Keten tohumlu yoğurt bir mucize çıktı! Her gece 1 kase yerseniz... Yoğurt kasenize bir avuç keten tohumu eklerseniz, vücudunuzda olanlara inanamayabilirsiniz.

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Sağlıklı yağ içeren tohumlar, son zamanların beslenme trendlerinde sıkça yer alıyor.

Özellikle keten tohumu, aktarların en çok sattıklarından.

Kanserden diyabete vücudu birçok rahatsızlıktan koruyan keten tohumunun en önemli faydalarından biri zayıflamaya yardımcı olması.

Keten tohumunun, yoğurtla birlikte tüketilmesi öneriliyor.

İçeriğinde yüksek miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri, potasyum, çinko, magnezyum, bakır ve demir bulunan keten tohumu yine bir başka faydalı yiyecek olan yoğurt ile bir araya geldiğinde vücut için adeta bir süper besine dönüşüyor.

Yoğurt, bu karışımda hem tüketimini kolaylaştırıyor hem de probiyotik ihtiyacınızı karşılıyor. Hazımsızlık gidermesi ile de şişkinliği azaltıyor.

İşte keten tohumlu yoğurdun etkileri...

Uyku öncesi bir kase yoğurda ekleyeceğiniz 1 kaşık keten tohumu, göbek bölgesindeki yağlar başta olmak üzere zayıflamanızı kolaylaştıracaktır.

Keten tohumu yoğurt kabızlık sorunu olanların da boşaltım sistemlerinin rahatlamasına yardımcı olur.

Metabolizmanın hızlanmasını yağlayan keten tohumlu yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirir.