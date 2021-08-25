Koronavirüs aşısı ''Turkovac'', faz 3 çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı "TURKOVAC" faz 3 çalışmaları devam ediyor.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından son durum güncellemesi yaptı.

''VATANDAŞLARIN GÖNÜLLÜ OLMALARINI BEKLİYORUZ''

Yaptığı açıklamada, üniversite tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

Kayseri'de Türk aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı VİDEO