Kayseri'de TURKOVAC aşısı için gönüllü olun çağrısı yapıldı

İl Sağlık Müdürü Benli, gönüllüleri aşıya beklediklerini söyledi. Benli, "Yerli aşımızın Faz-3 çalışmasına gönüllü olun, aşımız vücut bulsun" dedi.

Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürerken, vatandaşlardan Faz-3 çalışmalarına katılmaları isteniyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllüleri bekliyor.

TURKOVAC ÇAĞRISI

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının, TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Profesör Aykut Özdarendeli öncülüğünde aşı geliştirdiklerini anımsattı.

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"GÖNÜLLÜ OLUN, AŞIMIZ VÜCUT BULSUN"

"Bu aşının geldiğimiz aşamada Faz-3 çalışması devam etmekte. Faz-3 çalışma verileri açıklandıktan sonra sayın Bakanımızın söylediği gibi acil kullanım onayı alınacaktır." diyen Benli, "İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC aşısını da gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın Faz-3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun." şeklinde konuştu.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ SAYILARI

Benli, diğer taraftan ilde şu ana kadar 1 milyon 730 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

Bu sayının kentin nüfusunun üzerinde olduğunu, 691 bin kişinin ise ikinci dozunun tamamlandığını anlatan Benli, birinci doz yaptıran kişi sayısının 864 bini bulduğunu ifade etti.

"AŞI, YOĞUN BAKIM YATIŞLARINI YÜKSEK DERECEDE ÖNLÜYOR"

Benli, kentte 20 yaş üzerindeki yaklaşık 200 bin kişinin hiç aşı olmadığına dikkati çekerek, bu durumun salgında işleri zorlaştırdığını vurguladı.

Devletin sunduğu ücretsiz aşı imkanına bir şekilde vatandaşların ulaşması gerektiğini belirten Benli, "Çünkü toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi bu yollardan geçiyor. Elimizdeki verilerle aşının, hastane yatışlarını, yoğun bakım yatışlarını yüksek derecede önlediğini biliyoruz. Bu bizim için en önemli veri." diye konuştu.

"MUTLAKA ÜÇÜNCÜ DOZU OLSUNLAR"

Benli, hastanelerden aldıkları veri analizlerinden üç önemli sonuç çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birincisi; çift doz Sinovac aşılılar mutlaka üçüncü dozu olsunlar. Mümkünse BionTech. İki; gebe aşılamasını mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü anne kayıplarımız oluyor. Üç; onkolojik, özellikle yaşlı onkolojik hastalarımız iki doz Sinovac'ta kalmasınlar, mutlaka üçüncü dozlarını tamamlasınlar."

Okullarda belli bir hareketlilik başladığı için vakaların çıktığını aktaran Benli, ancak kendilerini yoracak bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.