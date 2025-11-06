Kayserili iki uzman doktor, gönül bağı kurdukları Şırnak’a yeniden döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olan ve bir süre pratisyen hekimlik yapan Kayserili Ahmet Koçer (29), nöroloji ihtisasını tamamladıktan sonra 2016-2017 yıllarında Şırnak Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde algoloji (ağrı bilimi) alanında yan dal uzmanlığını bitiren Koçer, bu kez gönüllü tercihiyle yeniden Şırnak Devlet Hastanesi’nde algoloji uzmanı olarak göreve başladı.

BİR BAŞKA KAYSERİLİ DOKTOR DA AYNI YOLU SEÇTİ

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mehmet Özkaya (27) da 2020-2021 yıllarında Şırnak Devlet Hastanesi’nde çocuk doktoru olarak hizmet verdi.

Bu yıl aynı üniversitede Çocuk İmmünoloji ve Alerji alanındaki ihtisasını tamamlayan Özkaya, yeniden tercihini Şırnak’tan yana kullanarak Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde göreve başladı.

Hasta kabulüne başlayan iki Kayserili doktor, gönül bağı kurdukları şehirde bir kez daha sağlık hizmeti sunuyor.

"BÜYÜK GURUR VE ONURLA HİZMET EDECEĞİZ"

Uzman Dr. Ahmet Koçer, Şırnak’a ilk atandığı dönemde kentte yaşanan güvenlik olayları nedeniyle ailesinin endişeli olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

O dönem gördüğüm sevgi ve insanların mesleğimize duyduğu saygı beni çok etkilemişti. Zorlu koşullara rağmen görev yaparken huzurluyduk. Bu şehirden iyi dostluklarla ayrıldım. Tercihlerim arasında yine Şırnak vardı ve hiç düşünmeden seçtim. Algoloji branşında kentte ilk doktor olmanın gururunu yaşıyorum. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım.

Koçer, hasta sayısının giderek arttığını belirterek, ağrı tedavisinde modern yöntemlerle hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARA ŞİFA OLMAK İÇİN DÖNDÜM"

Uzman Dr. Mehmet Özkaya ise, daha önce görev yaptığı Şırnak’ta edindiği güzel dostlukların kendisini yeniden bu kente yönlendirdiğini söyledi:

“Bu kez Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü’nde hizmet vereceğim. Şırnak’ta çocuklara şifa olmak, onların yaşam kalitesini artırmak için tüm gücümle çalışacağım.”

HASTALARDAN TEŞEKKÜR

Hasta Servet Yetik, bel ağrısı nedeniyle başvurduğu Şırnak Devlet Hastanesi Algoloji Polikliniği’nde Uzman Dr. Ahmet Koçer’in tedavisinden memnun kaldığını belirtti:

“Hocamız daha önce de burada görev yapmış. Bu memlekete faydası olmuş bir insan. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.”