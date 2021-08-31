Kayısı dışında kabızlığa faydalı besinler

Beslenme tarzının büyük payı olduğu kabızlık, fiziksel ve ruhsal boyutta hayatınızı kısıtlayabilir. İşte kabızlıkla savaşan gıdalar listesi...

Sindirim sorunlarının baş belası: Kabızlık...

Milyonlarca insan tuvalete çıkamama sorunuyla yaşamak zorunda kalıyor. Kronik ve geçiçi sebepleri olduğu gibi, çareyi doğal yollarda aramakta da fayda var.

Uzman doktora görünmenizi tavsiye etmekle beraber tükettiğiniz besinler kabızlığa neden olma veya geçirme konusunda baş kahraman. Akıllara ilk gelen gıda ise kayısı.

Sık tüketimi sonrasında bir sürenin ardından kayısının da fayda etmediği durumlar olabilir.

Peki kayısı dışında hangi besinler kabızlığa iyi gelir? İşte bağırsaklarınızı harekete geçirecek gıdalar...

KABIZLIĞIN DÜŞMANI OLAN GIDALAR

Su: Kabızlığın en büyük sebeplerinden biri susuzluktur. Bundan dolayı erişkin bir ferdin günde minimum 2-2,5 litre su içmesi gerekir.

REZENE ÇAYI

Bağırsakların çalışmasında fazlaca tesirli olan rezene çayı, oldukca yemekten kaynaklı şişkinliğe anında uygun gelmektedir. Mide ve bağırsakları rahatlatan rezene çayı, 1-2 fincan kadar içilebilir.

PREBİYOTİK

Mayalanarak hazırlanan yoğurt, ihtiva ettiği yaralı bakteriler ve prebiyotik yardımıyla bağırsak sıhhatini koruyarak kabızlığa uygun gelmektedir. Bilhassa akşam yatmadan evvel 3 kaşık kadar yoğurt yiyecek bağırsak hareketliliğini hızlandırmaktadır.

LİF KAYNAKLARI

Mısır, yulaf, buğday, arpa suretiyle tam tahıllı besinler lif bakımından fazlaca zengin oldukları için bağırsakların hareketlenmesinde tesirlidir. Tam tahıllı eserler tek bir öğünde değil, her gün tertipli olarak tüketilmesi halinde kısa sürede bağırsakların olağan çalışmasını sağlayarak kabızlığa kafi gelmektedir.

ZEYTİNYAĞI İÇMEK

Birçok esenlik problemine şifa olan zeytinyağı, sabahları aç karnına 1 çay kaşığı kadar tüketildiğinde ve 1 saat kadar bir şey yiyip içilmemesi halinde bağırsaklar çalıştırmaktadır.

ERİK

Kabızlığa iyi gelen bir diğer tesirli yiyecek ise eriktir. Vitamin ve mineral bakımından epeyce kuvvetli olan erik, bağırsak sağlını koruyarak kabızlığa kafi gelmektedir.

ARMUT

Bağırsakları anında çalıştıran armut, her gün tertipli olarak tüketilmesi halinde kabızlık sıkıntısına büyük seviyede tahlil olmaktadır. Lif bakımından da fazlaca kuvvetli olan armut, şişkinliğe anında güzel gelen en tesirli gıdalardan biridir.

BAKLAGİL AİLESİ

Nohut, mercimek, bezelye, barbunya, mısır suretiyle lif bakımından zengin baklagiller, uzun müddet tok tutmasının yanında bağırsakların çalışmasına destek olarak kabızlıktan kaynaklı şişkinliğe destek olmaktadır.