Kemal Memişoğlu'ndan 'sağlıkta hizmet' vurgusu: Türkiye sayılı ülkelerden bir tanesi Türkiye'deki sağlık hizmetlerine ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sağlıkla ilgili hizmeti iyi sunan, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz" dedi.

DHA

Yozgat Valiliği'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, yaptığı konuşmada ülkedeki sağlıkla ilgili hizmetlere de değindi.

"ÜRETİMİNİ, TEKNOLOJİSİNİ ÜRETMEK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerini değerlendirmek ve daha iyi hizmet sunmak için Yozgat'a geldiğini söyleyerek şöyle dedi:

Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği, şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde ve daha da iyi olması için çabalıyoruz.

Özellikle üniversite hastanemiz ve sağlık hizmetleri sunan şehir hastanemiz ile beraber burada sağlığı değerlendiriyoruz.



Türkiye sağlıkla ilgili hizmeti iyi sunan, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında üretimini, teknolojisini ve bilgisini de üretmek için çaba harcıyoruz.

"KENDİLERİNİ İZOLE ETMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Özellikle toplumumuza sağlığın kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını ve bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

Malum ekim ve kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler.



Onun için hijyen kurallarına, kapalı alanlarda, eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK HİZMETLERİNE VURGU

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetinde iyi yerlere gittiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye sağlıkla ilgili iyi yerlere gidiyor. Ben özellikle, Yozgat'ın altyapısıyla, hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini gördüm, bundan da memnuniyet duydum.



Özellikle son 15-20 senedir Yozgat'ın gerçekten devlet yatırımı anlamında çok iyi işlere imza attığını ve bu konuda büyük bir gelişim içinde olduğunu görmekten de memnuniyet duydum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.



İnşallah bu birliktelikle Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir. Yozgat bunun bir örneği. Bu konuda, bu başarıyı gösteren herkese de teşekkür ediyorum.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)