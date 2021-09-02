Karaman'da aşı çağrısı yapan hasta salgına yenik düştü

Aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, hastane odasında çektirdiği görüntülü mesajının üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı'ndan önce Almanya'dan emekli olduktan sonra memleketi Karaman'a dönen 57 yaşındaki Süleyman Can, kısa süre önce koronavirüse yakalandı.

Aşı olmayan ve hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinin dolu olması üzerine ilk olarak koronavirüs servisinde tedavi görmeye başladı.

"AŞINIZI İHMAL ETMEYİN"

Serviste yatarken çektirdiği video ile aşı olmayan vatandaşlara seslenen Süleyman Can, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin.

"GERÇEKTEN ZOR BİR HASTALIK"

Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

SABAH SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Güçlükle konuştuğu görülen Süleyman Can, yaptığı paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Dün öğle saatlerinde yoğun bakıma alınan Süleyman Can'ın saat 05.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 çocuk babası olan Süleyman Can'ın cenazesi, yarın öğle saatlerinde Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedilecek.