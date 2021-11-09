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    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda

    Psikolojik endişelerinizin beslenme rutininizle doğru orantılı olduğunu biliyor muydunuz. Vücuttaki stres ve kaygıyla mücadelede en etkili 8 yiyeceği sıraladık.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 14:40
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    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda

    Beslenme, fizyolojik ve psikolojik sağlık için olmazsa olmazlardandır. Neler tüketip tüketmediğiniz, hormonlarınızı etkilediğinden psikolojik sorunlarınızla da doğru orantılı çalışabilir.

    Gıda ve akıl sağlığı arasındaki ilişki yapılan araştırmalarla kanıtlanırken, kaygı stres ve anksiyete gibi duygu durum bozukluklarıyla mücadelede de "besinler" kilit rol oynamaktadır.

    Gün içinde tüketeceğiniz bu besinler sizi daha enerjik hissettirmekle kalmayıp, zihninizi de stresten uzak tutmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzun hormon dengesini düzenleyip mevcut stresi azaltmaya ve dengelemeye yardımcı olacak besinleri tercih ederek, alternatif bir tedavi yöntemi geliştirebilirsiniz.

    Uzmanlar da stres, kaygı, endişe ve panik atakla mücadelede beslenmenin önemine sıklıkla değiniyor. Peki stresle savaşan gıdalar hangileri? Kaygı ve endişeyi hangi besinler azaltır? Sizler için derledik...

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #1

    BREZİLYA FINDIĞI

    Brezilya fındığı ruh halini düzenlemeye yarayan selenyum maddesini içerir. Selenyum içeren besinlerin duygu durum düzenlemede etkili olduğu görülmüştür. Bu özelliği sebebiyle bu fındık türü anksiyete görülen kişilere en çok tavsiye edilen besinlerden birisidir.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #2

    BİTTER ÇİKOLATA

    Strese iyi gelen yiyecekler denince akla çikolata geliyor elbette. Ancak özellikle bitter çikolata tam bir stres savaşçısı.

    Bitter çikolata içerisindeki polifenol ve flavonol bileşenleri sayesinde kan basıncını düşürür ve vücudu sakinleştirir. Ayrıca çikolatanın serotonin olarak adlandırılan mutluluk hormonunu artırdığı da biliniyor.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #3

    SUSAM

    Vücudumuzun hem bağışıklık hem de sinir sistemi için çinkoya ihtiyacı vardır. Stres ve kaygı ise vücudunuzdaki çinkoyu tüketen baş düşmanlardır.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #4

    YABAN MERSİNİ

    Görünümü küçük ama faydaları fazlasıyla büyük olan bu süper meyve; antioksidanlar ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre antioksidanların beyin sağlığını iyileştirirken depresyon ve anksiyeteye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #5

    PROBİYOTİKLER

    Bağırsaklardaki bakteriler serotonin ve dopamin gibi mutlu hissetmenizi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla probiyotik tüketimiyle bağırsak bakterilerinin dengesini sağlamak, beyne de fayda sağlayacaktır. Yoğurt, kefir gibi probiyotikleri beslenmenizden eksik etmeyin.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #6

    ZERDEÇAL

    Zerdeçaldaki aktif bileşene "kurkumin" denir. Bu madde anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozuklukları yaşayan insanlardaki stresi ve kaygıyı azaltabilir.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #7

    HİNDİ

    Hindi etinde bulunan triptofan bir tür aminoasittir. Bu madde vücutta serotonin üretimini tetikleyerek, kaygılarınızın yatışmasını sağlıyor.

    Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda #8

    ISPANAK

    Yeterince magnezyum tüketmediğinizde serotonin seviyeniz düşüyor, hatta bazı antidepresanların vücutta magnezyum seviyesini yükseltme etkisi bulunuyor. Magnezyum açısından zengin olan ıspanak, iyi bir tercih olabilir.

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