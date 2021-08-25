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- Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
- AA
- 25.08.2021 - 23:42
- Güncelleme : 26.08.2021 - 00:23
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı "TURKOVAC" faz 3 çalışmaları devam ediyor.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından son durum güncellemesi yaptı.
''VATANDAŞLARIN GÖNÜLLÜ OLMALARINI BEKLİYORUZ''
Yaptığı açıklamada, üniversite tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.
Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.
"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.
Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı VİDEO