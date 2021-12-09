Kemikleri güçlendirmesiyle bilinen en iyi 5 vitamin

Kalsiyum dışında daha güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmanızı sağlayacak vitaminleri öğrenerek beslenmenize eklemeye ne dersiniz?

İnsan anatomisinin önemli bir parçası olan güçlü kemikler için kalsiyumun önemini hepimiz biliyoruz. Ancak, kalsiyumun tek başına yeterli olmayabilir. Her şeyden önce, kalsiyumun önemli olmadığını söylemiyoruz, ancak kalsiyum vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tek besin maddesi değildir. Kemiklerinizi güçlü ve sağlıklı tutmak en önemli şey olabilir, ancak daha fazla besine de ihtiyacınız vardır.

Kalsiyum kemik sağlığı için temel besindir. Diğer besinler, vücuda emilmesinden kemikte birikmesine kadar çeşitli seviyelerde kalsiyumun işlevine yardımcı olur ve düzenler. İşte bu yüzden diyetinize doğru miktarda diğer besinleri eklemek, kemik sağlığı için kalsiyum eklemek kadar önemlidir. Lafı fazla uzatmadan, kalsiyumla birlikte beslenmenize dahil etmeniz gereken besinlere gelin birlikte göz atalım:

1. D VİTAMİNİ

Güneş ışığı besin maddesi olarak da bilinen D vitamini, vücudunuzun sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerden biridir. D vitamini, kalsiyumun bağırsakta emilmesi için gereklidir. Ayrıca, kemik yoğunluğunu artırmaya ve sağlıklı kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. D vitamini alımınızı artırmak için yağlı balıklar (kılıç balığı, somon, sardalye, uskumru), kuvvetlendirilmiş gıdalar (süt, tahıl) ve yumurta sarısı gibi bu yiyecekleri ekleyebilirsiniz.

2. MAGNEZYUM

Tüm vitaminler gibi mineraller de sağlığımızı korumada son derece önemli bir rol oynar ve magnezyum da bunlardan biridir. Vücuttaki uygun kalsiyum ve D vitamini seviyelerini düzenler ve kemik yoğunluğunu ve kemik kristal oluşumunu iyileştirebilir. Aslında magnezyum, menopozdan sonra kadınlarda osteoporoz riskini de azaltır. Magnezyum yeşil sebzelerde (karalahana, lahana, Çin lahanası, bamya), tohumlarda (haşhaş, susam, chia), fındık, baklagiller, kepekli tahıllar, avokadoda bulunur.

3. FOSFOR

Fosfor, kemik sağlığı için bir diğer önemli besindir. Kemik mineralinin bir parçasıdır ve aksi takdirde kemiğe zararlı olabilecek asidik gıdaları nötralize etmek için önemlidir. Fosfor açısından zengin besinler proteinli besinler (soya fasulyesi, balık, et, süt, yumurta), baklagiller ve tam tahıllardır.

4. A VİTAMİNİ

A vitamini besini görme yeteneğinizi iyileştirebilir, nörolojik işlevlerinizi koruyabilir ve sağlıklı bir cilt sağlayabilir. A vitamini ayrıca, kemik sağlığınız için de önemlidir. A vitamini, kemik ve diş gücünüzü artırmaya yardımcı olmak için osteoblastları (kemik yapıcı hücreler) ve osteoklastları (kemik parçalayan hücreler) etkiler. A vitamini açısından zengin besinler; tatlı patates, sığır karaciğeri, ıspanak, havuç, kavun, mango, takviyeli gıdalar ve yumurtadır.

5. ÇİNKO

Çinko, özellikle hamilelik, çocukluk ve ergenlik olmak üzere tüm yaşam evrelerinde gen ekspresyonu, hücre gelişimi ve replikasyonundaki temel rolü nedeniyle temel bir diyet mikro besin maddesidir. Çinko, kemiği mineralize etmekten ve D vitamini için reseptör proteinlerini stabilize etmekten ve protein sentezinden sorumludur. Kabuklu deniz ürünleri, sığır eti, domuz eti, tohumlar, fasulye, kepekli tahıllar ve yoğurtta bulunur.