Karaciğere iyi gelen 10 besin

Sağlık için kilit organ olan karaciğerin birçok işlevi vardır. En önemlileri arasında vücutta bulunan toksinleri filtreleme vardır. Bu nedenle karaciğer için besinler oldukça önemlidir.

Karaciğerin bakımı çok önemlidir. Çok yağlı veya çok tatlı yemek, çeşitli karaciğer bozukluklarına neden olabilir. Uygun bir diyet, karaciğerin uzun vadede korunmasına ek olarak, daha verimli çalışmasını sağlar.

Karaciğer vücudun düzgün işleyişinde birçok temel işlevi yerine getirir. Sindirimden gelen besinleri depolamanın yanı sıra şeker, yağ ve proteinlerin metabolizmasına yardımcı olur ve filtre görevi görerek vücudu temizler.

Ortalama 1300 ile 1600 gram arasında ağırlığa sahip olan karaciğer, vücuttaki en büyük organlardan biridir. Özellikle alkol tüketimi, endüstriyel ürünler gibi şeker ve yağdan zengin gıdaların alınması ve işlenmiş gıdaların sık tüketilmesi karaciğer sorunlarına neden olabilir. Benzer şekilde, günlük stres de karaciğeri etkileyebilir.

KARACİĞERE İYİ GELEN 10 BESİN

Karaciğer sağlığını korumak için temel besinler açısından zengin gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir. İşte karaciğerinize daha iyi bakabilmek için yiyebileceğiniz 10 besin.

Siyah Turp

Karaciğer için en yararlı besinler arasında siyah turp öne çıkıyor. Siyah turp karaciğeri temizlemeye yardımcı olurken, safra üretimini de uyarır. Sonuç olarak, karaciğer kendisini daha hızlı yeniler. Siyah turp tembel karaciğeri olan insanlar için ideal bir yardımcıdır. Taze ve çiğ olarak yenen bu sebze, faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için salatalarda mükemmeldir.

Enginar

Siyah turp ile enginar, karaciğer fonksiyonu için faydalı besinlerin zirvesinde yer alır. Enginar, safra salgılanması ve sindirim üzerindeki doğrudan etkisi sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Hem yemeklerde hem de çay olarak kullanılabilen enginarı tüketmek istediğinizde karaciğer için aktif maddelerinin çoğunun yapraklarda bulunduğunu unutmayın.

Sarımsak

Sarımsak, temel sağlığı destekleyen çok eksiksiz bir besindir. Nitekim selenyum kaynağı olan sarımsak, karaciğerin uyarılmasını hızlandırır ve hücrelerini oksidasyona karşı korur. Selenyum detoks sürecini destekleyen enzimlerin aktivasyonuna katılır. Karaciğeri uyarmak için tüm salata, et ve sebze yemeklerinize sarımsak ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda , halihazırda hastalıklı bir karaciğerin yenilenmesi için özellikle faydalı olan doğal bir antibiyotiktir .Sarımsak ayrıca antioksidanlarla doludur ve hücre yaşlanmasını önler.

Greyfurt

Harika rengi ve keskin tadı ile greyfurt mükemmel bir meyvedir. Ancak lezzetlerinin ötesinde, özellikle karaciğer için birçok faydası vardır. Greyfurt, karaciğerde olası hasarı önleyen bir molekül olan naringin içerir. Ayrıca greyfurtun yüksek C vitamini içeriği, organ hücrelerinin serbest radikallere karşı korunmasına yardımcı olur.

Zerdeçal

Zerdeçal taze veya gıda takviyeleri şeklinde bulunabilen çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu baharat, içerdiği kurkumin sayesinde karaciğer gibi organları belirli toksinlere karşı korumaya yardımcı olur. Antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Karaciğer hastalıkları da dahil olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede etkilidir. Vücudu temizlemeye yardımcı olur, sindirime yardımcı olur ve kanseri önlemeye yardımcı olur. Sağlıklı bir karaciğer için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Avokado

Avokado karaciğer üzerinde dikkate değer bir etkiye sahiptir. İçerdiği doğal yağ asitleri, karaciğer üzerinde onarıcı etkiye sahiptir. Ayrıca kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve toksinlerin vücuttan atılımına katılır.

Bitter Çikolata

Bitter çikolata karaciğer için iyi bir besindir. Ancak dikkat edin, herhangi bir çikolata değil: en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar yararlıdır. Herhangi bir yiyecek gibi, ölçülü olarak tüketilmelidir. Bitter çikolata iyi bir antioksidan kaynağıdır ve karaciğer için koruyucudurç Ek olarak, magnezyum içeriği bu karaciğer kalkanı etkisini güçlendirir. Toksinlerden kurtulmak için etkilidir.

Biberiye

Biberiye, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Karaciğer hücreleri tarafından safra salgılanmasını uyarır, sindirimi kolaylaştırır ve böylece toksinlerin atılmasına katılır. Bu onarıcı etkiler, yorgunlukla savaşmaya da yardımcı olur.

Pancar

Pancar antioksidanlar açısından zengindir. Serbest radikallerle ve hücre yaşlanmasıyla savaşmaya yardımcı olan pancar bu besinlerin yanı sıra demir ve folik asit de içerir. Vücuttan toksin atılımına yardımcı olur.,

Kuruyemişler

Ceviz, badem veya fındık gibi yağlı tohumlar fosfor açısından zengindir. Tüketimleri, karaciğeri arındırmaya ve karaciğer hastalığına neden olan yağ birikimini önleyen lipid metabolizmasını kolaylaştırmaya yardımcı olur.