Kilo vermek için 6 sabah alışkanlığı

İyi yaşam tarzı uygulamaları ve sağlıklı bir diyetin yanında izleyebileceğiniz bu 6 alışkanlık, zayıflama sürecinde en iyi yardımcılarınızdan biri olacak.

Çoğu zaman, en basiti en iyisidir. Kilo vermek için de kafa karıştırıcı, karmaşık diyetlerle uğraşmanıza gerek yok. Yeterli ve dengeli besleniyorsanız ve iyi bir egzersiz rutininiz varsa, bu sabah alışkanlıkları kilo vermenize yardımcı olabilir.

Birçok insan için kilo vermek stres, endişe ve hepsinden önemlisi hayal kırıklığı yaratan günlük bir mücadele haline gelir. Ancak doğru kararları alır ve doğru tavsiyeleri izlerseniz, fazla kiloları kaybetmek basit bir işe dönüşebilir.

İşte kilo vermenize yardımcı olabilecek 6 sabah alışkanlığı:

AÇ KARNINA SU İÇİN

Güne bir veya iki bardak su ile başlamak, metabolizmanızı hızlandırmanın kolay bir yoludur ve enerji tüketimini en az bir saat artırır. Aç karnına su içip ardından fiziksel aktivite yaparsanız, vücudunuzun kalorileri daha verimli yakmasına yardımcı olursunuz. Ek olarak, gün boyunca ortalama 2 litre su içmek, kilo verme süreci için çok iyi bir alışkanlıktır.

KAHVALTIDA PROTEİN TÜKETİN

Günün ilk öğünü olan kahvaltı, sadece besin değeri açısından değil, günün diğer saatlerinde sağlıksız atıştırmalıklar aramanıza engel olacağı için çok önemlidir. Yumurta, süt ürünleri ve yağlı tohumlar gibi proteinleri kahvaltıya dahil etmek, öğle yemeğine kadar tok olmanıza ve sağlıksız yemek yeme isteğinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

SABAH EGZERSİZİ YAPIN

Günlük rutininize bir sabah egzersizi dahil etmek, kilo vermek için iyi bir uygulamadır. Sabahları egzersiz yapmak, kan şekeri seviyenizi sabit tutmanıza yardımcı olur ve düşük glikoz seviyelerinin neden olduğu isteklerden kaçınmanıza yardımcı olur.

TARTILIN

Birkaç çalışma, kendinizi günlük olarak tartmayı daha fazla kilo vermeyle ilişkilendirmektedir. Bunun nedeni, insanların her gün kendilerini tartarak kayıplarını sürdürmek veya hızlandırmak için sağlıksız yiyecekleri kısıtlamak için daha fazla motive olmalarıdır. Herhangi bir şey yemeden veya içmeden önce, uyandıktan sonra tartılmak en iyisidir.

YÜRÜYÜN

Yürüyüş, zayıflama süreci için harika bir yardımcıdır. Haftada en az 5 gün yürürseniz, kilo kaybınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Ayrıca spor salonuna gitmek için zamanınız yoksa fiziksel aktiviteyi günlük rutininize dahil etmenin akıllıca bir yoludur.

İYİ UYUYUN

İhtiyacınızdan daha az uyumak, karbonhidrat ve şeker oranı yüksek gıdalar için istekleri artırır. Günde en az 8 saat uyumak, iyi beslenmenize ve egzersiz rutini de dahil olmak üzere günlük aktivitelerinizi gerçekleştirmek için enerjiye sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden iyi bir uyku rutini oluşturun ve en az 8 saatlik gece uykunuzu alın.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI YAĞ YAKAN 6 BESİN

Kilo vermek söz konusu olduğunda herhangi bir besinden mucize beklemek yanlış olur. İyi yaşam tarzı alışkanlıkları, sağlıklı bir diyet ve iyi bir egzersiz programıyla kilo vermek oldukça kolaydır.

Ancak, özellikleri sayesinde kilo vermenize çok yardımcı olabilecek bazı besinler de vardır:

Domates

Domates, su ve potasyumun birleşimi sayesinde vücuttaki fazla suyu ve sodyumu atarak özellikle karın şişkinliği olmak üzere ödemi azaltır. Ayrıca kalorileri çok düşüktür ve çiğ olarak veya yemekleri tatlandırmak için kolayca kullanılabilir. Tabii ki mümkün olan en az işlenmiş şekilde tüketmeye çalışın.

Kivi

Bu küçük, asidik meyvelerin çok özel bir özelliği var: Vücuttaki proteinleri sindirmeye yardımcı olan doğal bir enzim olan aktinidin içerirler. Ayrıca içerdiği prebiyotik lif, bağırsak sağlığı için son derece sağlıklıdır.

Elma

Elmaları en sevdiğiniz şekilde yiyin; çiğ, pişmiş veya tarçınlı, ancak her zaman yemekten önce tüketin. Elmaların içerdiği iyi miktarda lif, midede tokluk hissini artırarak daha az yemenize yardımcı olur.

Kuru erik

Eriklerin yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önlemedeki ünü herkesçe bilinmektedir. Ancak bu kuru meyvedeki tüm lifler aynı değildir: Çözünmeyen lifi sindirim sisteminin işlevini iyileştirmeye yardımcı olurken, çözünür lif kolesterolü düşürmeye, şekeri düzenlemeye ve hepsinden önemlisi tok hissetmenize yardımcı olur.

Yeşil çay

Günde içeceğiniz en az 2 fincan yeşil çay ile göbek bölgenizdeki yağlarda harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Polifenol içeriği metabolizmayı iyileştirmeye ve daha fazla kalori yakmaya yardımcı olur.

Antep fıstığı

Çıtır çıtır ama sağlıklı bir atıştırmalık havasında mısınız? Antep fıstığı bu tür anlar için mükemmeldir. Bu kuru yemişlerin bir kısmı açlığı kontrol etmenize yardımcı olacak sağlıklı yağlar, protein ve lif içerir. Ve en önemlisi, kilo vermek istiyorsanız çok daha az tavsiye edilmeyen tuz, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek bir paket cips veya kurabiye açmaktan çok daha iyi bir seçenektir. Ancak kalorileri yüksek olduğu için dengeli tüketim önerilmektedir.