Kepçe kulak nasıl anlaşılır, düzelir mi? Kepçe kulak ameliyatı (Otoplasti) nasıl yapılır?

Kepçe kulak nasıl anlaşılır, düzelir mi? Kepçe kulak ameliyatı (Otoplasti) nasıl yapılır?

Kepçe kulak deformitesi en sık görülen kulak hastalıklarından birisidir. Kepçe kulakların oluşmasında rol oynayan çeşitli sebepler vardır. Peki kepçe kulak nasıl düzelir? Otoplasti hakkında bilgiler..

Kulaklarımız vücudumuzun en önemli duyu organlarından biri olmasının yanında vücudun estetiği açısından da önemli bir yere sahiptir.

Kulaklarda görülen en belirgin şekil bozukluğu halk arasında kepçe kulak olarak da bilinen estetik sorunudur. Yaşanan kepçe kulak sorunu çocukluk ve yetişkinlik dönemi ayırt etmeksizin her dönemde büyük bir sorun haline gelebilir.

Bu durumdan rahatsız olanlar, kepçe kulak nasıl anlaşılır, düzelir mi? gibi soruları araştırmaktadır. İşte kepçe kulak ameliyatı otoplasti hakkında merak edilen bilgiler..

KEPÇE KULAK NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Kepçe kulak, kulağın kepçe şeklindeki çıkıntılı bölesinde bulunan ve Y şeklini andıran kıkırdak kıvrımının yeterli seviyede gelişmemiş olmasından kaynaklanan bir sorundur.

Kıkırdak doku yeteri kadar gelişemediği için kafatasıyla arasında oluşması gereken açı genişler ve kulak çıkıntısı ön tarafa doğru eğilmeye başlar. Bunun sonucunda da kulaklar daha geniş bir açı ile açık görünür.

Normal şatlarda bir kulak 6,5 cm uzunluk ve 3,5 cm genişliğe sahiptir.

Kulak ile kafa bölgesi arasında bulunan açı ise normal şartlarda 30 derecelik bir açıdır. Verilen bu değerler ile kıyaslandığında daha büyük açılar ortaya çıkıyor olması kepçe kulak sorunu ile karşı karşıya olunduğunu gösterir.

KEPÇE KULAK DÜZELİR Mİ?

Kulağın ameliyatsız olarak düzeltilebileceği tek dönem yenidoğan dönemidir. Anneden geçen östrojen hormonlarına bağlı olarak oldukça esnek olan kulaklar, bu dönemde çeşitli bandaj ve kalıplarla şekillendirilebilir.

Kepçe kulak ameliyatı ile de çözüm mümkündür. Estetik oranlar göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirilme yapılır. Anatomik nirengi noktaları yeniden oluşturulur kulak kıkırdağının şekli ve baş ile olan açısı tekrar ayarlanır.

KEPÇE KULAK AMELİYATI (OTOPLASTİ) NEDİR?

Otoplasti, genellikle kepçe kulak olarak isimlendirilen, çocuk ve yetişkinlerde görülen dış kulak yapısındaki bozuklukların estetik ameliyatla giderilmesi yöntemidir.

Erişkinlerde sadece ameliyat alanının uyuşturulduğu lokal anestezi yöntemiyle yapılır. 6-12 yaş çocuklarda genel anestezi kullanılır.

Genellikle kulak arkasından bir kesi yapılarak ve bir miktar cilt çıkarılarak yapılır. Bununla birlikte kıkırdak bölümlerden şekillendirilmek istenen bölümlere çeşitli kalıcı dikişler, parça çıkarma yada zayıflatma yöntemleri kullanılır.

kepçe kulağın ameliyat izi kulak arkasında ve hemen hemen hiç gözükmeyen bir alanda olduğundan pratikte görünen bir iz kalmayacağı söylenebilir.