Kaygıya, strese ve paniğe iyi gelen 8 gıda

Psikolojik endişelerinizin beslenme rutininizle doğru orantılı olduğunu biliyor muydunuz. Vücuttaki stres ve kaygıyla mücadelede en etkili 8 yiyeceği sıraladık.

Beslenme, fizyolojik ve psikolojik sağlık için olmazsa olmazlardandır. Neler tüketip tüketmediğiniz, hormonlarınızı etkilediğinden psikolojik sorunlarınızla da doğru orantılı çalışabilir.

Gıda ve akıl sağlığı arasındaki ilişki yapılan araştırmalarla kanıtlanırken, kaygı stres ve anksiyete gibi duygu durum bozukluklarıyla mücadelede de "besinler" kilit rol oynamaktadır.

Gün içinde tüketeceğiniz bu besinler sizi daha enerjik hissettirmekle kalmayıp, zihninizi de stresten uzak tutmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzun hormon dengesini düzenleyip mevcut stresi azaltmaya ve dengelemeye yardımcı olacak besinleri tercih ederek, alternatif bir tedavi yöntemi geliştirebilirsiniz.

Uzmanlar da stres, kaygı, endişe ve panik atakla mücadelede beslenmenin önemine sıklıkla değiniyor. Peki stresle savaşan gıdalar hangileri? Kaygı ve endişeyi hangi besinler azaltır? Sizler için derledik...

BREZİLYA FINDIĞI

Brezilya fındığı ruh halini düzenlemeye yarayan selenyum maddesini içerir. Selenyum içeren besinlerin duygu durum düzenlemede etkili olduğu görülmüştür. Bu özelliği sebebiyle bu fındık türü anksiyete görülen kişilere en çok tavsiye edilen besinlerden birisidir.

BİTTER ÇİKOLATA

Strese iyi gelen yiyecekler denince akla çikolata geliyor elbette. Ancak özellikle bitter çikolata tam bir stres savaşçısı.

Bitter çikolata içerisindeki polifenol ve flavonol bileşenleri sayesinde kan basıncını düşürür ve vücudu sakinleştirir. Ayrıca çikolatanın serotonin olarak adlandırılan mutluluk hormonunu artırdığı da biliniyor.

SUSAM

Vücudumuzun hem bağışıklık hem de sinir sistemi için çinkoya ihtiyacı vardır. Stres ve kaygı ise vücudunuzdaki çinkoyu tüketen baş düşmanlardır.

YABAN MERSİNİ

Görünümü küçük ama faydaları fazlasıyla büyük olan bu süper meyve; antioksidanlar ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre antioksidanların beyin sağlığını iyileştirirken depresyon ve anksiyeteye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

PROBİYOTİKLER

Bağırsaklardaki bakteriler serotonin ve dopamin gibi mutlu hissetmenizi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla probiyotik tüketimiyle bağırsak bakterilerinin dengesini sağlamak, beyne de fayda sağlayacaktır. Yoğurt, kefir gibi probiyotikleri beslenmenizden eksik etmeyin.

ZERDEÇAL

Zerdeçaldaki aktif bileşene "kurkumin" denir. Bu madde anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozuklukları yaşayan insanlardaki stresi ve kaygıyı azaltabilir.

HİNDİ

Hindi etinde bulunan triptofan bir tür aminoasittir. Bu madde vücutta serotonin üretimini tetikleyerek, kaygılarınızın yatışmasını sağlıyor.

ISPANAK

Yeterince magnezyum tüketmediğinizde serotonin seviyeniz düşüyor, hatta bazı antidepresanların vücutta magnezyum seviyesini yükseltme etkisi bulunuyor. Magnezyum açısından zengin olan ıspanak, iyi bir tercih olabilir.