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    Kaygı, endişe, kötü enerji! Cuma günü defne yaprağı yakarak kurtulun...

    Yemeklerde aroma versin diye kullanılan defne yaprağı, tütsü niyetine kullanıldığında pozitif fayda sağlıyor. İşte özellikle cuma günleri defne yaprağı yakmanın inanılmaz etkileri...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 12:37
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    Kaygı, endişe, kötü enerji! Cuma günü defne yaprağı yakarak kurtulun...

    Meditasyon amacıyla tütsü yapmak, son günlerde oldukça popüler bir ritüel haline gelmiştir. Kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılan şifalı bitkilerin yakılarak evde gezdirilmesi, kaygı ve endişeyi azalmaya yardımcı olmaktadır.

    Yemeklerde aroma vermesi için tercih edilen defne yaprağı da nazara ve enerjiye iyi gelen bitkiler arasındadır.

    Defne yaprağı yakmak ne işe yarar sorusu bu ritüelden faydalanmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

    Özellikle cuma günleri defne yaprağı yakmanın olumlu etkileri olduğuna inanılıyor.

    Peki defne yaprağı yakmak ne işe yarar? Defne yaprağı tütsüsünün faydaları nelerdir? İşte inanılmaz etkisi!

    Kaygı, endişe, kötü enerji! Cuma günü defne yaprağı yakarak kurtulun... #1

    Cuma günü defne yaprağı yakarsanız;

    Defne yaprağı vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. Bu sebeple, defne yapraklarını yakmak ve sindirmek bağışıklık sisteminizi artırma kapasitesine sahiptir.

    Nazardan koruyan defne yaprağı tütsüsü, ortamdaki negatif enerjiyi pozitife dönüştürerek kişilerin rahatlamasını sağlar.

    Defne yapraklarındaki pinenler, sineol ve elemisin gibi bazı maddeler yorgunluk hissi ile mücadele eder ve dumanı teneffüs edenlere keyifli bir enerji artışı sağlar.

    Defne yaprakları, tıkalı solunum yolları ve akciğerlere yardımcı olabilecek doğal bir çaredir.


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