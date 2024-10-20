Kas kaybını tetikleyen yeni genler keşfedildi: Yaşlanma ile mücadelede yeni bakış

DHA

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Karolinska Üniversite Hastanesi ile İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesi, ortak çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında sarkopeni hastalığı olan yaşlı insanlar için bu süreçle bağlantılı tedavileri etkileyebilecek yeni tespitleri olduğunu bildirdi.

ARAŞTIRMALARDA YAPAY ZEKA KULLANILDI

Fiziksel egzersiz, kasların zayıflaması ve sarkopeni için önerilen tek tedavi yöntemi olup, yaşam beklentisini artırmada ve yaşla ilişkili bozuklukların başlangıcını geciktirmede fayda sağlıyor.

Yeni çalışma, hem genç (21-43 yaş arası) hem de yaşlı (63-79) yetişkinlerin gen ekspresyon veri setlerinin analizini içeriyor.

Yapay zekayı kullanan araştırmacılar, yaşlanmayı veya egzersizi etkileyen ya da bunlardan etkilenen ilk 200 geni ve aralarındaki en güçlü etkileşimleri tespit etti.

KAS BİYOPSİSİ İLE DOĞRULANDI

Ekip, yaşlı insanlarda kas zayıflamasının ve kaybının ilerlemesinde özellikle bir genin (USP54) önemli rol oynadığını belirledi.

Bulguların önemi, genin yüksek oranda eksprese edildiği yaşlı yetişkinlerde kas biyopsisi ile doğrulandı.

Araştırmacılar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu genlerin yaşlı insanlarda kas kütlesinin korunmasını hedefleyen, düşme ve sakatlıklara karşı önlem almanın anahtarı olabilecek daha bilinçli egzersize dayalı müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

"VERİLER 20 FARKLI ŞEKİLDE ANALİZ EDİLDİ"

Nottingham Trent Üniversitesi'nden Dr. Lívia Santos, yaşlanma sürecinin etkilerini geciktirmek için kullanabilecekleri genleri tanımlamak istediklerini söyledi.

Şimdiye kadar keşfedilmemiş olan kas kaybıyla ilgili genleri ve etkileşimlerini tanımlamak için yapay zekayı kullandıklarını belirten Santos, şu açıklamalarda bulundu:

Veriler, 20 farklı şekilde analiz edildi ve her seferinde önemli genlerin aynı olduğu görüldü. Kas kaybı büyük bir sorun. İnsanlar kas kütlesini ve gücünü kaybettikçe, yürüyüşlerinde değişiklikler görüyoruz, bu da onları düşmeye daha yatkın hale getiriyor ancak aynı zamanda çeşitli fiziksel engeller geliştirme riski de artıyor.

Kasların zayıflamasını düzenleyen mekanizmaları acilen anlamamız gerekiyor. Bu, sarkopeninin önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olmak açısından çok önemli.

"YAPAY ZEKA, DAHA ÖNCE BU ALANDA KULLANILMAMIŞTI"

Araştırmacı Dr. Janelle Tarum ise "Bu çalışma, yapay zekanın kas kaybı ve sarkopeni alanında fayda sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yapay zeka daha önce iskelet kası kütlesi regülasyonu alanında kullanılmamıştı. Bu bizi sarkopeniyi daha iyi anlamak adına yeni genler keşfetmek veya sarkopeni araştırmalarına fayda sağlayabilecek tedaviler için motive etti" ifadesinde bulundu.