Kemoterapi tedavisi görenler için 8 beslenme önerisi

Kanser tedavisi görenlerin kemoterapi esnasında yaşayabileceği komplikasyonları ortadan kaldırmasına yardımcı olacak beslenme tüyolarını sizler için araştırdık…

Kemoterapi, kanser gibi bir hastalıkta vücuttaki hızlı büyüyen hücreleri durdurmak için kimyasallar kullanılarak uygulanan tedavidir. En çok kullanılan kanser tedavilerinden biridir ve kemoterapi sırasında özel bir diyet uygulamanız gerekecektir. Tedavi, bir ilacı veya bir ilaç kombinasyonunu içerebilir. İntravenöz yoldan verilen ilaçlar, oral ilaçlar veya birkaçını belirtmek gerekirse enjeksiyon olarak çeşitli kemoterapi türleri vardır.

Kemoterapinin yorgunluk, mide bulantısı, saç dökülmesi, enfeksiyon gibi birçok yan etkisi olduğu gibi iştahta değişikliklere yol açarak eksikliklere ve hatta kansızlığa neden olabilir. Tedavilerini tamamlayabilmeleri için kemoterapi sırasında doğru beslenmeleri çok önemlidir.

Bu nedenle kemoterapi sırasında kişinin iyi beslenmesini sağlamak kanser tedavisi için çok önemlidir. İşte, kemoterapi görürken atlamamanız gereken besinler;

1. PROTEİN

Moong dalını tüketebilirsiniz. Başlangıçta çorba şeklinde yiyebilirsiniz ve yavaş yavaş daha kalın hale getirilebilir. Ancak kimyon ve zencefil, sindirime yardımcı olan önemli maddelerdir. Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri için eklenebilir.

2. ANTİOKSİDANLAR

Antioksidanlar kemoterapi esnasında vücutta çok önemli bir rol oynamaktadır. Amla haşlanmış halde kullanılabilir. Lor pirincine veya bir smoothie'ye veya sebzelere eklenebilir. Güçlü bir B karoten olan havuç, sebzelerde veya çorbalarda kullanılabilir.

3. YÜKSEK LİFLİ GIDALAR

Yüksek lifli gıdalar fito-besinler sağlar. Fasulye ve su kabağı çeşitleri, mümkün olduğunda tam bakliyat ve tam tahıllarla birlikte kullanılabilir. Kemoterapi sonrası kişinin sindirim kabiliyetine bağlıdır. Lifli yiyecekleri alabiliyorlarsa bu onlara yardımcı olacaktır. Ancak mide bulantısı yüksekse, sindirimi kolay olan su kabaklarını tüketin. Daha sonra havuç, tatlı patates ve pancar gibi sebzeler yiyebilirsiniz.

4. HİDRASYON

Hidrasyon önemlidir. Fesleğen veya diğer baharatlarla demlenmiş su, günlük ihtiyacı karşılamak için alınabilir. Kemoterapi tedavisi su içmeyi biraz zorlaştırsa da çeşitli meyvelerle tatlandırabilir ve içimini daha kolay hale getirebilirsiniz.

5. MEYVELER

Meyveler haşlanıp, püre şeklinde tüketilerek sindirimi daha kolay hale getirilebilir. Armut, elma, üzüm ve çilek gibi meyveler iyidir. Normalde kemoterapi görürken çiğ gıda verilmez. Çiğ gıdalarda bulunan ilaçalrı ve olası bakterileri öldürmek her zaman iyidir.

6. SÜT ÜRÜNLERİ

Mide bulantısı giderilirse süt alınabilir. Aksi takdirde, kanser hastaları lor veya ayran tüketebilir. Yoğurt, kimyon ve taze zencefilden oluşan bir karışım, sabahın erken saatlerinde bulantıyı hafifletmek veya en azından yoğunluğunu azaltmak için kullanılabilir.

7. DEMİR AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Kemoterapi genellikle demir emilimini azaltır ve eksikliğe yol açar. Haşlanmış yeşil yapraklı sebzeler, tere tohumu ve hurma alınabilir. Bunlar, demirin daha iyi emilmesine yardımcı olacaktır.

8. FINDIK VE TOHUMLAR

Bu sağlıklı tohumlar bazı yiyeceklerin içerisinde veya atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kişi daha fazla miktarda yiyecek alamadığında kaloriyi yoğunlaştırmak için yiyeceklere de eklenebilirler. Yer fıstığı, fındık, badem gibi tohumların içerisinde bulunan faydalı yağ asitleri, bu dönemde verile kiloları geri kazanmanıza yardımcı olacaktır.