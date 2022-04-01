Düzgün çalışamayacak hale gelene kadar genellikle belirti vermeyen karaciğeri sağlıklı tutmanın anahtarı beslenmeden geçiyor. İşte karaciğer doğal olarak temizlemenin yolları.

Karaciğerin diğer organlar arasında farklı vücut için farklı bir önemi vardır. Karaciğer vücudun laboratuvarı olarak adlandırılır ve sentezleme ve depolama işlemlerini yapar. Vücudun en fazla kimyasal dönüşümü gerçekleştiren organıdır.

Karaciğer, insülin de dahil olmak üzere hormonların parçalanması üzerinde bir etkiye sahiptir. Glikojen formunda glikozu serbest bırakır ve depolar, kolesterolü sentezler ve ortadan kaldırır. A, B12, D, E ve K gibi belirli vitaminlerin yanı sıra demir ve bakır gibi çeşitli mineralleri depolar.

Karaciğer kan şekerini düzenler ve açlık sırasında glikozu serbest bırakır. Protein metabolizmasında ve ayrıca eski kırmızı kan hücrelerinin, eski lökositlerin ve aynı zamanda bazı bakterilerin yok edilmesinde rol oynar. Son olarak, karaciğer ilaç toksinlerini yok eder ve hücrelerin işleyişiyle doğal olarak üretilen amonyağı daha sonra böbrekler tarafından süzülen üreye dönüştürür.

KARACİĞERİ TEMİZLEMEK İÇİN 10 İPUCU

Hasar görmüş bir karaciğer midenin sağ tarafında, kaburgaların altında keskin ağrılara neden olur. Karaciğerin işlevi bozulduğunda genellikle yorgunluk ortaya ve sindirim güçlükleri ortaya çıkar. Bu tür durumlarda karaciğerin temizlenmesi gereklidir.

İşte karaciğeri doğal olarak temizlemek için 10 ipucu.

1. Karaciğerinizi yiyeceklerle temizleyin

Meşhur “detoks”ların arkasında, her şeyden önce karaciğerinizi aşırı yüklememek için diyetinizi izlemek gibi basit kurallar vardır.

Karaciğerinizi bir müddet dinlendirmek için süt ürünleri tüketimini azaltın. ağır yemeklerden kaçının, çikolata ve kahveden kaçının, çok yağlı yiyeceklerden kaçının, yumurta tüketimini sınırlayın, alkol içmeyin, şekerden kaçının, hayvansal proteinleri sınırlayın ve daha fazla bitkisel protein tüketin, sızma yağları kullanın.

2. Karaciğeri temizlemek için safra kesesini uyarın

Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmak için yenebilecek besinler arasında siyah turpun önemi vurgulanmaya değer. Siyah turp karaciğeri temizler. Siyah turp bunu safra kesesini uyararak yapar. Bu nedenle safra taşlarından şikayetçiyseniz kullanılmamalıdır.

3. Tercih edilecek yiyecekler

Hangi yiyecekleri yememeniz gerektiğini gördünüz, bunlar ise karaciğeriniz için iyi olacak yiyeceklerdir:

- Lahana,

- Ispanak,

- Soğan,

- Kereviz,

- Elma,

- Turunçgiller,

- Fesleğen,

- Zerdeçal,

- Zencefil,

- Nane.

4. Limonla detoks yapın

Karaciğerin temizlemesi de dahil olmak üzere birçok faydası olan limonu kullanın. Güne limon ve ılık su ile başlayın ve düzenli olarak su ve taze limon suyu karışımı ile gün içinde karaciğerinizi ödüllendirin. Bu basit küçük şeyler vücudunuza çok iyi gelecek.

Limon, aşırı yüklenmiş bir karaciğeri uyarmak için antiseptik rolüyle vücuda etki eder. Yatmadan önce de alabilirsiniz. Karaciğerin aşırı çalışması durumunda, yatmadan önce bir yemek kaşığı zeytinyağına birkaç damla limon ekleyin ve için.

5. Karaciğeri temizlemek için bitki çayları

Bir bardağa bir dilim limon ve birkaç dal biberiye koyun. Sıcak su dökün ve 10 dakika demlenmeye bırakın ve için.

Biberiye, birçok rahatsızlık için doğal bir çaredir ve özellikle sindirim için faydalıdır. Özellikle karaciğerin biriken toksinleri dışarı atmasına yardımcı olur. Aynı zamanda safra üretimi için bir hızlandırıcı görevi görür: Bunun için biberiye çayını da sık sık tüketebilirsiniz.

6. Enginar tüketin

Enginar, karaciğerin çalışmasına yardımcı olan mükemmel bir safra üretimi uyarıcısıdır. Enginar, safra salgısını tetikleyerek sindirimi kolaylaştırır ve sindirim bozukluklarını önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olur. Günde 3 kez çay olarak 2 gr kuru yaprak alınması önerilir.

7. Sindirim için nane

Mükemmel bir sindirim aktivatörü olan nane, özellikle karaciğer sorunlarına karşı etkilidir. Nane iki yönlü olarak çalışır. İyi bir sindirime ve dolayısıyla karaciğerin kolay çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca toksinlerin atılmasında da rol oynar.

Nane, safranın salgılanmasını tetikleyerek karaciğeri boşaltır ve daha sonra bağırsakta boşaltılmasını sağlar. Bu da toksinlerin karaciğerden çok hızlı bir şekilde sindirim sistemine taşınması sonucu atılmasını sağlar. Nane, karaciğeri yoran zararlı veya fazla miktarda molekülün atılımını kolaylaştırır.

8. Arınmak için deve dikeni

Sindirim bozukluklarını tedavi etmek için antik çağlardan beri kullanılan deve dikeni, tıkanmış bir karaciğeri temizlemek için ideal doğal bir çaredir.

Deve dikeni, temizleyici ve toksin atıcı özelliklere sahip silimarin maddesi içerir. Dünya Sağlık Örgütü, karaciğer zehirlenmelerine karşı mücadelede deve dikeni kullanımını önermektedir. Genellikle eczanelerde ve çeşitli mağazalarda kapsüllerde veya uçucu yağ olarak bulunur.

9. Karaciğeri rahatlatan uçucu yağlar

Uçucu yağlar karaciğer hücrelerinin yenilenmesinde rol oynar. Bunun için limon esansiyel yağı kullanın. Küçük bir ekmek parçası gibi bir porsiyon yiyecek üzerine iki damla kullanın.

Nane veya zencefil esansiyel yağları, bir taşıyıcı yağ içinde seyreltilmeleri koşuluyla karaciğere masaj yapmak için de kullanılabilir. Hamile kadınlar ve çocuklar içni önerilmez.

10. Sıcak su torbasını çıkarın

Isı karaciğeri rahatlatacak ve toksinleri yok etme sürecini hızlandıracaktır. Bunun için basit bir çözüm var: Midenin sağ tarafına, karaciğer seviyesinde, üç gün boyunca mümkün olduğunca uzun süre sıcak su torbası koymak.

Karaciğerin tüm vücudunuzla bağlantılı olduğunu unutmayın. Stresliyseniz ve yeterince uyumazsanız, aşırı yüklenmiş bir karaciğerin zararlarını daha da fazla hissedersiniz.