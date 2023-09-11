Kastamonu'da mesanesinde 9 yıl taş ile yaşadı

İHA

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde yaşayan Hasan Bi isimli vatandaş 9 yıl mesanesinde taşla yaşadı.

Hasan Bi, mesanesindeki taş sebebiyle yaşadığı ağrılara dayanamaz hale geldi.

Taşın kendi düşeceğini düşünen Hasan Bi, 9 yıldır çeşitli tedaviler ve yöntemler denemesinin ardından çözüme varamadı.

Son yıllarda ağrılarının artması üzerine hastaneye müracaat eden Hasan Bi, mesanesindeki taşın yumurta büyüklüğünde olduğunu öğrendi.

"Taşları kırmakta çok uzun zaman alıyor"

Taşın büyüklüğünün 5 santimetre çapında olduğunu belirten Üroloji Uzmanı, şunları söyledi:

Bu hastamız için çıkarttığımız taş, küçük olmayan bir taş yani büyük bir taştı. Zaten endoskopik olarak bu taşları kırmak da çok uzun zaman alıyor. Bizler de hem prostatı hem de mesanedeki taşı açık ameliyatta aynı seansta almış olduk.

"9-10 yıldır bu taşı taşıyorum, düşer diye bekledim ama düşmedi"

Hasan Bi, şu şekilde konuştu:



İdrar yollarım tıkalıydı, bu yüzden idrarımı yapamıyordum. O yüzden doktora geldim. Bana hap verdi, 'belki hap ile önleyebiliriz, idrar yolların apse kapmış' dedi. Hap ile geçmedi. Biz yine tekrar hastaneye geldik.



Çocuklarım, beni alıp hastaneye götürdü. Şimdi iyiyim fakat az da olsa ağrım var, o kadar da olacak. Bu taşı ben yaklaşık 9-10 yıldır taşıyorum. Benim ağrılarım vardı. Şimdiye kadar hep geçer diye umursamadım, düşer dedik ama düşmedi. Düşmenin de çaresi yokmuş. Bir hayli büyük bir taş, yumurta büyüklüğünde bir taş.