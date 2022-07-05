Kilo vermenin lezzetli ve hızlı yolu! Çikolata diyeti nasıl yapılır?

İnanılmaz stres önleyici etkilere sahip bir parça çikolataya kim hayır der ki? Peki, çikolata yiyerek kilo verebileceğinizi söylesek? Evet, çikolata diyetiyle kısa sürede kilo verebilmek mümkün...

Çikolata sandığınız kadar zararlı değil. Tek başına, büyük miktarlarda vücuda zarar verbilir, kilo almanıza neden olabilir, ancak meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllardaki lifle birleştirilirse, vücut için iyi şeyler yapabilir.

Lifler şeker ve yağların emilimini geciktirerek kilo vermenizi sağlar. Günlük doza uyulması ve akşam tüketilmemesi çok önemlidir çünkü vücudun bu enerjiyi yakacak zamanı olmayacaktır.

Çikolata mükemmel bir stres önleyicidir, tansiyonu düşürür, hamilelikte faydalıdır, mükemmel bir antioksidandır ve kolesterole iyi gelir. Magnezyum, kalp ve damar sağlığını koruyan flavonoidler, demir ve antioksidanlar açısından zengindir. Çok fazla insan, çikolataları kilo alma korkusuyla diyetlerinden çıkarır. Ama her şey gibi aşırıya kaçmadan tüketilebilirler.

Çikolata diyeti nedir?

Kilo vermek için her gün çikolata yemek kulağa oldukça hoş geliyor. Bu, tüm kilo vermek isteyenlerin rüyası olabilir. Ancak, hiçbir şey bu kadar basit değildir.

Çikolata diyeti, öğünler arasında küçük bir çikolatanın tadını çıkarmak veya akşamları en sevdiğiniz diziyi izlerken çikolata yemek değildir. Çikolata diyeti, sadece çikolata etrafında dönen katı bir yemek programıdır.

Antioksidanlar ve magnezyum ile dolu çikolatanın beyni uyardığı, hafızayı iyileştirdiği ve ruh halini yükselttiği bilinmektedir. Ayrıca mutluluk hormonu olan serotonin düzeylerini artırma özelliğine sahiptir. Bu nedenle uzmanlara göre günde 30 gram çikolata tüketimi, beyne ve vücuda birçok fayda sağlar.

Sabahtan akşama kadar tüm öğünlerde çikolata tüketme fikri garip gelebilir ve mantıksız görünebilir. Ancak kısa vadede kilo vermek için etkilidir. Bu diyet tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılayamacağı için çok zorlu ve hatta uzun süre yapılırsa tehlikelidir. Kısa sürede fazla kilo vermek istediğinizde, güçlü bir iradeye sahip olmanız ve sabırla hareket etmeniz gerekir. Bu diyet herkes için uygun değildir ve dayanması oldukça zordur.

Çikolata diyeti nasıl yapılır?

Çikolata diyetinin süresi bir haftadır. Eksiklerle dolu çok katı bir program olduğu için fazladan bir gün dahi eklenmemelidir. Ayrıca günde en az 2 litre su içmeniz gerekir.

Ortalama olarak çikolata diyetinin 1 günü şu şekildedir:

Kahvaltı

- 2 çay kaşığı bitter çikolata tozu ile 1 kase yağsız süt

- 30 gr ekmek

- 1 kase yağsız yoğurt

- 1 meyve

Öğle

- İsteğe göre bir yemek kaşığı yağ, sirke veya limon suyu ile çiğ sebzeler

- 125 gr yağsız et veya balık veya 1 yumurta veya tofu

- İsteğe göre fırınlanmış sebzeler

- 1 kase yağsız yoğurt veya yüzde 50 yağlı 25 gr peynir

- 1 adet meyve

Ara öğün

- 1 bardak kahve

- 4 kare bitter çikolata (20 gr) (fındık, ceviz, patlamış pirinç vb. hariç)

Akşam yemeği

- İsteğe göre bir yemek kaşığı yağ, sirke veya limon suyu ile çorba veya çiğ sebzeler

- 125 gr yağsız et veya balık veya 1 yumurta veya tofu

- 100 gr pişmiş makarna/pirinç

- Açlık durumunda isteğe bağlı olarak fırınlanmış sebzeler

- 1 kase yağsız yoğurt veya yüzde 50 yağlı 25 gr peynir

- 1 meyve

- 4 kare bitter çikolata

Kefir ve çikolata diyeti

Çikolata diyetini kefirle de yapabilirsiniz. Diyetin parçası olarak kefir kilo kaybına destek olur. Ancak bu diyetin 5 günü geçmemesi tavsiye edilir. Çünkü günlük menü oldukça katıdır.

Ortalama olarak çikolata diyetinin 1 günü şu şekildedir:

Kahvaltı

- 150 ml yağsız yoğurt

- 20 gr bitter çikolata

100 ml kefir

Öğle

- 50 gr bitter çikolata

Ara öğün

- 200 ml kakao bazlı içecek

Akşam yemeği

- 30 gr bitter çikolata

Ara öğün

- 150 ml kefir veya yağsız yoğurt

Öğün aralarında su içmeyi unutmayın. Diğer sıvılar yasaktır. Aşırı kısıtlayıcı bir diyet olduğu için bir uzmana danışmadan yapılması tavsiye edilmez.