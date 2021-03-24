Kilo almanıza yardımcı olabilecek 7 kuru yemiş ve meyve

Obezite, dünya çapında en büyük sağlık problemleri arasında karşımıza çıkıyor, ancak aşırı zayıflık da oldukça tehlikeli. İşte kilo almanıza yardımcı olabilecek gün içinde tüketebileceğiniz 7 besin.

Çok zayıf ve obez olmak arasında denge kurmak çok zor bir iş değildir, özellikle zayıfsanız ve kilo almayı planlıyorsanız. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için, sadece yeterli kilo almak şarttır ve özellikle kuruyemiş ve kuru meyvelerle dolu sağlıklı bir diyetle birlikte düzenli egzersiz size en kısa sürede en iyi sonuçları verebilir.

Kuru yemiş ve kuru meyve tüketmenin en iyi yanı, toplam kalorinin sağlıklı bir protein, yağ, karbonhidrat ve lif dağılımından gelmesi ve vücudunuzun tek seferde tüm temel bileşenlerinden sağlıklı bir doz almasını sağlamasıdır.

Çeyrek fincan çekirdeksiz kuru üzüm size 110 kalori kadar verebilir ve protein, yağ, karbonhidrat ve lif dışında vücuda iyi miktarda şeker katarak anında enerjik hissetmenize yardımcı olur. Ancak kuru yemişlerin ve kuru üzümlerin besin değerleri genellikle bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Tat tomurcukları için daha iyi hale getirmek için genellikle ekstra tuz, şeker veya başka malzemeler eklenebilir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak için kuruyemiş ve kuru meyveleri fazladan tuz veya şeker ilave etmeden kuru kavrulmuş halde tüketmek daha iyidir.

Kuru yemiş ve kuru meyvelerle ilgili bir başka ilginç gerçek de, araştırmalara göre haftada en az iki kez işlenmemiş kuruyemiş yiyenlerin, yemeyenlere göre önemli ölçüde daha düşük obezite riski altında olmasıdır. Bu nedenle, düzenli bir dozda kuru yemiş ve kuru meyve tüketmek, kesinlikle obez olmadan kilo almanın en doğal yollarından biridir.

Kuru yemiş ve kuru meyvelerle ilgili dikkat edilmesi gereken en öenmli nokta, işlenmemiş olmalarıdır. orta veya aşırı işlenmiş kuru yemiş ve kuru meyveler yarardan çok zarar verebilir.

İşte hızla kilo almak için tüketebileceğiniz kuru yemiş ve kuru meyveler.

KAJU

Kaju, sadece damak tadınıza göre harika olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuz için de harika faydalar sağlayabilir. Kilo almaya çalışıyorsanız kaju harikadır.

Kaju, iyi bir protein içeriğine sahiptir ve aynı zamanda sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lif sağlar. Yüksek miktarda diyet lifi ile birlikte yüksek kalori yoğunluğu, kajuları kilo yönetimi için ideal hale getirir.

Kaju, iyi miktarda kalp sağlığını korumaya yardımcı olan yağ içerir ve kolesterol içermez, bu nedenle kalbiniz için de sağlıklı bir besindir. Kaju ayrıca, zinde ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olan ve kanser ve tümör hücreleriyle savaşan doğal antioksidanlarla doludur. Kajudan iyi miktarda magnezyum alabilirsiniz. Magnezyum vücut için gerekli bir mineraldir ve sağlıklı kemikler ve kaslar için kalsiyum ile birlikte çalışır. Kaju aynı zamanda vücut için önemli bir eser element olan zengin bir bakır kaynağıdır.

Kaju, iyi bir dozda sağlıklı kalori sağlamanın yanı sıra, obez olmadan hızlı kilo alımına yardımcı olan genel sağlık sağlar.

CEVİZ

Ceviz, büyük bir sağlık kaynağı olarak çalışabilen ve kilo yönetimine yardımcı olabilecek başka bir kuru yemiştir.

Ceviz, vücuda büyük faydaları olan doğal omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega 3 yağ asitleri beyin hücrelerini besler, kalp komplikasyonlarını önler ve kalp sağlığın korunmasına yardımcı olarak genel bir sağlık sağlar.

Ceviz, yaşlanmayı uzak tutabilen güçlü bir doğal antioksidan olan melatonin içerir. Cevizin diğer bileşenleri arasında proteinler, diyet lifleri, B vitaminleri, demir ve genel sağlık için gerekli olan fosfor, magnezyum, manganez, bakır gibi bir dizi temel element bulunur. Genel olarak sağlığı korurken vücuda yeterli kalori sağlayarak ceviz, kilo alımına büyük ölçüde yardımcı olabilir.

BADEM

Kilo almaya çalışıyorsanız, badem en iyi çözüm olabilir. Badem, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan yüksek miktarda tekli doymamış yağ asitleri içerir.

Badem, sindirimi kolay olan ve vücuda büyük enerji sağlayan proteinler açısından zengindir. Diyet liflerinin iyi miktarda bulunması daha iyi bir sindirim sağlığı sağlar. Badem, doğal bir antioksidan olarak çalışan ve cilt ve saç sağlığını koruyan harika bir doğal E Vitamini kaynağıdır. Bu kuruyemiş aynı zamanda demir yüklüdür ve vücuda potasyum, magnezyum ve fosfor gibi bir dizi temel element sunar.

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı kilo yönetimi için oldukça etkilidir ve ayrıca genel olarak sağlığı korumak için gerekli olan birçok besin maddesi içerir.

Tekli doymamış yağ içeren Antep fıstığı, kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur ve kalp problemlerini uzak tutarak kardiyovasküler sistemin sağlığını iyileştirir. Antep fıstığı mükemmel bir protein kaynağıdır ve ayrıca sindirime yardımcı olan iyi miktarda diyet lifi içerir.

Antep fıstığı, göz sağlığı için çok faydalı olan ve vücutta doğal bir antioksidan görevi gören karotenoidler bakımından zengindir. Düzenli olarak antep fıstığı tüketmek sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yanı sıra kilo almanıza da yardımcı olabilir.

YER FISTIĞI

Günlük atıştırmalıklarınıza fıstık ekleyerek kilo alma sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Yer fıstığı yağ içeriği bakımından zengindir ve bu nedenle oldukça hızlı kilo almanıza yardımcı olabilir. Yer fıstığı, vücudunuza zarar verebilecek trans yağ veya kolesterol içermez.

Yer fıstığı protein açısından zengindir ve iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Yer fıstığı, demir ve kalsiyum açısından zengindir, bu nedenle vücudun genel sağlığı için çok iyidir. Yer fıstığı ayrıca doğal bir antioksidan olan C vitamini içerir.

KURU ÜZÜM

Kuru üzüm, kuru meyvelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yapımında kullanılan üzüm çeşitlerine bağlı olarak farklı kuru üzüm çeşitleri vardır. Kuru üzüm, kilo almanın harika bir yolu olabilir.

Kuru üzüm vücuda iyi miktarda karbonhidrat sağlar. Kuru üzüö, vücuda anında enerji veren ve aynı zamanda hızlı kilo alımına yardımcı olan glikoz ve fruktoz bakımından zengindir.

Kuru üzüm harika antioksidan özelliklere sahiptir ve göz sağlığı için de çok iyidir. Kuru üzümde bulunan diyet lifleri, daha iyi sindirim sağlığı için mükemmeldir. Kuru üzüm, göz sağlığı için gerekli olan ve genel sağlık için hayati önem taşıyan A vitamini içerir. Kuru üzüm zengin bir demir ve kalsiyum kaynağıdır, bu nedenle anemi veya diş sorunları olan kişiler için ideal olabilir. Kuru üzüm ayrıca kemiklerin ve eklemlerin daha sağlıklı olmasına da yardımcı olur.

HURMA

Bu lezzetli kuru meyveler birçok besin maddesi içerir ve düzenli olarak diyete uygun miktarda dahil edildiğinde hızlı kilo alımına yardımcı olabilir.

Hurma, zengin karbonhidrat kaynağıdır ve ayrıca vücuda protein sağlar. Bu kurutulmuş meyvenin yüksek diyet lifi içeriği, bağırsakta LDL emilimini önleyerek daha iyi bir kalp sağlığına yardımcı olur.

Hurma, flavonoid polifenolik antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, sağlıklı bir vücut sürdürmek için oldukça faydalıdır. Beta karoten, zea-ksantin ve lutein varlığı, hurmaları kanser ve hücre yaşlanmasına karşı savaşma yeteneği ile ideal bir kuru meyve yapar.

Kuru hurma, vücudunuzun kilo almasını sağlayan metabolizmayı destekleyen niasin, B6 vitamini ve riboflavin ile birlikte yüksek miktarda K vitamini ve A vitamini içerir. Hurma, yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum içerir. En zengin doğal fosfor kaynaklarından biridir. Hurmada bol miktarda demir, bakır, manganez ve çinko da bulunmaktadır.

Yüksek miktarda kalori sağlayabilen hurmalar, hızlı kilo alımı için ideal kuru meyvelerdir. Hurma ayrıca vücuda iyi miktarda vitamin, mineral ve antioksidan sağlar ve bu da hızlı kilo alımına yardımcı olur.