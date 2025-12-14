Kemal Memişoğlu: Yurt dışına giden doktorlar geri dönüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda da önemli bilgiler verdi.

Memişoğlu, 2025'te 234 bin hekimden yurt dışına gidenlerin sayısının 412, Türkiye'ye dönen hekim sayısının ise 249 olduğunu bildirdi.

"SİSTEM GELECEĞE HAZIR"

Hekim sayısını 92 binden 234 bine, hemşire sayısını ise 113 binden 334 bine yükselttiklerini dile getiren Memişoğlu, yetişmiş, nitelikli insan kaynağıyla sağlık sisteminin geleceğe hazır olduğunu söyledi.

"Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları yurt dışına gittikleri anlamına gelmez." diyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"DÖNMEYE KARAR VERENLERİN SAYISI 249"

"Resmi kayıtlara göre 234 bin hekimimizden 2025'te yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden, ülkemize dönmeye karar verip gelen hekim sayısı 249'dur ve bunlar sağlık sistemimize yeniden başlamıştır."

"SAĞLIK ALTYAPISINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Sağlık altyapısında da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Memişoğlu, Türkiye'nin 943 hastane, 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 1237 laboratuvar, 973 toplum sağlığı merkezi, 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 327 sağlıklı hayat merkezi, 592 diyaliz merkezi ve 191 ruh sağlığı merkezi ile güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu söyledi.

"MEVCUT HASTANELERİN YÜZDE 80'İ YENİLENDİ"

Bakan Memişoğlu, son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yenilediklerini veya yeniden yaptıklarını ifade etti.

Tüm sağlık tesislerindeki yatak sayısının bugün itibarıyla 270 bini aştığını belirten Memişoğlu, acil sağlık hizmetleri alanında da 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil durum istasyonuyla hızlı ve etkili hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar 857 yeni ambulansı envantere katacaklarını, 2026 sonu itibarıyla da Gökbey helikopter ambulanslarını hizmete alacaklarını bildirdi.