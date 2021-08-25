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    Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı

    Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı

    Koronavirüs aşısı ''Turkovac'', faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.
    • AA
    • 25.08.2021 - 23:42
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 00:23
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    Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı "TURKOVAC" faz 3 çalışmaları devam ediyor.

    ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından son durum güncellemesi yaptı.

    ''VATANDAŞLARIN GÖNÜLLÜ OLMALARINI BEKLİYORUZ''

    Yaptığı açıklamada, üniversite tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

    Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

    "TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

    Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı VİDEO

    Kayseri de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı #1

    Kayseri de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı #2

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