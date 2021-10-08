Keten tohumunun bilinmeyen 6 mucizevi faydası

Prostat kanserinin önlenmesinden kolesterolün düşürülmesine kadar birçok sağlık faydası bulunan keten tohumunun az bilinen faydalarını ve satın alırken dikkat edilmesi gereken noktaları derledik.

Keten tohumu, fındıksı tadı ve aroması sayesinde çok sayıda tarifte kullanılabilen küçük bir tohumdur. Linaceae familyasına ait olan keten, altın sarısı ila kırmızımsı kahverengi renkte yassı tohumlar veren mavi çiçekli bir bitkiden hasat edilir.

Beslenmenize keten tohumu dahil etmek, kalpten sindirim sağlığına kadar birçok sağlık yararı sunar.

Keten tohumundaki sağlığı geliştirici ana bileşenler arasında lif, lignanlar ve bir tür omega 3 yağ asidi olan alfa linolenik asit (ALA) bulunur. Keten tohumu tüketmek, belirli kanser risklerinin azalması, kalp sağlığının güçlendirilmesi ve sindirim sağlığının iyileştirilmesi ve daha fazlası gibi sayısız fayda ile ilişkilidir.

İşte keten tohumunun 6 faydası:

KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Keten tohumunun, kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde kötü kolesterol (LDL) ve toplam kolesterol düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Kolesterol düşürücü ilaçlara (statinler) ek olarak tüketilen öğütülmüş keten tohumunun kolesterol düşürücü etkilerini plaseboya kıyasla karşılaştıran bir çalışmada, keten tohumunun dolaşımdaki LDL seviyelerini yüzde 15 oranında düşürdüğü görüldü.

Keten tohumu ve keten tohumu yağı da önemli bir kardiyovasküler hastalık risk faktörü olan yüksek tansiyonun (hipertansiyon) iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmalar, bütün keten tohumunun, özellikle 12 hafta veya daha uzun bir süre tüketildiğinde tansiyonu düşürmek için oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

BEYİN VE RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Araştırmalar, keten tohumu ve keten tohumu yağının depresyon için faydalarını göstermektedir. 2020'de yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, 10 hafta boyunca günde iki kez keten tohumu yağı verilen depresyonlu kadınlarda depresyonla ilişkili belirtilerinde iyileşme ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör (sinir hücrelerinin büyümesini, olgunlaşmasını ve bakımını destekleyen protein) konsantrasyonlarında artış görüldü.

İnsan çalışmaları sınırlıdır; ancak bazı hayvan çalışmaları, keten tohumunda bulunan omega 3 yağ asitlerinin beyin gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bir araştırmaya göre, hamilelikleri sırasında keten tohumu ile beslenen fareler, hamilelikleri sırasında keten tohumu verilmeyen farelerden doğan yavrulardan daha önemli miktarda ALA ve dokosaheksaenoik asit (DHA) içeren daha ağır beyinli yavrular doğurdu.

CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Araştırmalar, keten tohumu ve keten tohumu yağı tüketmenin, omega 3 yağ asitlerinin iltihap önleyici etkileri sayesinde cilt hassasiyeti belirtilerini iyileştirebileceğini göstermektedir.

Bir çalışmada, 12 hafta boyunca keten tohumu yağı takviyesi alan hastalarda cilt hassasiyeti ve pullanma azalırken, cilt pürüzsüzlüğü ve nem artışı görüldü.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Keten tohumu mükemmel bir lignan kaynağıdır. Liganlar, antioksidan, iltihap önleyici ve östrojenik özelliklere sahip bitki bileşikleridir. Çeşitli hayvan ve insan deneyleri, keten tohumundaki lignanların meme kanseri riskine karşı koruyucu etkilerini göstermiştir. 2 bin 999 meme kanserli kadın ile 3 bin 370 sağlıklı kadın tarafından doldurulan gıda sıklığı anketlerini karşılaştıran bir çalışma, düzenli keten tohumu tüketimi ile meme kanseri riskinin azalması arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca, sistematik bir inceleme, keten tohumunun meme kanserli kadınlarda sıcak basmalarını, hücre çoğalmasını (kanser hücre bölünmesi), mamografik meme yoğunluğunu ve ölüm oranını azalttığı sonucuna varmıştır.

Bazı araştırmalar keten tohumunun prostat kanseri olan erkekler üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Prostat kanseri olan erkekleri içeren bir çalışmada, 6 aylık bir süre boyunca düşük yağlı bir diyetle birlikte günlük keten tohumu tüketiminin prostata özgü antijen (PSA) seviyelerini düşürdüğü bulundu. Prostata özgü antijen, kanserin ne kadar hızlı yayılabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle ketene tohumu tüketimi ile prostat kanseri de önleyebilir veya tersine çevrilebilir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Keten tohumu tüketmenin, kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için önemli faydaları olduğu gösterilmiştir. Araştırmalara göre, keten tohumunun özellikle en az 12 hafta tüketildiğinde insülin duyarlılığını ve kan şekeri kontrolünü iyileştirdiği ortaya koyuldu. Bu etkilerin kısmen keten tohumunda bulunan çözünür lif ve ligninden kaynaklandığına inanılmaktadır.

Lif, sindirim sırasında glikoz emilimini yavaşlatarak kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve liganlar, glukoneogenez yoluyla glikoz üretimini kolaylaştıran fosfoenolpiruvat karboksikinaz genini baskılayabilir.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Yüksek lif içeriği sayesinde keten tohumu, kabızlık gibi yaygın sindirim sorunlarıyla mücadele eden kişiler için faydalı olabilir.

Kronik kabızlığı olan hastalar için keten tohumu unu ve laktuloz solüsyonunun etkilerini karşılaştıran 2020 tarihli bir araştırma, keten tohumu ununun, katılımcılar arasında yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra bağırsak hareketlerinin sıklığını artırmada ve bağırsak hareketlerindeki zorluğu azaltmada daha etkili olduğunu bulmuştur.

Başka bir çalışma, keten tohumu ile hazırlanan kurabiyelerin hastalarda bağırsak hareketlerinin sıklığını iyileştirdiğini kaydetmiştir.

KETEN TOHUMU ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Keten tohumu, çoğu mağazada hem bütün tohum hem de öğütülmüş halde bulunur. Vücudun keten tohumunu uygun şekilde sindirmesi için öğütülmelidir. Bununla birlikte, bir kez öğütüldüğünde keten tohumunda bulunan omega 3 yağ asitleri oksitlenmeye başlar. Oksidasyonu önlemek için öğütülmüş keten tohumu veya keten tohumu yağını buzdolabının içinde hava geçirmez bir kapta saklayın. Daha da iyisi, bir kahve değirmeni veya blender kullanarak bütün halde satın alacağınız keten tohumlarını ihtiyaç duyduğunuz şekilde öğütün.

Ayrıca öğütülmüş ve preslenmiş keten tohumlarından elde edilen keten tohumu yağı da çoğu mağazada bulunur. Potansiyel faydalar forma bağlıdır. Örneğin, öğütülmüş keten tohumundan farklı olarak, keten tohumu yağı lif içermez ve bu nedenle aynı sindirim faydalarını göstermez.