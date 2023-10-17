Kayseri'de böbrek nakli bekleyen hastanın umudu, 8. denemede gerçek oldu Böbrek nakli için 7 kez hastaneye çağrılan ancak değerlerinin uygun çıkmaması üzerine nakil gerçekleştirilemeyen 18 yıllık diyaliz hastası, sekizinci çağrılışında yeni böbreğine kavuştu.

AA & Ensonhaber

Kayseri'de yaşayan Mustafa Haki Turan'a, 22 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyince diyalize girmeye başlayan Turan, böbrek nakli yapılabilmesi için 2012'de Antalya'ya taşındı. Annesi Ümmü Gülsüm, babası Recep Turan ile 4 kız kardeşi böbreğini bağışlamak için tetkik yaptırdı. Ailede dokuları tek uyumlu çıkan annenin kalp rahatsızlığı geçirerek baypas olması üzerine Turan'a nakil gerçekleştirilemedi. Sağlık Bakanlığı'nın kadavra nakil sırasında olan Turan, uyumlu bağış çıkmayınca 2021'de Kayseri'ye döndü.

7 kez çağrıldı ancak nakil yapılamadı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne uyumlu böbrek çıktığı için 7 kez çağrılan Turan'a, tetkiklerde enfeksiyon ya da kan değerleri kötü çıkınca nakil yapılamadı.

Hipertansiyon rahatsızlığı da bulunan Turan, geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları sayesinde tekrar nakil için çağrıldı.

İlk kez tetkikleri iyi çıkan Turan'a, merkezin müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner başkanlığında Doç. Dr. Kemal Eyvaz, Opr. Dr. Murat Kazım Kazan ve Opr. Dr. Sami Kolsuz'un yer aldığı ekip tarafından böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

"Yeni bir hayata başlıyorum"

Hastanede tedavisi süren 43 yaşındaki Turan, AA muhabirine, 18 yıl diyalize girdiğini ve zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Organ Nakli Merkezi'ne nakil için çağrıldığında her defasında heyecanla geldiğini anlatan Turan,

2012'den 2021'e kadar nakillerde başarılı diye Antalya'da yaşadım. Baktım olmayacak Kayseri'ye döndük. En son yine hastaneden aradılar. 'Bir umut' dedim, taksiyle beş saatte Antalya'ya geldim.

ifadelerini kullandı.

Turan, tetkiklerde ilk kez değerleri uyumlu çıkınca çok şaşırdığını dile getirdi.

Antalya'ya ilk kez ailesi olmadan geldiğini anlatan Turan,

Değerler uyumlu çıkınca ailem Kayseri'den, ablam yurt dışından geldi. Çok şükür böbrek nakli oldum. İyiyim, yeni bir hayata başlıyorum.

diye konuştu.

"Hastalar umudunu hiçbir zaman kaybetmesin"

Organ bağışı yapan aileye gözyaşı dökerek teşekkür eden Turan,

Allah o aileden razı olsun. Sürekli dua ediyoruz. Onların sayesinde yeni bir yaşama kavuştum. Ben sekizinci çağrılmamda nakil olabildim. Diğer nakil bekleyen hastalar da umudunu hiçbir zaman kaybetmesin, doktorlara güvensin. Ben hastaneden nakil için 8 kez çağrıldım, 7'sinde boş döndüm.

dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Aslaner de hastaların "ne zaman nakil olacağım" diye sorduğunu belirterek,

Hastalarımızın umudunu kaybetmemesi gerektiğini gösteren güzel bir örneği yaşadık. Mustafa Bey, 8 kez çağrıldı 7'sinde enfeksiyonu vardı ya da testleri uygun çıkmadı. Şu an sağlığı iyi.

ifadelerini kullandı.