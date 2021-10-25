Kekik çayının bilinmeyen 8 mucizevi faydası

Kekik hem mutfakta hem de tıpta çok değerlidir. İltihap önleyici ve antiseptik özellikleri, hoş aroması ve tadı ile ünlüdür. İşte kekik ve kekik çayının az bilinen yararları ve kekik çayı tarifi.

Kekik bitkisinin çayları ve kekik karışımları uykusuzluk, bronşit, böbrek sorunları ve romatizma için uzun yıllardır halk arasında kullanulmaktadır. Modern bilimsel tıpta kekiğin iyileştirici özellikleri, bileşiminde bulunan timol ile ilişkilidir. Bu uçucu yağ, kekiği iltihaplanma ve bakterilerle savaşmak için harika bir bitki haline getirir.

Bitkinin sıvı özü, üst solunum yolu hastalıkları için anti inflamatuar (iltihap önleyici) ve antiseptik olarak kullanılır. Kekik, hemen hemen her yemeğe çeşni olarak eklenebilir.

100 gram kekiğin besin değeri:

Kalori: 101 kcal

Protein: 5.6 gr

Yağ: 1.7 gr

Karbonhidrat: 24.4 gr

Diyet lifi: 14 gr

KEKİĞİN FAYDALARI

Kekik bakır, demir, manganez, magnezyum açısından zengindir. Bitki iyi bir A, B, C ve K vitamini kaynağıdır. Antibakteriyel özelliğinden dolayı gargara, cilt bakımı ve deodorantlara eklenir.

Kekik yağı, timol ve karvakrol gibi birçok madde içerir. Bu maddeler Staphylococcus aureus, hemolitik streptokok, kolibasil ve dizanteri basili, tifo ateşinin etken maddesi ve mantarlar üzerinde antimikrobiyal etkiye sahiptir ve evde küfle bile etkili bir şekilde savaşır.

İşte kekiğin faydaları:

Öksürükle Başa Çıkmaya Yardımcı Olur

Bronşiti olan insanlar arasında bir araştırma yapan Alman bilim insanları, kekikden elde edilen uçucu yağların 11 gün içinde katılımcılarda öksürük ve hastalığın diğer semptomlarını önemli ölçüde rahatlattığını buldu.

Sindirimi İyileştirebilir

Hazımsızlık, mide bulantısı, kabızlık, kramp veya şişkinlik çekiyorsanız, kekik çayı bu tür sindirim sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilir. Araştırmalar, kekikteki timol ve karvakrolün sindirim sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Karaciğer fonksiyonunu iyileştirir, bağırsak enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur ve iltihabı azaltır.

Bağışıklığı Destekler

Kekik yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Flavonoidler (özellikle luteolin, apigenin) içerir. Bu flavonoidler, tüketildiğinde enzimlerin çalışmasını aktive eden maddelerdir. Kekik içeriğinde bulunan C vitamini de bağışıklık için önemli bir antioksidandır. Kekik antibakteriyel, antiseptik ve antimikrobiyaldır.

Metabolizmayı Artırır

Kekik çayı genellikle 'zayıflama çayı' olarak adlandırılır çünkü iştahı bastırabilir, değerli besinler içerdiği için öğünler arasında aşırı yemekten kaçınmanıza yardımcı olabilir. Çalışmalar, kekikteki timolün metabolizmayı hızlandırdığını ve kilo alımını önlediğini göstermiştir. Ayrıca, bu madde vücudun insüline duyarlılığını arttırır, yani tip 2 diyabetin önlenmesi için bir araçtır.

Beyin Fonksiyonunu Uyarır

Kekikteki flavonoid apigenin, nöronlar arasında güçlü bağlantılar oluşturur. Bu maddenin şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanımı, bilim insanları tarafından desteklenmektedir. Flavonoidler açısından zengin bir diyet beyin fonksiyonunu iyileştirir.

Kemik Sağlığını Destekler

Kekikteki K vitamini kemik sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve kalsiyum emilimine yardımcı olur. Çok sayıda çalışma, K vitamini ve kalsiyum açısından zengin gıdaların düzenli tüketiminin kırık riskini azalttığını göstermiştir. Kekik ayrıca magnezyum içerir. Magnezyum eksikliği, örneğin osteoporoz gibi kronik kemik hastalıklarının gelişmesine neden olur.

Kalp Hastalıklarını Önler

Uzmanlar, kekik özünün yüksek tansiyonlu kişilerde kalp atış hızını önemli ölçüde azaltabildiğini bulmuşlardır. Kekiğin içeriğindeki potasyum ayrıca tansiyonu normalleştirmeye yardımcı olabilir. Kekiğin antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinin kombinasyonu, kalp hastalığının ana nedenlerinden biri olarak kabul edilen kronik iltihabı önlemeye yardımcı olur. Bitkideki K vitamini, kalsiyumun damarlarda birikmesini önler ve kalp krizi veya felç gibi durumların başlamasını engeller.

Anemi Geliştirme Riskini Azaltır

Kekik demir açısından zengindir. 100 gr kuru kekik günlük değerin yüzde 20'sini sağlar. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar ve eksikliğinde demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.

ALERJİYE NEDEN OLABİLİR

Unutmayın, kekik alerjiye neden olabilir A. Nane ailesinin bitkilerine (biberiye, kekik, lavanta, adaçayı) tepki gösteren insanlara özellikle duyarlıdır. Ayrıca, kekiğin cilt ile teması halinde alerjik kontakt dermatitin ortaya çıkması mümkündür.

Aşırı kekik tüketimi mide bulantısı, baş dönmesi, migren, hazımsızlık ve nöbetlere neden olabilir. Kekiği normal dozlarda kullanırsanız, zararlı sonuçlar konusunda endişelenmenize gerek yoktur, pratikte hiçbir toksisitesi olmaz. Ağır organ yetmezliği olan ağır ve/veya kronik hastalıkların (örneğin kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği) varlığında ise herhangi bir diyete veya uzun kullanuma başlamadan önce doktorunuza danışınız. Uzman, hastanın halihazırda almakta olduğu ilaçların listesini karşılaştıracak ve ayrıca ek testlerin gerekliliği konusunda tavsiyede bulunacaktır.

Ayrıca kişi kan sulandırıcı ilaçlar veya antikoagülanlar/antiplatelet alıyorsa, bunları kekik ile birleştirmek tehlikeli olabilir.

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Kekik, Akdeniz mutfağında popüler bir çeşnidir. Çorbalara, et ve balıklara, salatalara ve hatta tatlılara eklenir. Kekik yaprakları demlenerek çay yapılır ve ayrıca turşu yapımında kullanılır.

İşte kekik çayı tarifi:

10 gr siyah çay ve 30 gr kekik karışımını 400 ml kaynar su dökün ve 7-8 dakika demlenmeye bırakın. Servis yapmadan önce içeceği ince bir elek ile süzün. Yeni hasattan elde edilen bitkilere kıyasla daha az aktif madde içerdikleri için eski bitkileri kullanmayın. Siyah çay haricinde nane, melisa, kediotu ile birlikte demleyebileceğiniz kekik çayları, yatmadan önce rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Taze kullanacaksanız kekiği durulayın. Kurutacaksanız, kurutmadan önce nem çok yavaş buharlaştığı için bitkiyi ıslatmamak daha iyidir. Kekiği kağıdın üzerine koyun ve üstünü bir bezle örtün. Nemden veya doğrudan güneş ışığından koruyun. Kurutulmuş bitkiyi bir cam kapta saklayın.