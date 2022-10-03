Bu listedeki tüm yiyecekler, tok hissetmek için çok önemli olan lif ve protein bakımından zengindir ve kilo verme sürecini destekler...

Kiloları mucizevi bir şekilde eriten hiçbir yiyecek yoktur, ancak kilo verme sürecinde yardımcı olabilecek birçok sağlıklı seçenek vardır. Bazı gıdaların düzenli tüketimi sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur.

Kilo vermenin en iyi yolu, diyetten uyku kalitesine kadar çok yönlü sağlıklı bir yaşam tarzı seçmektir ve buna düşük, orta veya yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite de eklenmelidir. Kahvaltıyı atlamayın, öğün atlamayın, egzersiz yapın, daha küçük bir tabak kullanın ve bolca su için.

Bu yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birlikte bazı yiyecekleri diyetinize sürekli olan dahil ederek daha kolay kilo verebilirsiniz.

İşte kilo vermek için mutlaka yemeniz gereken 10 yiyecek.

Chia tohumları

Lif alımı kilo vermede çok önemlidir, çünkü sindirimi yavaşlatır ve toklığu artırır. İki çay kaşığı chia tohumu günlük lif ihtiyacının yüzde 40'ını karşılar.

Özellikle kahvaltılarda tüketilmesi çok kolaydır. Kahvaltıda chia tüketimi, günün ilerleyen saatlerinde daha uzun süre tok hissetmenizi ve daha az kalori almanızı sağlar.

Yağlı balıklar

Uzmanlar, haftada en az iki kez balık yenilmesi gerektiğini belirtiyor. Kalp ve beyin sağlığına iyi gelen sağlıklı yağ asitleri içerdiği için özellikle yağlı deniz balıklarının tüketimi çok önemlidir.

Omega 3 yağ asitleri somon, sardalya, uskumru ve ton balığı gibi balıklarda bulunur ve kilo verme sürecinde yardımcı olur. Bu tür balıklar ayrıca protein doludur, bu nedenle daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olurlar.

Koyu yeşil sebzeler

Lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler kesinlikle menüde olması gereken besinlerdir. Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, roka ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler mükemmel bir mineral ve vitamin kaynağıdır ve vücutta kanser ve iltihaplanma riskini azaltır.

Kalorileri ve karbonhidrat içerikleri düşüktür, bu da onları kilo vermek için mükemmel bir besin yapar. Bu sebzeler diyette sabit olmalıdır.

Tam tahıllar

Birçok kişi kilo vermek istediğinde makarna, ekmek ve pirinçten vazgeçmeleri gerektiğini düşünür. Ancak, özellikle tam tahıllar diyette çıkarılmaması gereken karbonhidrat kaynaklarıdır.

Vitaminler, mineraller ve bitkisel besinler içerirler, bu yüzden tam tahılları diyetinizde tutmanız önemlidir. Tam tahıllı makarna, esmer pirinç ve kinoa gibi tam tahıllar, öğünleri daha doyurucu hale getiren bol miktarda lif içerir.

Tüm bunlara ek olarak, vücut ve beyin karbonhidratlardan aldığı enerjiyi sever ve öncelikli olarak bunları kullanır. Bu nedenle bu yiyecekleri tüketmek, vücudun şeker ve benzeri yiyecekleri istememesine yardımcı olur ve bu da zayıflama sürecini destekler.

Elma

Sebzeler gibi meyveler de sağlıklı beslenmede çok önemli bir yere sahiptir. Ancak kilo verme sürecinde belirli meyve türleri çok önemlidir.

Elmalar hem çok sağlıklı bir atıştırmalık olduğu için hem de her zaman ulaşılabildiği için her zaman yenilmelidir.

Yüksek miktarda su ve lif içerdiği için elmaların kalorisi düşüktür. Uzmanlar, elmaları sağlıklı bir diyetin zorunlu bir parçası olarak önermektedir.

Fermente gıdalar

Bağırsak sağlığı çok önemli olan fermente gıdalar da mutlaka düzenli olarak tüketilmelidir. Bağışıklık ve iyi sindirim için önemlidir ve sindirim sistemindeki sağlıklı bir iyi bakteri dengesi yağ yakmaya yardımcı olur.

Bu nedenle bağırsak sağlığını destekleyen besinler yani probiyotikler tüketmek gerekir. Probiyotikler arasında yoğurt, kefir, kombucha, tempeh ve lahana turşusu bulunur.

Antep fıstığı

Tüm kuru yemişler sağlık için iyidir ve aynı zamanda sağlıklı kilo vermeye de yardımcı olurlar. Çok doyurucudurlar ve sağlıklı yağlar, lif ve protein içerirler.

Ancak kuru yemiş tüketirken porsiyonları kontrol etmek çok önemlidir, 30 gram herhangi bir kuru yemiş 160 ila 200 kaloriye sahiptir. Antep fıstığı en az kalorili kuru yemişlerden biridir, 30 gramı yaklaşık 170 kalori sağlar.

Çok lezzetli olmalarının yanı sıra çok sağlıklıdırlar. Araştırmalar, tip 2 diyabet riskini azaltmaya, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Haftada birkaç kez antep fıstığı yemek, kilo alma riskini azaltır ama tabii ki miktarına dikkat etmelisiniz.

Yumurta

Yumurta mükemmel bir protein kaynağıdır ve kilo vermeye yardımcı olur. Kahvaltıda yumurta yemek, yeterli protein almanıza yardımcı olur, aynı zamanda tokluk hissini artırmanızı sağlar.

Yumurta çok yönlü bir besindir, farklı şekillerde hazırlanabilir, kahvaltı, öğle veya akşam yemeği olarak tüketilebilir.

Avokado

Avokado, çok popüler olan bir süper besindir, ve aynı zamanda kilo verirken diyetin de çok önemli bir parçasıdır.

Avokado, sağlıklı yağlar ve lifler içerir ve diğer gıdalarla kolayca kombinlenebilen hassas bir yapıya sahiptir.

Ortalama büyüklükte bir avokado yaklaşık 320 kalori içerdiğinden uzmanlar miktarına dikkat etmenizi tavsiye ediyor.

Bitter çikolata

Bitter çikolata kilo vermek için iyidir. Sevilen yiyecekleri diyete dahil etmek özellikle önemlidir, örneğin çikolata da diyete dahil edilmelidir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar tercih edilmelidir.

Bitter çikolata, sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olan antioksidanlar içerir ve ayrıca tadı ruh halini iyileştirir.