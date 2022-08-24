Kavun çekirdekleri yenir mi? Neye iyi gelirler?

Kavun çekirdekleri genellikle atılır, ancak sağlığa birçok faydası vardır. İşte kavun çekirdeklerinin nasıl yenileceği ve sağlığa faydaları...

Kavun çekirdekleri gerçek bir besin deposudur, ancak genellikle çoğu kişi tarafından atılmaktadır. Kavun çekirdeklerine kavunun atığı gibi davranmak yaygın bir alışkanlık olmasına rağmen, kavun çekirdekleri yenebilir.

Kavun çekirdekleri oldukça iyi beslenme özelliklerine sahiptirler. 100 gr kavun çekirdeği yaklaşık 560 kalori sağlar ve 15 gr karbonhidrat, 28 gr protein ve çoğunlukla doymamış olmak üzere 47 gr yağ içerir.

Protein içeriği glutamik asit, triptofan ve arginin gibi önemli amino asitlerden oluşur. Bunlar yağ yakımı ve kas dokusu artışı açısından vücudu desteklerken, glutamik asit beyin fonksiyonlarına katılır.

Kavun çekirdekleri ayrıca bağırsak fonksiyonu için faydalı olan 4 gr diyet lifi sağlar. Bitki bazlı bir gıda olan kavun çekirdekleri kolesterol içermez.

Kavun çekirdekleri iyi miktarda potasyum, magnezyum, çinko, selenyum ve A, B ve E vitaminleri içerir. Beta karoten, flavonoidler ve fenolik asit de sağlarlar.

Kavun çekirdeğinin faydaları

Besleyici bileşimi sayesinde kavun çekirdekleri insan sağlığı için birçok faydalı özelliğe sahiptir.

Ağrı kesici ve iltihap önleyici özellikler

Araştırmalar, kavun çekirdeği ekstrelerinin ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Söz konusu etkiler, yüksek dozajlar için daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Kavun çekirdeğinin içerdiği gallik ve vanilik asitler bazı fenolik asitler ağrı kesici ve iltihap önleyici etkinliğe sahiptir.

Antimikrobiyal özellik

Bazı bakteri türleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları, kavun çekirdeklerinden elde edilen uçucu yağlarınantibakteriyel özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Kavun çekirdekleri doğal antibiyotikler arasındadır.

Antioksidan özellikler

Kavun çekirdeği ekstrelerinin antioksidanlar olarak hareket ederek oksidatif strese karşı koyabileceği bilinmektedir. Özellikle bazı metaller (bakır, demir) üzerinde kenetleyici bir etki yapabildikleri görülmektedir. Ek olarak, kavun çekirdekleri serbest radikallere karşı temizleyici olarak işlev görür.

Kanserden korunma için faydalı özellikler

Kavun çekirdeklerinin bitki özlerinden başlayarak hücresel modeller üzerinde yürütülen deneyler, umut verici bazı anti kanser özellikleri olduğunu gösteriyor. Kavun çekirdeğinin, kanser hücrelerinin çoğalması üzerinde bloke edici bir etki gösterdiği ve muhtemelen hücre ölümü mekanizmalarını aktive ettiği görülmüştür. Bu etkiler, özütlerde bulunan fenolik bileşiklerle ilişkilidir.

Bağırsakları düzenleyici özellikler

Kavun çekirdekleri, glutamik asit ve lifin katkısı sayesinde bağırsak üzerinde etkili bir düzenleyici işlevi görür.

Tansiyon kontrolü

Kavun çekirdekleri, iyi bir doymamış yağ asidi içeriğine sahiptir ve bu da onları kalp sağlığı için koruyucu bir gıda yapar. Potasyum ve magnezyum içeriği kavun çekirdeklerini tansiyon kontrolü için faydalı hale getirir.

Günde ne kadar kavun çekirdeği yiyebilirsiniz?

Besin bilgilerinden de anlaşılacağı gibi kavun çekirdekleri oldukça kalorili bir besindir ve önemli bir yağ içeriğine sahiptir.

Faydalarından yararlanmak için günde 30 gramı geçmeyecek şekilde ölçülü olarak tüketilebilir.

Çok fazla kavun çekirdeği yemek aşırı kalori alımına neden olur. Ancak bir ya da iki dilim kavunu çekirdeğiyle birlikte tüketmek sorun olmaz, tam tersine çekirdekte bulunan besinleri de vücuda sağlar.