğerde depolanan fazla yağ, ciddi sıkıntıya neden olabilecek karaciğer rahatsızlıklarına yol açabilir. Tedavi edilmezse, NAYKH ilerleyebilir ve Nonalkolik Steatohepatit (NASH) olarak bilinen bir duruma dönüşebilir ve bu da siroza ve karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Bununla birlikte, alkol içseniz de içmeseniz de, erken teşhis ve tedavi edilmezse hasar aynı olabilir.

Erken teşhise yardımcı olmak için, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının bazı belirtilerini göz ardı etmemeniz gerekir. İşte alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının 6 sinsi işareti:

TÜKENMİŞLİK

Kronik yorgunluk, karaciğer hastalığının açık bir belirtisidir. Araştırmalara göre, bunun nedeni beyindeki nörotransmitterlerdeki değişiklikler olabilir. Bununla birlikte, alkollü veya alkolsüz, sebebi ne olursa olsun, her zaman yorgunsanız, karaciğerinizi kontrol ettirmeniz en iyisidir.

İŞTAH KAYBI

Yemek yeme isteğinizin olmamasının birçok nedeni olabilir. Bununla birlikte, ani bulantı, baş ağrısı ve kusma ile birlikte iştahınız önemli miktarda kaybolursa, bu ciddi bir durumun habercisi olabilir. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının yaygın belirtilerinden biri de iştahsızlıktır. Yani bu tür durumlar yaşıyorsanız, en iyisi karaciğer taramasına girmektir.

KAŞINAN CİLT

Cildiniz de karaciğerinizin sağlıklı olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Bir karaciğer hastalığının safra kanallarınızı bozabileceği düşünüldüğünde, sonuçların cildinizde görülme olasılığı yüksektir. Araştırmalar, karaciğer hastalığının cilt altında birikebilen ve kaşıntılı bir cilt ile sonuçlanabilen safra tuzlarının seviyelerini artırabileceğini göstermektedir. Ancak cildinizin kaşınmasının veya kaşınma ihtiyacı hissetmenizin birçok farklı nedeni de olabilir.

GÖZLERİN VE CİLDİN SARARMASI

Cilt veya gözlerin sararmasının yaygın bir nedeni, karaciğer tarafından salgılanan sarımsı bir pigment olan vücuttaki bilirubin seviyesindeki artıştır. Genellikle sarılık olarak adlandırılır ve teşhis konulduktan sonra acil tedavi gerektirir.

ANİ KİLO KAYBI

Ani kilo kaybı, sağlıksız karaciğerin bir işareti olabilir. Sadece karaciğer sirozu belirtisi olmakla kalmaz, aynı zamanda hepatit C adı verilen ve karaciğer iltihabına yol açarak ağrıya ve şişmeye neden olabilen viral bir enfeksiyonu da gösterebilir.

KOLAY MORARMA

Karaciğer hasarı sık ve kolay morarma ile sonuçlanabilir. Karaciğeriniz hasar gördüğünde, normalden daha fazla kanamaya neden olarak morarma ile sonuçlanan yeterli miktarda pıhtılaşma proteini üretemez. Bununla birlikte, vücutta kolayca morarmaya neden olabilecek başka nedenler de vardır.