Katarakt ameliyatından endişelenenler için yepyeni bir deneyim: Akıllı lens VR Göz, 5 duyu organımızın en önemlilerinden biridir. Yaş aldıkça ve çevreninde etkileriyle görmede kusurlar ortaya çıkabilmektedir. Hastalar göz muayenesini ertelemese bile bazen operasyon gerektiren durumları endişelerinden ötürü erteleyebilmektedir.

Gelişen teknolojiler ile sağlık alanında umut verici buluşlar ve değişimler yaşanmaya devam ediyor.

Gelişen teknolojileri takip eden göz hastanelerinden biri daha önce ameliyat olmamış veya ameliyat olmaktan çekinen hastaları için eşsiz bir deneyim sunarak ameliyat ortamını gözlemelerini sağlıyor.. Akıllı Lens VR gözlüğü sayesinde 360 derece yani 2 farklı görüş açısı ile katarakt ameliyatını ameliyathane ortamındaymış gibi deneyimleme şansı sunuyor. Bu sayede hastalar ameliyata karşı olan korkularını ve önyargılarını yıkmış oluyor. Bu ürün yazılım mühendisleri ve göz doktorlarının ortak çalışması sonucunda geliştirilmiştir. Katarakt ameliyatı sırasında yapılan video çekimleri, çeşitli animasyon görüntüleri ve ameliyathane ortamında kaydedilen ses kayıtları yazılım mühendisleri sayesinde Oculus quest 2 cihazında çalıştırılmaya başlanmıştır. Bu sayede hastalar Akıllı Lens VR deneyimi yaşama şansına sahip olmuştur. Operasyon sürecinden korkan ve bu süreçle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen hastalar başlarına geçirdikleri VR gözlüğü sayesinde 360 derece ameliyathane ortamını deneyimleyebilmektedir. Akıllı Lens VR cihazı video izleme deneyiminden farklı kılan şey hem ameliyathane personelinin perspektifinden gözlemlerken hem de genel anlamda ameliyathaneyi gösteren bir teknoloji olmasıdır. Yani bu ürün hastaları katarakt ameliyatı ve akıllı lens hakkında bilgilendirirken aynı zamanda interaktif bir deneyim yaşatmaktadır. Hastalar bu perspektifi deneyimlerken VR cihazının kumandası ile görüntünün içindeki çeşitli ikonlara tıklayarak istedikleri açıya geçiş yapabilirler. Ayrıca bu VR deneyimi operasyon iyileşme görüntüleri arasında arasında da geçiş yapabilmektedir. Bu yaşanan deneyim kişin seçimlerine göre en az 6 dakika sürmektedir. Akıllı Lens VR’ ı ileri seviyede katarakt ve göz kırma kusuru olan kişiler günlük hayatlarında kullandıkları numaralı gözlükleriyle yada gözlüksüz olarak da deneyimlenebilmektedir.