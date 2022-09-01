Kilo vermek istiyorsanız yoğurt tüketmenin en iyi yolu bu

Protein ve probiyotikler açısından zengin bir besindir olan yoğurt, kilo vermek için oldukça iyidir. İşte yoğurdun zayıflatıcı etkisi ve kilo vermek için nasıl yenilmesi gerektiği...

Yoğurt, doğal bir süt ürünüdür. Sadece bağırsak sağlığı için değil, aynı zamanda kilo vermek için de faydalıdır. Ama hangi tür yoğurt yemek kilo vermek için en iyisidir? En iyi sonuçları almak için ne zaman ve ne tür yiyeceklerle yenmeli?

Piyasada bulunan yoğurtlar şeker veya tatlandırıcılarla doludur ve çoğu kalori açısından oldukça yüksektir. Kilo vermemizi sağlayacak gerçekten sağlıklı bir yoğurt için doğal ve sade yoğurdu tercih etmek gerekir.

Az yağlı yoğurt etkietlerine aldanmayın çünkü çoğu durumda yağı ortadan kaldırmak ve ürünü lezzetli hale getirmek için şeker veya tatlandırıcılar eklenir.

Yoğurt zayıflatır mı?

Peki, ideal yoğurdu seçmek kilo vermenize nasıl yardımcı olabilir?

Sade yoğurt yemek, içerdiği iki tür besin sayesinde kilo vermenize yardımcı olabilir:

Probiyotikler

Bir kase yoğurtta 10 ila 20 milyar probiyotik vardır. Bu iyi bakteriler mide ve bağırsaklara girdiğinde metabolizma için önemli olan bağırsak bakterilerinin dengesini sağlar.

Proteinler

Yoğurt, tokluk hissini artıran proteinler açısından zengindir. Yoğurdun tokluğu artırıp artırmadığını, iştahı kontrol etmeye yardımcı olup olmadığını ve sonraki yiyecek alımını azaltıp azaltmadığını görmek için bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar deneklerden yoğurt, yüksek yağlı kurabiyeler ve yüksek yağlı çikolata da dahil olmak üzere aynı kaloriye sahip atıştırmalıklar yemelerini istedi. Sonuçlar, yüksek yağlı atıştırmalıklar yiyen insanlarla karşılaştırıldığında, yoğurt yiyenlerin önemli ölçüde daha az aç olduğunu, tekrar acıkma olasılığının daha düşük olduğunu ve bir sonraki öğünde 100 kalori daha az yediklerini gösterdi.

Ev yoğurdu daha mı iyi?

Ticari olarak satılan yoğurtlar ve ev yoğurdu arasındaki fark protein miktarında yatmaktadır.

Ev yoğurdu, hiçbir işlemden geçmez ve bu sayede normal yoğurttan daha yüksek bir protein konsantrasyonuna ve aynı zamanda daha fazla kaloriye sahiptir. Eksiksiz, sağlıklı ve doyurucu bir öğün olması için meyveler veya tahıllar eşliğinde yiyebilirsiniz.

Yoğurtlardaki bakteri türü de kilo vermedeki etkisini artırır. İyi bir bakteri dengesi, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada ve ayrıca kilo vermede etkilidir.

Sütü fermente etmek için yaygın olarak kullanılan bakteriler, Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus'tur. Bunlar, yüksek kaliteli yoğurt yapmak için kullanılır. Araştırmalara göre, kilo vermede en iyi sonuçları Lactobacillus ve Bifidobacterium bakterileri göstermektedir.

Kilo vermek istiyorsanız yoğurt yemek için en iyi zaman nedir?

Yoğurt yemek için en iyi zaman nedir? Kilo vermeye yardımcı olması için nasıl tüketilir?

Yoğurt ve yoğurttan yapılan ayran gibi içeceklerin besin bileşiminde hiçbir fark yoktur. Katı ve sıvı formlar arasındaki farkı belirleyen üretim yöntemleridir. Önemli olan, ilave şeker içermeyenleri tercih etmektir.

Peki, yoğurt yemek için günün en iyi zamanı ne zaman?

Sabahları yoğurt yiyin

Yoğurt yemek için en iyi zaman kahvaltıda aç karnınadır, çünkü sabah yoğurttaki probiyotiklerin kalın bağırsağa ulaştığı zamandır.

Ek olarak iyi miktarda protein, kalsiyum, B vitaminleri ve fosfor sağlamanın yanı sıra iltihabı azaltır, sindirimi iyileştirir ve obezite, Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve diğer mide-bağırsak hastalıkları riskini azaltır.

Bu nedenle yoğurt yemek için en iyi zaman sabahları aç karnınadır.

Yoğurt yemekten önce mi sonra mı yenir?

Aç olduğumuzda mide asit seviyesi aşırı derecede yüksek olduğu için yemekten önce yoğurt yemek önerilmez. Yoğurt, midedeki asidi bastıran ve sağlığa faydalarını önemli ölçüde azaltan birçok laktik asit içerir. Yoğurttaki protein daha çabuk tokluk hissi sağlar ve ana öğününüzü bozabilir.

Yemekten sonra yoğurt yiyebilir miyiz? Cevap; Evet. Yemeklerden 1-2 saat sonra tatlı olarak yoğurt tüketilmesi tercih edilir.

Kalori içeriği düşük olmadığı için yoğurdun, yemekten hemen sonra tüketilmesi tavsiye edilmez.

Ara öğün olarak yoğurt yenilmeli mi?

Atıştırmalık olarak yoğurt sadece kilonuz için değil, aynı zamanda ruh hali için de iyidir. Yoğurt yemenin çikolata ile karşılaştırılabilir bir etkisi vardır, çünkü mutlu ve iyi bir ruh halinde hissettirir.

Geceleri yoğurt yenir mi?

Yoğurttaki proteinler kas inşası için gereklidir. Diğer şekerli atıştırmalıklar ve abur cuburlara kıyasla yoğurt, gece atıştırması için çok daha sağlıklı bir seçimdir. Ayrıca, yoğurt kalsiyum açısından yüksek olduğu için vücuttaki kalsiyum seviyelerinin en düşük olduğu gece yarısından sonra yenebilir. Bu yüzden geceleri açsanız, abur cubura en iyi alternatiftir.

Ancak, tüm yoğurtların aynı besin içeriğine sahip olmadığını unutmayın, tavsiye her zaman ilave şeker içermeyen ev yoğurdudur.