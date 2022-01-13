Bakan Koca duyurdu! Karantina kalktı mı, aşılı temaslılara karantina var mı?

Bakan Koca duyurdu! Karantina kalktı mı, aşılı temaslılara karantina var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada karantina uygulanmasında değişiklik yapıldığını bildirdi. Peki karantina kalktı mı, aşılı temaslılara karantina var mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve eğitimden ekonomiye kadar her alanı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili yaşanan gelişmeler, gündemdeki yerini koruyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararlar doğrultusunda aşısı tam olan temaslılara karantina uygulamasında değişikliğe gidildiğini bildirdi. Ayrıca belirti göstermeyen kişilere PCR testi yapılmaması kararı alındı.

Bunun üzerine ''Karantina kalktı mı, aşılı temaslılara karantina var mı?'' sorularının yanıtı merak konusu oldu

Peki temaslı karantina süresi kaç gün oldu? 3. doz aşı olanlara karantina var mı? aşısız ve temaslı izolasyon süresi değişti mi? İşte Bakan Koca'nın karantina açıklaması...

AŞILI VE TEMASLI KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında, ''Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir.'' dedi.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bakan Kocai, PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını vurgulayarak, "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır." açıklamasında bulundu.

PCR TESTİ KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Koca, "Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim." diye konuştu.