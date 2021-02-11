Kilo vermeye çalışırken geleneksel kahvaltıyı seçin

Birkaç basit ipucu, kilo verme hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. İşte beslenme uzmanlarından izlemeniz gereken bazı ipuçları.

Kilo vermeye yardımcı olabilecek ipuçları ile daha önce çok kez karşılaşmış olabilirsiniz. Kilo verdirici içeceklerden sihirli karışımlara kadar internette birçok popüler olan bilgi var. Ancak etkili kilo kaybı için sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı ile tükettiğinizden daha fazla kalori yakmanız gerekir. Benzer şekilde, birkaç değişiklik yapmak hedefinize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Uyku programınız, doğru kahvaltı seçimleri, fiziksel aktivite seviyeleri, öğünleri nasıl yediğiniz, yemek için harcanan zaman ve yemeğin zamanlamaları gibi faktörler de zayıflama sürecinizde rol oynar.

ETKİLİ SONUÇLAR İÇİN BUNLARI DENEYİN

Beslenme uzmanlarından en etkili kilo verme ipuçlarını derledik. İşte izlemeniz gereken bazı etkili kilo verme ipuçları ve yapılması ve yapılmaması gerekenler.

1. Kahvaltıda hazır tahıllar yemeyin

Birçok kişi, zaman yetersizliğinden dolayı kahvaltıda hazır tahılları tercih ediyor. Sağlıklı ev yapımı bir kahvaltının aksine, hazır gıdalar genellikle sağlığa zararlı koruyucular ve yapay tatlandırıcı maddelerle doludur. Bunlar aynı zamanda kilo verme sürecinizi etkileyebilecek ilave şekerle de yüklenir. Bunlar yerine geleneksel kahvaltı seçeneklerine bağlı kalın.

2. Güne çay veya kahve ile başlamaktan kaçının

Çay ve kahve, kortizol (stres hormonu) salınımını tetikleyen ve vücudu stres moduna sokan kafein içerir. Uyandığınızda, vücudunuzun tam kapasite çalışabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Böyle bir durumda, vücudunuzu daha da strese sokabilecek bir şey yerine sağlıklı bir öğün yemek daha iyidir.

Çay içmeyi seviyorsanız, uyandıktan sonraki 30 dakika içinde bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Ayrıca kahvaltıda sağlıklı içeceklerden faydalanabilirsiniz. Paketlenmiş meyve suları eklenmiş şeker içerebileceği için zayıflama hedefinize daha hızlı ulaşabilmek için içmekten kaçının.

3. Hareketsiz kalmayın

Günde en az 30 dakika egzersiz yapın. Güncel araştırmalar, kişinin hastalık riskini azaltmak ve kilo vermek için haftada 150 dakika egzersiz yapmanın yanı sıra gün içinde daha fazla hareket etmenin gerekli olduğunu gösteriyor. Yeterince hareket etmemek aynı zamanda sizi yüksek kilo alma riski ve çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakır.

Güne egzersiz yaparak başlayabilirsiniz. Ayrıca gün içinde küçük molalar verin ve 2-3 dakika dolaşın. Ayrıca germe hareketleri yaparak sırt, omuz ve boyun ağrılarınızı uzak tutabilirsiniz.

4. Yemek yerken telefonunuza bakmayın

Yemek yerken yemeğinize dikkat ettiğinizde, size doğru zamanda tokluk sinyalleri verecek ve yemeyi ne zaman bırakacağınızı tam olarak bileceksiniz. İnsanlar yemek yerken genellikle cep telefonunu kullanmakla meşgul olur ve sonunda gereğinden fazla kalori tüketirler.

5. Uykudan önce ekran kullanımını kısıtlayın

Işık yayan cihazlara maruz kaldığınızda, vücudunuz uyarılır ve uykuyu geciktirir. Yatmadan önce ışık yayan cihaz kullanmak, uykuya dalma sürenizi uzatabilir. Uyku eksikliği daha fazla kalori tüketmenize ve stresi artırmanıza neden olur. Ayrıca düşük enerji seviyeleri ile kendinizi yorgun hissetmenize yol açar.