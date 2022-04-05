Kepek oluşumunun nedenleri ve kurtulmak için ipuçları

Günlük hayatta oldukça rahatsız edici olabilen ve saç derisi sağlığını olumsuz yönde etkileyen kepek oluşumunun nedenleri ve kepeği önlemenin yollarını araştırdık...

Kafa derisi hücreleri normal şartlarda her 21 günde bir kendilerini yeniler. Döküntüleri sırasında, ölü hücreler çok küçük şekillerde düşer ve kafa derisi sağlıklı olduğunda görünmezler. Özellikle iltihaplı belirli bir hastalık durumunda ölü hücreler toplanır ve daha büyük ve dolayısıyla görünür kütleler oluşturur (200 mikrondan büyük). Buna kepek denir.

Malassezia globosa, normalde kafa derisinin mikrobiyal florasında bulunan bir mantardır. Kepeğe eğilimli kişilerde miktarı artar. Mantar sebumla beslenir, kafa derisinin korumasını azaltır ve mantar, kafa derisini tahriş edici maddeler üretir ve bu da genellikle kaşıntıya neden olur.

Böylece saldırıya uğrayan kafa derisi hücre yenilenme sürecini hızlandırır. Önemli sayıda hücre ölür ve toplanarak kepek oluşturur.

KEPEK NEDEN OLUR?

Kepek oluşumu kafa derisinin dengesizliği ile bağlantılıdır. Stres, aşırı çalışma ve uyku eksikliği de kepek oluşumunu tetikleyebilir. Ayrıca hava kirliliği, saç derisinin yapısına uygun olmayan şampuan kullanımı gibi çevresel faktörler de söz konusu olabilir. Mevsimler de rol oynar, kepek kış aylarında daha fazla görülür.

Üç ana kepek türü vardır; kuru kepek, yağlı kepek ve hastalıkla ilgili kepek. Kuru ve yağlı kepek genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar ve 30 yaşından sonra azalma eğilimi gösterir. Stres, kepekteki artışı önemli ölçüde tetikler.

Kuru kepek en yaygın olanıdır. Çok incedirler ve kafa derisinden kolayca ayrılırlar. Elleri saçların arasından geçirmek, dökülmesini sağlamak için yeterlidir. Kafa derisi kurudur.

Yağlı kepek daha nadirdir, kuru kepekten çok daha büyüktür. Sebum ile birbirine bağlanırlar. Büyük miktarlarda bulunurlar, saça ciddi şekilde zarar verebilirler. Genellikle kulakların ve şakakların çevresinde bulunurlar. Kuru kepek çoğunlukla beyaz ve gri iken yağlı kepek sarı olabilir. Şiddetli kaşıntı genellikle yağlı kepeğe eşlik eder.

Kepek ayrıca kafa derisinin seboreik dermatiti, sedef hastalığı veya saçkıran gibi hastalıklarda da ortaya çıkabilir.

KEPEKTEN KURTULMAK İÇİN İPUÇLARI

Kepek tedavilerinin amacı iki yönlüdür, kepeği hızla ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek. Özel şampuanlar reçetesiz satılmaktadır ve kepek miktarı çok fazla olmadığında yeterli olabilir. Bu şampuanlar genellikle pirition çinko, pirokton olamin, selenyum sülfür veya salisilikasit gibi maddeler içerir.

Kepek önleyici şampuanları 2 ila 4 hafta boyunca haftada 2 ila 3 kez, ardından haftada sadece bir kez hafif bir şampuanla dönüşümlü olarak kullanmanız önerilir. Kafa derinizi sert bir şekilde ovalamayın, nazikçe masaj yapın ve şampuan talimatlarında belirtilen bir süre varsa maruz kalma süresine uyun. Saç kurutma makinelerinden, şekillendirici spreylerden ve jellerden kaçının.

Saç Derinizi Arındırın veya Nemlendirin

Yağlı kepekleriniz varsa ideal olan kafa derinizi nazikçe ve iyice temizlemektir. Şampuanınıza birkaç damla limon veya çay ağacı esansiyel yağı ekleyerek bu sarı lekelerden sorumlu aşırı sebum üretimini sınırlayabilirsiniz.

Kepekleriniz kuru ise sade bir yoğurdu bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp 20 dakika boyunca köklerinize sürün. Yağ ve yoğurt, çok kuru olan saç derisini besler ve yeniden dengeler.

Bitki Çaylarını Deneyin

Bitki çayları sadece vücuda değil saça da iyi gelir. Yarım litre suyu bir avuç biberiye yaprağı veya kekik ile kaynatıp soğumaya bırakın. Sonra her şeyi kafa derinize dökün, hafifçe masaj yapın ve 30 dakika bekletin. Saç derisi daha sağlıklı olacaktır.

Elma Sirkesi Kullanın

Elma sirkesi saç köklerinizi temizler. Basitçe kafaya uygulanır ve yarım saat içinde etki eder. Koku konusunda paniğe kapılmayın, şampuanlamadan sonra kaybolacaktır.

Karbonatı Deneyin

Karbonat da kepekle savaşmaya yardımcı olur. Şampuanınıza biraz dökün ve kafa derinize masaj yapın.

Hindistan Cevizi Yağı Kullanın

Bu mucize ürün saçlar için çok besleyicidir ve kepek miktarını azaltır. Saç derinize az miktarda yağ (sıvı) uygulayın, 15 dakika masaj yapın ve gece boyunca mümkün olduğu kadar uzun süre bekletin. İyice durulayın ve tamamen ortadan kaldırmak için birkaç şampuanlama yapın.

Aloe Vera Deneyin

Diğer çarelerin aksine, aloe vera kepekle direkt savaşmaz, ancak kaşıntıyı hafifletmeye ve cilt tahrişini hafifletmeye yardımcı olur. Saç derinize bir yemek kaşığı jel uygulayın ve hafifçe masaj yapın ve mümkünse durulamadan önce bir gece bekletin.