Karadeniz'de hamsinin biyoaktif özelliği incelendi

Laboratuvarda iki yıl süren çalışmaya imza atan ekip, hamsinin diğer çeşitlere göre fonksiyonel özelliklerinin iyi olduğu sonucuna ulaştı.

Ordu Üniversitesi, Karadeniz'de iki yıllık çalışma yürüttü.

Gıda Mühendisliği Bölümünce, bölgede en çok avlanan hamsi, istavrit, mezgit, palamut ile barbun üzerinde kimyasal bileşenin ve biyoaktif (fonksiyonel) özelliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

LABORATUVARDA İKİ YILLIK ÇALIŞMA

Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'nde en çok tutulan ve tüketilen beş balık seçildi. Üniversitenin laboratuvarında iki yıl süren çalışmanın ardından hamsinin diğer çeşitlere göre, fonksiyonel özelliklerinin iyi olduğu tespit edildi.

HAMSİ ÖN PLANA ÇIKTI

Araştırmaya göre, hamsinin omega 3'lerden özellikle EPA yağ asitince zengin, antioksidan özelliğinin yüksek olduğu ve antimikrobiyal özelliğinin bulunduğu ortaya kondu.

MEZGİT ÇOK YAĞLI, PALAMUDUN PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK

Hamside, esansiyel amino asitlerden lisin, lösin ile özellikle çocuklar için esansiyel olan arjinin ve histidinin yüksek olduğu belirlendi.

Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin, Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Çelik ile Araştırma Görevlisi Melike Demirkol'un yaptığı araştırmada dip balık türlerinden mezgidin çok az yağlı, palamudun ise protein değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.

OMEGA 3'ÜN FAYDALARI SIRALANDI

Sümeyye Şahin, balıkların insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirterek, içerdiği omega 3’ün kan basıncını dengelediğini, çeşitli kalp hastalıklarından koruduğunu bundan dolayı da kalp dostu olarak bilindiğini ifade etti.

Şahin, ancak her balığın omega 3 kaynağı olmadığını, vücudun omega 3 ihtiyacını karşılamak için de hamsi gibi yağlı balıkların tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HAMSİYLE İLGİLİ AYRINTI

Balıklardaki biyoaktif bileşiklerin bağışıklık için önemine değinen Şahin, bu bileşiklerin beyin için de faydalı, iltihap önleyici ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu özellikleri olduğunu vurguladı.

"Omega 3" denildiğinde akla ilk balık geldiğini, bunun da balık yağının içinde bulunduğunu aktaran Şahin, "Yaptığımız araştırmada hamsinin oldukça yağlı olduğu ve omega 3’lerden EPA değerinin oldukça yüksek olduğunu bulduk." dedi.

"MEVSİMİNDE TÜKETİN" TAVSİYESİ

Hamsinin birçok parametre açısından ön plana çıktığını dile getiren Şahin, bu balığın mevsiminde daha çok tüketilmesini önerdi.

Mezgidin proteince ön plana çıktığını, ancak yağsız bir balık olduğundan omega 3 kaynağı olmadığını aktaran Şahin, "Genelde doktorlar, omega 3 ve özellikle D vitamini için hastalarına balık tüketmelerini tavsiye ediyor.

HER BALIK OMEGA 3'Ü KARŞILAMIYOR

Ancak her balığın bunu karşılamadığını, yağlı balık tüketimiyle bunların karşılanabileceğini, halk arasında mezgidin yağlı bir balık olarak bilindiğini, yapılan araştırmada ise bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Araştırma Görevlisi Melike Demirkol ise balık tüketiminin insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Balıkların beden sağlığı ve vücudun dokularının yenilenmesi için faydalı olduğunu belirten Demirkol, yaptıkları araştırmada, hangi balık çeşitlerinde ne gibi besin değerinin fazla ya da az olduğunu gördüklerini dile getirdi.