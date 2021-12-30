Keten tohumu yağının sağlığa 5 inanılmaz faydası

Keten tohumu yağı, birçok faydalı özelliği olduğu için yemek pişirmeden cilt bakımına kadar çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. İşte keten tohumu hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenler.

Keten tohumu yağı, ezilmiş ve preslenmiş keten tohumlarından yapılır. Kapsül ve sıvı formda mevcuttur. Beden ve ruh sağlığı için önemli olan omega 3 yağ asitlerini içerir.

İçeriğindeki alfa-linolenik asit, iltihaplanma üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle keten tohumu yağı, romatoid artrit ve diğer iltihaplı hastalıklar için faydalı olarak kabul edilir.

Ayrıca bu keten tohumu yağının vücuda protein, lif, kalsiyum, magnezyum sağladığına, iştahı azaltmaya ve kilo kontrolüne yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

KETEN TOHUMU YAĞININ 5 FAYDASI

Keten tohumu yağı, birçok fazla bilimsel çalışma sağlık yararlarına işaret ettiği için bir süper gıda olarak kabul edilir. İşte keten tohumu yağının 5 faydası.

Kolesterol Düzeylerini Düşürmeye Yardımcı Olabilir

Keten tohumu yağındaki alfa-linoleik asit, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmede rol oynayabilir. Katılımcılar iki gruba ayrıldığı ve günde bir kez akşam yemeğinde bir grubun keten tohumu yağı, diğer grubun mısır yağı aldığı bir deneyde, 12 hafta sonra mısır yağı tüketenlerin kolesterol seviyeleri değişmezken, keten tohumu yağı grubunda LDL kolesterol seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü görüldü.

Atopik Dermatit Tedavisine Yardımcı Olabilir

Keten tohumu yağı ayrıca atopik dermatitin bazı belirtilerini azaltmaya yardımcı olmak da dahil olmak üzere cilt ve saç üzerinde faydalı etkilere sahiptir. Bu, kızarıklık ve kaşıntıya neden olan bir egzama türüdür. Bir çalışma, keten tohumu yağı tüketiminin dermatit belirtileri üzerindeki etkilerini inceledi. 3 hafta sonra, deney katılımcılarında kızarıklık, şişme ve kaşıntı gibi belirtiler azaldı.

Kalp Sağlığını Destekler

Birkaç araştırma, keten tohumu yağının kalp sağlığına faydaları olabileceğini göstermiştir. 59 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, keten tohumu yağı ile omega 6 yağ asitleri yüksek olan aspir yağının etkilerini karşılaştırdı. 12 hafta boyunca bir yemek kaşığı (15 ml) keten tohumu yağı tüketmek tansiyonu düşürürken aspir yağı düşürmedi.

Keten tohumu yağı ayrıca damarların esnekliğini artırabilir. Elastikiyetin azalması erken yaşlanmaya ve yüksek tansiyona yol açar. Yüksek tansiyon kalbe zararlıdır çünkü üzerine ekstra yük bindirerek onu daha çok çalışmaya zorlar. Araştırmalar, keten tohumu yağının, kalp sağlığını geliştirmek ve kalp hastalığını önlemek için gerekli bileşikler olan eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) dahil olmak üzere omega 3 yağ asitlerini vücutta artırabildiğini göstermiştir.

Sindirim Bozukluklarına Yardımcı Olabilir

Keten tohumu yağı kabızlık ve ishalin tedavisinde etkili olabilir. Ancak şimdiye kadar, araştırmalar yalnızca belirli hastalıklara sahip insanlar üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle, etkinliğini değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

Bir deneyde, hemodiyalizde kabızlığı olan 50 hastaya keten tohumu yağı ve zeytinyağı verildi. Keten tohumu yağı aldıktan 4 hafta sonra hastaların sindirimi düzeldi. 2012'de yayınlanan, irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerle ilgili küçük bir çalışma, keten tohumu yağının IBS semptomlarıyla ilişkili iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Küçük bir çalışmada, 13 kadın 12 hafta boyunca keten tohumu yağı aldı. Deneyin sonunda, katılımcılar pürüzsüzlük ve hidrasyon seviyesinde bir iyileşmenin yanı sıra cilt tahrişi ve hassasiyetinde bir azalma bildirdi.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Keten tohumu yağının tüketilmesi güvenlidir, ancak sınırlı miktarlarda. Doza ve kişinin bireysel yanıtına bağlı olarak yan etkiler mümkündür. Yan etkiler genel olarak şişkinlik ve ishaldir.

Hamileyken veya emzirirken keten tohumu yağı tüketmenin güvenli olup olmadığı konusunda çok az bilgi bulunmaktadır.

Belirli durumların belirtilerini hafifletmek için keten tohumu yağı almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Reçeteli ilaçlar veya tedavilerle olası etkileşimlerin olmamasını sağlamak önemlidir.

Keten tohumu yağı, kanama bozukluğu olan hastalarda ağır kanama riskini artırabilir. Ayrıca ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırabilir. Planlanan ameliyattan en az iki hafta önce alımın kesilmesi önerilir.

Keten tohumu yağı kullanmak kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Bu nedenle, diyabet veya şekeri etkileyen ilaçlar alırken, dikkatli ve sadece bir uzmana danıştıktan sonra kullanılmalıdır.

Keten tohumu yağı tüketmek tansiyonu düşürebilir. Tansiyonla ilişkili hastalıkların varlığında veya tansiyonu düşüren ilaçların alınması durumunda keten tohumu yağı kullanımı komplikasyonlara neden olabilir.

KETEN TOHUMU YAĞI NASIL SAKLANIR VE KULLANILIR?

Keten tohumu yağının sağlığa yararlı etkilerinden sorumlu olan ana aktif maddeler omega 3, omega 6, omega 9, stearik, miristik ve palmitik doymuş yağ asitleridir. Ayrıca keten tohumu yağı A, B1, B2, B3, B4, B6, B9, E, K ve F vitaminleri ve ayrıca eser elementler açısından zengindir. Keten tohumu yağı potasyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko, fitosteroller, tiyoprolin, lesitin ve beta karoten içerir.

Keten tohumu yağı için minimum günlük alınması gereken miktar yoktur. Ancak her gün ne kadar omega 3 alması gerektiğine dair yönergeler vardır. Kadınlar için 1100 mg ve erkekler için 1600 mg'ın yeterli olduğu düşünülmektedir. Bir yemek kaşığı keten tohumu yağı, önerilen miktardan önemli ölçüde daha yüksek olan 7.300 mg yağ asidi içerir. Bunların sadece yüzde 10-15'i faydalı omega 3'lere dönüştürülür.

Soğuk preslenmiş yağı seçmek en iyisidir. Işığa ve ısıya duyarlıdır, bu nedenle gün ışığından korumak için opak veya koyu renkli cam şişede satın almalı ve serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Yağın kendisi şeffaf, altın sarısı renkte olmalıdır.

Taze keten tohumu yağı, ayçiçeği veya susam tohumlarını anımsatan hafif bir aromaya aromaya sahiptir. Balık gibi kokan, acı veya yanık tadı olan kokmuş, bulanık yağlar kullanılmamalıdır.

Keten tohumu yağı, yemek pişirmek için doğal formda ve kapsül formunda mevcuttur. Soslar yapmak için kullanılabilir ve meyve suyu veya smoothie'lere eklenebilir. Ancak yağ, ısıya maruz kaldığında zararlı kimyasallar oluşturabileceğinden, ısıtma gerektiren tariflerde kullanılmamalıdır. Ayrıca aç karnına tüketilmesi önerilmez.

Keten tohumu yağı cilde uygulanabilir veya durumunu iyileştirmek için kozmetik bir kreme eklenebilir. Ayrıca parlaklık için saça da uygulanabilir.

KETEN TOHUMU YAĞI HAKKINDA MERAK EDİLEN 5 SORU

Keten tohumu yağı hakkında en çok merak edilen sorular ve uzman cevapları:

- Bir uzmana danışmadan keten tohumu yağı tüketilebilir mi?

Herhangi bir ürünün güvenli kullanımı hakkında ancak makul miktarlarda tüketildiğinde ve başta sindirim sistemi sorunları olmak üzere kronik hastalıkların yokluğunda konuşulabilir. Herhangi bir diyet yağı, gastroduodenit, pankreatit, safra taşı ve bir dizi başka hastalık varlığında dikkatli kullanılmalıdır.

Hamilelik sırasında kadınlar için uzmanlar keten tohumu ürünlerini yemeyi bırakmalarını tavsiye ediyor. Bunun nedeni, ketenin hem bebek hem de anne için sorunlara yol açabilen östrojen benzeri özelliklere sahip olmasıdır.

Uzmanlar ayrıca müshil etkisi umuduyla kilo kaybı için yağ kullanılmasına karşı uyarıyor. Kilo vermek, dışkı ile ilgili sorunlardan dolayı değil, dengeli, düşük kalorili bir diyet ve egzersiz yoluyla olmalıdır.

- Yağ hangi durumlarda kullanılabilir ve besin takviyesi olarak yararlı mıdır?

Keten tohumu yağının benzersizliği, neredeyse tüm vücut zarlarının bir parçası olan yüksek alfa-linolenik asit içeriğinde yatmaktadır. Keten tohumu yağı takviyeleri, cildin ve saçın durumunu iyileştirme, hasarlı dokulardaki yenilenme süreçlerini iyileştirme, bağırsak temizliğini destekleme, dışkıları yumuşatma ve peristalsis (kabızlık eğilimi ile) şeklinde yararlı etkilere sahip olabilir. Ek olarak, pankreatit ve ateroskleroz gelişimi için tehlikeli olan kan yağ düzeyleri yüksek olan hastalar, omega 3 doymamış yağ asitlerinden ek faydalar alabilir.

Ancak kolesterolü düşürmek için bir kardiyolog tarafından reçete edilen ilaçları keten tohumu yağı ile değiştirmemelisiniz. Yüksek kardiyovasküler komplikasyon riski altında, örneğin statinler gibi ilaçların kullanımı esastır.

- Hangi belirtiler aranmalı ve ne zaman durdurulmalı?

Herhangi bir ürün veya maddenin kullanımı ile intolerans oluşabilir. Bitkisel yağlar için genel yan etkiler şişkinlik, ağrı, kabızlık, ishal, hazımsızlık, gaz, geğirme, gastroözofageal reflü hastalığı, mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sistemi rahatsızlıklardır. Hoş olmayan bir tat ile geğirme mümkündür.

- Hangisi daha sağlıklı; keten tohumu yağı mı yoksa keten tohumu mu?

Keten tohumu bileşimi, daha yüksek miktarda protein ve lif nedeniyle yağdan farklıdır. Ayrıca, keten tohumu proteininin amino asit bileşimi, yüksek besin değerine sahiptir. Lifin vücut için faydaları iyi bilinmektedir; aşırı kiloya karşı mücadele, bağırask florasının normalleşmesi ve kanserin önlenmesinde önemli bir bileşendir. Keten tohumu lifi, özellikle vücut için faydalı olan hem çözünür hem de çözünmeyen lif içerir. Ayrıca keten tohumunda bulunan hormon benzeri bileşik olan lignanlar, kötü huylu tümör riskini azaltabilir.

- Hangi gıdalar ve besin takviyeleri keten tohumu yağı ile birleştirilebilir ve birleştirilemez?

Keten tohumu yağı, Türk mutfağının geleneksel ürünleri ile ideal bir şekilde birleştirilebilir; onu lahana turşusuna (yağın özel tadını yok eder), salata soslarına ve salatalara, tahıllara, haşlanmış patateslere ekleyebilirsiniz.

Ancak keten tohumu yağını ısıtmak ve hatta kızartmak imkansızdır. 49 derecelik bir sıcaklıkta, kanserojen etkileri ile bilinen serbest radikallerin ve trans yağ asitlerinin içeriğindeki artış nedeniyle yağ sağlık için tehlikeli hale gelir.