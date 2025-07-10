Kilo Verip Geri Alıyorsanız Dikkat: Bu Sendrom Sizi de Etkiliyor Olabilir

Kısa sürede birkaç kilo verip, bir süre sonra o kiloları fazlasıyla geri aldığınız oldu mu?

Kilo verdiniz ancak şimdi başlangıçtan bile ağır mısınız ? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz.

Sürekli ver, fazlasını geri al...

Bu döngüye girenlerin sayısı sandığınızdan çok daha fazla ve bu durumun bilimsel bir adı bile var: Yo-Yo sendromu.

Diyet yapıp sonra bıraktıktan sonra “Eski kiloma döndüm” diyorsanız, aslında yo-yo sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Üstelik bu durum sadece estetik değil, metabolizma yavaşlaması, kas kaybı, bağışıklık zayıflaması ve moral bozukluğu gibi birçok soruna da yol açabiliyor.

YO-YO SENDROMU NEDİR

Yo-Yo sendromu, kişinin kısa sürede kilo verip ardından verdiği kiloları tekrar alması ve bu döngünün sürekli tekrarlanması durumuna verilen isimdir.

Adını, yukarı-aşağı inip çıkan bir yo-yo oyuncağından alır çünkü kilodaki dalgalanma da benzer şekilde olur.

Kişi hızlı kilo vermek için çok düşük kalorili ya da kısıtlayıcı bir diyete başlar.

Vücut kısa sürede kilo kaybeder, ama bu çoğunlukla kas ve su kaybıdır.

Diyet sona erdiğinde kişi eski yeme alışkanlıklarına geri döner.

Vücut, açlık döneminden çıktığı için savunmaya geçer ve hızlıca yağ depolamaya başlar.

Kilo geri gelir, hatta bazen fazlasıyla.

Kişi tekrar diyete başlar ve döngü sürer.

ZARARLARI

Metabolizmayı yavaşlatır.

Kas kaybına neden olur, yağ oranını artırır.

Kalp sağlığı, tansiyon ve insülin dengesi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir.

Psikolojik olarak yıpratır, özgüveni zedeler, yeme bozukluklarına zemin hazırlar.