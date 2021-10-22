Kilo almaya neden olan 15 alışkanlık

Dengeli beslendiğiniz, spor yaptığınız ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdüğünüz halde kilonuz hala artıyor mu? Belki de hepsi yanlış alışkanlıklarla ilgilidir. İşte kilo aldıran alışkanlıklar.

Kilo vermek genellikle çok zor bir süreç değildir. Ancak kiloyu korumak çok daha zordur. Yaşam tarzınızın sağlıklı olduğunu düşünseniz bile neden sürekli fazla kilolarla mücadele ettiğinizi hiç merak ettiniz mi?

Görünüşe göre zayıflamaya giden yol herkes tarafından uzun zamandır biliniyor; düzenli egzersiz yapmanız, daha fazla hareket etmeniz, iyi dinlenmeniz ve elbette doğru diyete uymanız, daha fazla sebze ve meyve yemeniz gerekiyor. Ancak herkes bu tavsiyelere uyarak kilo vermeyi başaramıyor ve hatta kilo alabiliyor. Peki, bu neden oluyor? Beslenme uzmanlarına göre, kilo verme sürecini engelleyen ve hatta kilo alımına neden olan bir takım kötü alışkanlıklar var.

KİLO ALMAYA NEDEN OLAN 15 ALIŞKANLIK

Bazı alışkanlıklarınızın kilo vermenizi engellediğinin farkında bile olmayabilirsiniz. Kilo verme konusunda işin püf noktası, haftalarca diyet yapmak değil, yaşamınız boyunca sürdüreceğiniz bazı sağlıklı alışkanlıklar (hem yeme alışkanlıklarında hem de genel yaşam tarzınızda) geliştirmek ve bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.

İşte kilo almaya neden olan alışkanlıklar:

Çok Hızlı Yemek

Çözülmesi gereken daha fazla iş ve öğle yemeği için daha az zaman var. Tanıdık geliyor mu? Okayama Üniversitesi'nden (Japonya) uzmanlar, hızlı yemeklerin kilo alımına ve obeziteye yol açtığını buldular. Midenizin beyninize doyduğunu bildirmesi yaklaşık 15-20 dakika sürer. Öğle yemeğini 5 dakika içinde yerseniz, kendinizi tok hissetmezsiniz. Yemeğinizi iyice çiğneyin ve yemek yerken dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin.

Yeterince Su İçmemek

Açlıkla susuzluğu karıştırmak çok kolaydır. Ve çoğu zaman insanlar susadığında bir şeyler yer. İngiliz bilim insanları, kahvaltıdan önce 2 iki bardak su içen ve gün içinde en az 6 bardak su içen kişilerin yüzde 20 daha az kalori tükettiğini bulmuşlardır. Su içmek için kendinizi alıştırın.

Ev Dışında Fazla Zaman Geçirmek

Tatiller, geziler ve davetler harika, evet. Ancak neredeyse her zaman tüm bunlara büyük yemekler eşlik eder. Aşırı yememek için diyetinizi ev dışında izlemeniz, zamanında durabilmeniz ve ikramları reddetmeniz gerekir.

Çok Oturmak

Büyük şehirlerdeki çoğu insan, çalışma günlerini bilgisayar başındaki bir sandalyede oturarak geçirir. Bu, hareket etmedikleri ve kalori tüketmedikleri anlamına gelir. Hareketsiz bir yaşam tarzı obeziteye ek olarak kronik hastalıklara ve hatta erken ölüme yol açabilir. Hareketsiz bir işiniz varsa, ofise yürüyüş ve esneme gibi hareketler yapın, merdiven çıkın ve hafta sonları mümkün olduğunca hareket edin.

Yeterince Uyumamak

Uyku yoksunluğu kilo alımı ile doğrudan ilişkilidir. Avustralyalı bilim insanları vücutta uyku eksikliği nedeniyle, hormonların değiştiğini ve vücut düzeninin kaybolduğunu göstermişlerdir. Uyku eksikliği genellikle beyin tarafından açlıkla karıştırılır, özellikle geceleri, yatmak yerine buzdolabına gittiğinizde bunu fark edebilirsiniz. İdeal olarak, 7- 9 saatlik gece uykusu yeterlidir. Birkaç ay boyunca 4 ila 5 saatlik uyku özellikle tehlikelidir. Böyle bir uyku düzeni sadece kilo alımına yol açmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığa da zarar verir.

Yeterince Dinlenmemek

İşlerin son teslim tarihleri, eğitimler, toplantılar, trafik sıkışıklığı ve şimdi bir salgın stresi... Dinlenmek yerine bir kutu dondurma yemeyi ve biraz daha iş yapmayı tercih ediyorsunuz. Bu yaklaşım, algılanamayan kilo alımına yol açar. Tipik bir durum; bir sabah tartıda kilo aldığınızı görüyorsunuz ve fazla kiloların nereden geldiğini anlayamıyorsunuz. Bundan kaçınmak için rahatlamayı öğrenin, sorumlulukları devredin ve kaliteli dinlenme için kendinize haftada 1 veya 2 gün ayırdığınızdan emin olun.

Büyük Tabaklardan Yemek

Büyük bir tabakta, iyi bir porsiyon bile küçük görünür, beynimiz bunu böyle algılar. Bu algıyı kırmak için küçük tabaklardan yemeye çalışın. Araştırmalar, büyük bir tabak kullanıldığında yüzde 30 daha fazla yemek yenildiğini gösteriyor.

TV Karşısında Yemek

Televizyon seyrederken, haber okurken veya internette gezinirken beynimiz ne yediğimizi fark etmez. Başka bir şeyle meşgulken tabağın içindekileri fark etmeden bitirip ve hala aç hissedebilirsiniz. Rahat, dikkat dağıtıcı olmayan bir ortamda yemek yiyin.

Yüksek Kalorili İçecekler Tüketmek

Şekerli kahvelerin 800 kaloriye kadar içerebildiklerini biliyor muydunuz? Evet, bu günlük kalori alımının yarısı. Şekerli kahvelere, aromalı içeceklere ve milkshake'lere dikkat edin, bu içecekler doyurmaz, fazla miktarda içebilir ve fark etmeyebilirsiniz.

Fazla Protein Almamak

Protein tokluktan sorumludur ve kalorisi düşüktür. Hindi veya tavuk parçalarından oluşan bir tabak salata, bir tabak makarnadan daha doyurucu olabilir. Yağsız protein kaynaklarını seçin, diyetinize süzme peynir, tavuk, hindi, balık ve yumurta ekleyin.

Yeterli Lif Tüketmemek

Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar, vücuttaki tüm metabolik süreçleri uyarır, kolesterolü ortadan kaldırır ve kandaki insülin seviyesini normalleştirir. En fazla lifi çiğ sebzeler içerir ve kalorileri düşüktür. Diyetinize büyük m iktarda sebze eklediğinizden emin olun.

Merdiven Kullanmamak

Merdiven, dünyadaki en basit ve en uygun fiyatlı egzersiz makinesidir. Merdivenlerden yukarı her 20 adım için 8 kalori harcarız. 12 katta 100 kalori yakabilirsiniz. Bu, metroda uzun bir yürüyen merdiven boyunca yaklaşık dört tırmanış demektir. Merdiven çıkmak sadece kalori yakmakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklılık sağlar ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Sağlıksız Atıştırmalıklar Tüketmek

Açlık sizi her zaman yakalıyorsa, yanınızda bir elma ya da sağlıklı kuru yemiş veya kuru meyve taşıyın. Yanınızda bu tür atıştırmalıklar olduğunda otomatik olarak sandviçler veya keklerle atıştırmak zorunda kalmazsınız.

Çok Fazla Yağ Tüketmek

Hiç şüphe yok ki yağlar sağlıklıdır, ancak makul miktarlarda. Örneğin bir yemek kaşığı zeytinyağında 120 kalori vardır. Aşırı kilo ile mücadele ediyorsanız, tüketilen yağ miktarını da izlemelisiniz.

Liste Olmadan Alışveriş Yapmak

Liste eksikliği sepette çikolata, cips ve şekerli içeceklerle sonuçlanır. En iyi seçenek, haftalık menünüzü düşünmek, gerekli ürünlerin yaklaşık bir listesini yapmak ve onunla alışverişe gitmektir. Böylece spontane satın alımları hariç tutar ve kendinizi zararlı yüksek kalorili atıştırmalıklardan korursunuz.