Kars'ta, kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun sağlık durumu iyi

Kaybolduktan 4 gün sonra bir kayanın dibinde uyurken bulunan 12 yaşındaki Tarık Altun'un tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kars’ta, merkez ilçeye bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs günü hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun, arazide kaybolunca bölge halkı seferber oldu.

Kaybolduktan 4 gün sonra bir kayanın dibinde uyurken bulunan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kars’ta yapılan tedavilerin ardından Van’a sevk edilen Altun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne alındı.

AA’nın haberine göre; Altun'un böbrek fonksiyonlarının normale döndüğü ve bir iki gün içinde taburcu edileceği belirtildi.

“Böbrek fonksiyonları normale döndü”

Altun’un sağlık durumu hakkında bilgi vere Hastane Başhekimi Dr. Kamil Yavuzer, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı bilinçte uykuya meyil, hafif bulantı, böbrek fonksiyonlarında hafif bozulma eğilimi nedeniyle hastayı yoğun bakım servisimize yatırdık. Gerekli hidrasyon yani sıvı (mayi) tedavisi ve beslenme takviyesi yapıldı. Hastamız şu an gayet iyi bir durumda. Bugün yoğun bakımdan normal servise aldık. Ağızdan beslenmesi açık ve gayet iyi bir durumda. Böbrek fonksiyonları normale döndü. Sağlık durumunu takip ediyoruz. Serviste bir iki gün daha gözlemledikten sonra hastayı taburcu edeceğiz."





“Oğlumu sağ salim gördüğüm için Allah'a şükrediyorum”

Çocuğunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden baba Oktay Altun da şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Hastane personeli bizimle yakından ilgileniyor. Mutluluktan duygularımı ifade edemiyorum. Oğlumun bulunduğu haberini alınca çok sevindim. Oğlumu sağ salim gördüğüm için Allah'a şükrediyorum. Yağmur nedeniyle yolunu şaşırmış. 4 gün aradan sonra bulundu. Arama çalışmalarına katılan kamu çalışanlarından, komşularımdan, devletimizden Allah razı olsun. Bizim için çaba gösterdiler. Çocuğumu bana kavuşturdular.





“Şu anda olayın şokunu atlamadığı için konuşamıyor”

Tarık 4 gün boyunca hiçbir şey yememiş, içmemiş. Nasıl hayatta kaldı? Bir bilgim yok. Yarı baygın halde bulundu. Oğlumun durumu şu an iyi. Oğlumla konuşmaya çalışıyorum. Tam olarak kendine gelemediği için nasıl kaybolduğunu bilmiyor. Kendine geldiğinde yaşadıklarını, nasıl kaybolduğunu anlatacak. Şu anda olayın şokunu atlamadığı için konuşamıyor."