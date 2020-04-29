Karın ağrısıyla gittiği hastanede kitleden kurtuldu

Hakkari'de, karın ağrıyla gittiği hastanede ameliyata alınan kadının karnından, 3 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Hakkari'de yaşayan 63 yaşındaki Fedile Kızan, karın ağrısı çekmeye başlayınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Jinekolog Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Purut'a başvurdu.

Dr. Purut, yaptığı muayenede Kızan'ın yumurtalığında kitle olduğunu tespit etti.

KİTLENİN AĞIRLIĞI 3 KİLO 400 GRAM ÇIKTI

Kızan, ameliyata alındı. Dr. Purut ve Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, Kızan'ın karnından 23 santimetre çapında 3 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

"FUTBOL TOPUNDAN BÜYÜK"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kızan, doktorlar ve başhekime teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Yunus Emre Purut, "Yumurtalığında dev bir kitleyle geldi. Ameliyatını yaptık. Durumu iyi. Karnının içesinden futbol topundan biraz daha büyük yaklaşık 23 santimetrelik bir kitle çıkardık. Sağlığına kavuşan hastamızı, bugün taburcu edeceğiz." dedi.