Kargo çalışanları ve kuryeler ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Kargo çalışanları ve kuryeler ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Aşılama grubuna dahil olan kargo çalışanları ve kuryeler, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır araştırıyor. Peki kargo çalışanları ve kuryeler için aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar..

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları, yeni gelen aşılarla birlikte hız kazandı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya daha geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.'' ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından kargo çalışanları ve kuryeler ne zaman aşı olacak? Kargo çalışanları ve kuryeler için aşı randevusu nasıl alınır? gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte kargo çalışanları ve kuryeler için MHRS aşı randevusu alma ekranı...

KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELER İÇİN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca'nın açıklaması doğrultusunda kargo çalışanları ve kuryeler, 12 Haziran yani bugünden itibaren randevu alıp aşılarını olabilecek.

Kargo çalışanları ve kuryeler için 12 Haziran'dan itibaren aşı randevu ekranının açılması bekleniyor.

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

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