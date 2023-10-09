Keyfiniz kaçabilir! WC'de dakikalarca oturmanın zararını duydunuz mu... Tuvalette geçirilen süre arttıkça, sağlığa zararları öne çıkıyor. İşte WC sürenizi kısaltacak bilgiler...

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Tuvalette uzun zaman geçirmek, insanların büyük bir kısmı için keyif vericidir.

Eskiden gazete ile tuvalete girenlerin sayısı bir hayli fazla iken şimdilerde telefonsuz adım dahi atılmıyor. Haliyle de asıl amacın dışında geçirilen süre artıyor.

Masum görünse de, tuvalette işiniz bittikçe sonra fazla zaman geçirmemelisiniz.

WC'de dakikalarda kalmanın zararlarını duyan kulaklarına inanamıyor.

Makat hastalığı yapıyor

Tuvalette uzun süre kalmak; damarlar üzerindeki baskıdan kaynaklanan hemoroid için bir açık davet oluşturmakta.

Klozette oturma süresi uzadıkça, damarlara uygulanan baskı da aynı oranda artmakta ve makat bölgesinde kaşıntı, kanama gibi şikayetlere yol açmaktadır.