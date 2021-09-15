Kaygı bozukluğunuzun nedeni demir eksikliği olabilir

Zihinsel sağlığınızın bakımı için hayati önem taşıyan demir eksikliğinin stres, kaygı ve bozulmuş bilişsel işlev gibi sorunlara yol açabileceğini biliyor muydunuz?

Mineraller sağlığımızı korumak için son derece önemlidir. Kemiklerinizin, kaslarınızın, kalbinizin ve beyninizin sağlığı için hayati önem taşırlar. Eksikliği durumunda vücut kemik kütlesi kaybı, kas krampları, bağışıklığın azalması, yorgunluk, kalp, beyin, karaciğer ve akciğer rahatsızlıkları gibi sorunlara karşı savunmasız hale gelebilir. Demir eksikliği gibi durumlarda ruh sağlığı da etkilenebilir.

Mineraller söz konusu olduğunda, demir genel vücut sağlığının düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Eksikliği, vücudun dokularına oksijen taşımak için gerekli olan sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalmaya neden olabilir. Ayrıca yorgunluk, halsizlik, göğüs ağrısı gibi fiziksel semptomların yanı sıra zihinsel sıkıntı da demir eksikliğinin bir göstergesidir.

Anksiyete, panik atak, depresyon gibi ruh sağlığı sorunları ve paranoya ve azalmış bilişsel işlev gibi durumlar demir eksikliği ile bağlantılıdır.

DEMİR EKSİKLİĞİ VE PSİKOLOJİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Alyuvar oluşumu söz konusu olduğunda demir anahtardır. Oksijenin vücudun her yerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olur. Uzun vadede, demir eksikliği sadece fiziksel sağlığınızı değil aynı zamanda zihninizi de etkiler.

Olan birincil şeylerden biri konsantrasyonda bir azalmadır. Vücudunuz demir eksikliği nedeniyle yeterli oksijen almadığında, odaklanmayı sürdürmek ve günlük işlerinizi yerine getirmek zor olabilir. Ayrıca, ruh hali değişimleri ve sinirlilik yaşayabilirsiniz. Zamanla, bazı durumlarda kaygı ve depresyona neden olabilir. Dolayısıyla tüm bu sorunlar birbiriyle bağlantılıdır.

Demir eksikliğinin bir diğer önemli belirtisi yorgunluktur. Zamanla, fiziksel olarak yorgun hissetmek günlük rutininizi etkileyebilir ve hayal kırıklığı duygularına da yol açabilir. Bir araştırma, demir eksikliği olanlara takviye verildiğini ve daha az yorgun hissettiklerini bildirdiğini ve ayrıca zihinsel sağlıklarında bir iyileşme gösterdiğini gözlemledi.

DEMİR EKSİKLİĞİ İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI

Ruh haliniz üzerinde bu kadar büyük etkiye sahip demir eksikliği riskinizi azaltmanızı sağlayacak ipuçlarından bazıları;

1. Demir açısından zengin yiyecekleri tüketin: Yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu yemişler, meyve ve yumurta yediğinizden emin olun. Mümkünse, diyetinize tavuk ve balık gibi vejeteryan olmayan yiyecekleri dahil etmeye çalışın.

2. Demiri emilimini artıran yiyecekler tüketin: Vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olmak için C vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmeniz gerekir. Demirin emilmesine yardımcı olabilecek yiyecekler yemek son derece önemlidir. Bunun için beslenmenize C vitamini yönünden zengin besinler eklemelisiniz. Düzenli olarak amla yiyin. Ayrıca portakal ve limon gibi mevsimlik gıdaları tüketin.

3. Fermente gıdaları tüketin: Fermantasyon süreci, bir gıdanın demir de dahil olmak üzere besinleri emmeye yardımcı olma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, filiz ve diğer fermente gıdalar gibi gıdalar tüketin.

4. Yemekten sonra bir saat çay ve kahve tüketmeyin: Çay ve kahve gibi içecekler vücudun demiri emme yeteneğini azaltabilir. Bu nedenle bu tür içecekleri yemekle birlikte tüketmekten kaçının. Ayrıca çay/kahve ve öğünler arasında bir saat boşluk bırakın.