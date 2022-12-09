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    Katı kişi sendromu nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri

    Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan "katı kişi sendromu" hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki stiff-person yani katı kişi sendromu nedir, nasıl anlaşılır?
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 10:43
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    Katı kişi sendromu nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri

    Titanic film müziklerindeki "My Heart Will Go On' şarkısıyla en iyi şarkı Oscar'ını kazanan Celine Dion, "katı kişi sendromu"na yakalandığını açıkladı.

    54 yaşındaki Kanadalı ünlü şarkıcı, kaslarının kontrolsüz bir şekilde kasılmasına yol açan "stiff-person, yani katı kişi sendromu" nedeniyle konserlerini iptal etti.

    Katı kişi sendromu ve belirtileri ise merak ediliyor. Katı kişi sendromu ne demek, nasıl anlaşılır? Katı kişi sendromu belirtileri nelerdir? İşte hastalık hakkında detaylar...

    Katı kişi sendromu nedir

    National Institute for Neurological Disorders (Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü) bu hastalığı"gövde ve uzuvlardaki kaslarda inişli çıkışlı katılık hali ve ses, dokunma ve üzüntü gibi uyarıcılara karşı aşırı hassasiyet ve bunların tetiklediği kas spazmları" olarak tanımlıyor.

    Katı kişi sendromu nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri #1

    Belirtileri

    Enstitüye göre, bu hastalığı olan kişilerde, yürüme ve hareket zorluklarının yarattığı engellilik haline ve sokaktaki gürültü, korna sesi gibi tetikleyicilerin spazma ve düşmeye yol açabileceği endişesiyle evden dışarı çıkma korkusuna rastlanıyor.

    • Vücut ağrıları
    • Uyku düzeninde bozulma,
    • İştahsızlık
    • Öz bakım eksikliği,
    • Kamburlaşma
    • Fiziksel harekette bozulma

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