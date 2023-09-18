Kepeklerin ruhuna Fatiha! Şampuana birkaç tane atın, etkiyi görün... Kepek sorununa bir türlü çözüm bulamayanların yolu, aspirine düşüyor. Şampuana bir iki tane aspirin atıp kullananlar, kepeklenmeyi yok ediyor.

ensonhaber.com Saç derisinin pul pul dökülmesi, iyi durulamama, şampuan kalıntıları gibi birçok nedenlerle oluşan kepek, özgüven eksikliğine yol açıyor. Kepekli saçların hoş olmayan görüntüsü, kişiyi rahatsız ediyor. Kepek probleminden uzaklaşmak ve tertemiz saçlar için çözüm şampuanı doğru bir hale getirmekten geçiyor. Saçları besleyici, onarıcı ve saç derisini temizleyici özelliği ile dikkat çeken aspirin, muhteşem etkiler sağlıyor. Aspirin içerisinde yüksek oranda bulunan D2 prostaglandin sayesinde saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önlüyor. Kepeğe veda Birkaç tane aspirini ezerek toz haline getirin ve kullandığınız şampuana ekleyin. Duştayken saçlarınızı ıslatın ve tüm saçınızı kaplayana kadar karışımı uygulayın. Beş dakika yıkamadan bekleyin ve ardından saçınızı durulayın. Şampuana ekleyeceğiniz aspirin ile kepek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Aspirindeki salisilik asit kafa derisindeki ölü deri hücrelerini çözerek kepekleri azaltacaktır.

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