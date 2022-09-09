Karın şişkinliği için 10 doğal çözüm

Sıklıkla anormal karın şişliği mi yaşıyorsunuz? Bu sorunun çeşitli nedenleri vardı, ancak bu can sıkıcı rahatsızlığı gidermek için doğal çözümleri deneyebilirsiniz...

Şişmiş bir göbek sadece estetik bir problem değildir. Görüntünün ötesinde, muazzam bir fiziksel rahatsızlık hissi verir. Göbek şişkinliği problemi her zaman kilo alımıyla bağlantılı değildir ve durumu çözmek için öncelikle kilo alımıyla bağlantılı olmayan şişkinlik nedenlerinin ne olduğu bilinmelidir.

Peki karın şişkinliğine ve bu rahatsızlık hissine nasıl veda edebilirsiniz? Cevap: Karın şişkinliğinin nedenleri ile başlamaktır.

Bunlar, çok fazla veya çok hızlı yemek gibi önemsiz faktörlerden daha karmaşık durumlara, sindirim sistemi bozuklukları veya farklı hastalıklara kadar uzanır. Sorun devam ederse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Laktoz intoleransı, irritabl bağırsak sendromu, gastroenterit ve safra taşı gibi hastalıkların yokluğunda sorunu çözmek ve hızlı bir şekilde daha iyi hissetmek için basit doğal çözümler vardır.

Karın şişkinliğinin nedenleri

Karın şişkinliği birçok farklı nedenden kaynaklanabilir çünkü şişkinlik laktoz intoleransından irritabl bağırsak sendromuna, viral gastroenteritten peritonite, safra kesesi taşlarından kistik fibrozise kadar birçok hastalığın ortak belirtisidir.

Karın şişkinliğinin en yaygın nedenleri şunlardır:

- Yanlış beslenmek, sindirimi tehlikeye atan çok yağlı, fermente olabilen ve baharatlı yiyecekler yemek,

- Kötü çiğneme ve çok hızlı yemek,

- Aşırı hava yutmak, sakız çiğnemek, sigara içmek veya gazlı içecekler içmek,

- Adet öncesi sendromu,

- Stres ve anksiyete,

- Dinlenme eksikliği,

- Hareketsiz yaşam tarzı.

Kötü şeker metabolizması da karın şişkinliğine neden olabilir. Bu, insülin reseptörlerinin vücuda dağılmak yerine göbek çevresinde yoğunlaştığının bir işaretidir. Bu, özellikle çok fazla karbonhidrat yerseniz olur.

Karın şişkinliği için doğal ilaçlar

Belirli hastalıkların yokluğunda, karın şişmesiyle mücadele etmek için tamamen doğal ilaçları deneyebilirsiniz.

Masadayken yapılacak ilk şey, basit ama çok iyi olan üç alışkanlığı edinmektir:

- Sakince yemek yemek, ara öğünlerle birlikte günde 5-6 öğün yemek yemek ve yatmadan önce akşam yemeğini geç yemekten kaçınmak,

- Yavaş çiğnemek,

- Öğünlerde ve gün boyunca bol su içmek.

Ayrıca tabağınıza koyduğunuz yemeğin türüne de dikkat edin. Mayalı ürünlerden kaçının, sindirilebilir ve hafif yiyecekleri seçin. Hareket de destekleyici olabilir, şişkinliği azaltmak için çeşitli egzersizler yapın.

Bunlar dışında özellikleriyle karın şişliğiyle tamamen doğal bir şekilde savaşmaya yardımcı olan yiyecekler de vardır.

Acı biber

Acı biber sindirime yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır ve besinlerin emilim süreçlerinin yanı sıra gaz ve toksinlerin ortadan kaldırılmasını sağlar ve tüm bunlar karın şişkinliğini önlemek için harikadır. Bu faydalı özellikler, acı biberin içeriğinde bulunan kapsaisin sayesinde gerçekleşir.

Rezene

Rezene ve rezene tohumlarından yapılan bitki çayı, karın şişkinliğinin önlenmesinde iki önemli yardımcıdır. Rezene ve rezene tohumu bitki çaylarını tüketmek iyi bir alışkanlıktır, sindirime yardımcı olur ve şişkinliği önlemek ve yenmek için uygundur. Rezene hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketilebilirken, bitki çayı sıcak, ılık veya soğuk olarak içilebilir.

Elma

Diyetinizi elma gibi lif açısından zengin meyvelerle zenginleştirmek, bağırsak sağlığını artırmanıza, sindirimi iyileştirmenize ve karın şişkinliğini önlemenize olanak tanır. Sağlık için gerçek bir yardımcıdır.

Anason bitki çayı

Anason bitki çayı, zayıf sindirim nedeniyle ortaya çıkan karın şişliğini yatıştırmak için mükemmel bir doğal çare olarak kabul edilir. Normalden daha fazla yediğiniz bir öğünden sonra anason bitki çayı almak, şişliği kısa sürede ortadan kaldırmaya ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Aktif bitkisel kömür

Aktif bitkisel kömür, kalıcı karın şişmesi durumunda sıklıkla önerilen doğal bir çözümdür. Genellikle bol su eşliğinde alınması gereken kapsül veya tablet şeklinde satılır. Bu çözümün sizin durumunuza uygun olup olmadığını öğrenmek için bir uzmana danışmak yararlıdır.

Su

Bazı durumlarda karın şişmesi su tutulmasından kaynaklanabilir. Gün içinde yeterince su içmemeniz göbek bölgesinde birikebilen toksinler ve fazla sıvılar vücuttan atılamayabilir. Bu nedenle yetersiz sıvı alımına karşı dikkatli olun ve her gün 8-10 bardak su içmeye çalışın.

Mayalı yiyeceklerden kaçının

Karın şişmesi bazı durumlarda gıda intoleransından kaynaklanabilir. Endüstriyel düzeyde maya içeren bazı gıdalar şişkinlik ve hazımsızlığa neden olabilir. Özel testlerle, karın şişmesinin bir gıda intoleransından kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek mümkündür. Maya, glüten veya süt ürünleri intoleranslarının semptomları arasında karın şişkinliği vardır. Şüpheniz varsa, bir uzmana danışın. Genel olarak, karın şişmesi varlığında sindirimi zorlamamak için kızartılmış, aşırı baharatlı veya ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.

Zencefil

Zencefil sadece öksürük, soğuk algınlığı veya boğaz ağrısı durumlarında değil, aynı zamanda karın şişmesini önlemek için de yararlı olan doğal bir ilaçtır. Zencefil kökü kullanılarak hazırlanan bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Toz veya rendelenmiş zencefil, sindirilebilirliklerini artırmak için baklagiller gibi yemeklerin baharatlanmasında kullanılabilir.

Hareket edin

Karın şişkinliği, zayıf sindirim, düzensiz bağırsak çalışması ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi durumlarla tetiklenebilir. Sindirim, bağırsak düzenliliği için çok önemli kabul edilen hareketle desteklenir. Düzenli yapılan tempolu yürüyüşler yardımcı olabilir.

Yavaş çiğneyin

Bu çoğu zaman unutulur, ancak yiyeceklerin sindirimi ağızda, yiyeceklerin tükürükte bulunan enzimlerle teması ve çiğneme sayesinde başlar. Yavaş ve uzun süre çiğnemek, yiyeceklerin midede ve bağırsaklarda sindiriminin kolaylaşmasını sağlar. Karın şişkinliği, hızlı yeme ve yetersiz çiğneme nedeniyle olabilir. Çiğneme şeklinizi yavaşlatmaya ve iyileştirmeye çalışmak kesinlikle sağlığınıza zarar vermez ve karın şişkinliği sorununu çözmenize yardımcı olabilir.