Kilo vermeye yardımcı olan 5 uçucu yağ

Sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak, kilo vermek için olmazsa olmazlardır ancak bunların yanında yardımcı terapiler de işe yarayabilir. İşte kilo vermeye yardımcı olabilecek 5 uçucu yağ.

Sağlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın istenmeyen yağları vücuttan atmanın tek yolu olduğunu biliyoruz ancak kilo verme sürecinizi yoğunlaştırmak için deneyebileceğiniz bazı küçük püf noktaları vardır ve aromaterapi de bunlardan biridir.

Uçucu yağların birçok kanıtlanmış sağlık yararına sahip olduğunu biliyoruz, ancak kilo vermeye de yardımcı olabileceğini biliyor musunuz? Araştırmalar, bazı uçucu yağları solumanın veya topikal olarak uygulamanın iştahı azaltmaya, enerji seviyenizi artırmaya ve kilo verme sürecinizi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu uçucu yağları kullanmakta herhangi bir sorun yaşamadığınız sürece denemenizde hiçbir sakınca yoktur.

İşte kilo vermeye çalışırken kullanabileceğiniz beş uçucu yağ.

LİMON YAĞI

Tıpkı limon suyu gibi limon yağı da kilo vermeye yardımcı olabilir. Yağ, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, enerji seviyenizi artırır ve sinidirm sağlığını destekler. Araştırmalar, limon yağının kokusunu solumanın ruh halini artırdığını ve vücut yağının parçalanmasını hızlandırdığını gösteriyor.

Suyunuza 1-2 damla limon yağı ekleyerek kolayca başlayabilirsiniz. Bunun haricinde çeşitli soluma yöntemlerini de seçebilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı mükemmel bir stres gidericidir, gerginliği azaltır ve geceleri kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Daha fazla uyku, daha fazla enerji demektir, bu da size egzersiz yapmak ve kilo verme hedefinize ulaşmak için gereken gücü verecektir. Tüm bunlar kilo vermeye çalışırken ve sağlıksız yiyecekler için isteklerinizi azaltmaya çalışırken de faydalı olabilir. Elinize 4-5 damla lavanta yağı sürüp koklayabilirsiniz. Ayrıca yatmadan önce şakaklarınıza, bileklerinize ve boynunuzun arkasına bu uçucu yağdan iki veya üç damla damlatabilirsiniz.

NANE YAĞI

Nane yağı sadece enerjiyi artırmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kas ağrılarını rahatlatır ve iyileşme süresini azaltır. Nane yağı kokusu, sağlıksız yiyecekler için isteklerinizi de bastırabilir ve kendinizi daha tok hissetmenizi sağlayabilir. Rahatlatıcı bir etki için banyo suyunuza dört ila beş damla nane yağı ekleyebilirsiniz.

Bir taşıyıcı yağa birkaç damla nane yağı ekleyip, ardından odaklanmak ve uyanık kalmak için bileklerinize veya boynunuzun arkasına birkaç damla sürebilirsiniz. Bir nane yiyebileceğiniz veya açlık başladığında bir bardak nane çayı içebileceğiniz gibi, içme suyunuza nane yağı da ekleyebilirsiniz.

GREYFURT YAĞI

Greyfurt yağı, vücut yağının parçalanmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bir çalışma, karın bölgesine greyfurt yağı ile masaj yapmanın göbek yağını ve bel çevresini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Greyfurt yağı ayrıca kalp atış hızını düzenler, sindirim sürecini iyileştirir ve iştahı azaltmaya yardımcı olur.

Greyfurt yağının taze ve canlandırıcı bir kokusu vardır. Mükemmel bir idrar söktürücü ve lenfatik uyarıcıdır. Bu yüzden adını birçok selülit kreminin içeriğinde görebilirsiniz. Ek olarak, greyfurt yağı şişkinliği önler, sindirimi iyileştirir, yağ yakımını artırır ve iştahı azaltır, bunların hepsi kilo vermeye yardımcı olur.

Greyfurt yağı, oksidatif stres seviyelerini azaltarak, vücudunuzdaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki eşitsizliği dengelemeye yardımcı olur. Vücudunuz serbest radikal ve antioksidan dengesizliğine sahip olduğunda, patojenlere daha yatkın hale gelir ve enfeksiyonlara yol açar.

Greyfurt yağı ayrıca enerjiyi ve ruh halini artırarak vücudunuza halsizlik anlarında ihtiyaç duyduğu toparlanmayı sağlayabilir. İşten sonra spor salonu için çok mu yorgunsunuz? Suya 2-3 damla greyfurt yağı ekleyin veya bir enerji patlaması için doğrudan şişeden koklayın.

Greyfurt yağının bileşiminde 25'in üzerinde bileşik vardır ve d-limonen yüzde 70 ile en yüksek yüzdeyi oluşturur. Bu bileşik, kilo vermeye yardımcı olmak ve bronşit ve astımı iyileştirmek için kullanılır.

Bir yaşıyıcı yağı, greyfurt yağı ile karıştırabilir ve yağ karışımını vücuda masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu uygulama, vücudunuzu toksinlerden ve davetsiz misafirlerden arındırmaktan sorumlu sistem olan lenfatik sistemi arındırmaya yardımcı olur.

ZENCEFİL YAĞI

Zencefil yağı iltihabı, stresi, şekerli gıda isteğini azaltır ve sindirimi destekler. Bu yağ aynı zamanda bir termojenik görevi görür, bu da yağ yakmaya ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Yumuşacık zencefil köklerinden elde edilen zencefil esansiyel yağı, sağlığınız için birçok avantaj sağlar. Antiinflamatuar veya ağrı kesici olarak kullanılabilir. Topikal olarak kullanıldığında, eklem sertliği veya artrit belirtilerini hafifletebilir. Ek olarak, zencefil yağı, vücudunuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olarak kilo vermeye yardımcı olur.

Zencefil yağı,mideden toksinleri, bağırsaktaki kötü bakterileri gidermeye, sindirimi artırmaya ve mide ve bağırsak rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olur. Gaz sorunları, hazımsızlık, ishal ve kabızlık için yararlıdır.

Sindirime yardımcı olmak için içme suyunuza 2-3 damla zencefil yağı ekleyin. Ayrıca bir taşıyıcı yağa birkaç damla karıştırabilir ve bağışıklık sisteminizi canlandırmak için cildinize uygulayabilirsiniz.

AROMATERAPİ NASIL UYGULANIR?

Aromaterapi, vücut ve zihnin netliğini artırmak için uçucu yağları kullanan bütünsel bir tıp dalıdır. Aromaterapinin savunucuları, uçucu yağları topikal olarak masaj yoluyla veya soluma yoluyla uygularlar. Solunduğunda, uçucu yağların güçlü koku molekülleri, duygularımız ve ruh halimizle bağlantılı beyin bölgesi olan limbik sisteme kadar hareket eder.

Nane gibi bazı uçucu yağlar sadece vücudu canlandırmakla kalmaz, aynı zamanda açlıkla savaşmaya da yardımcı olur. İçme suyunuza eklendiğinde, limon gibi yağlar ise vücut yağlarını eritebilir.

Bir sahte bilim olarak kabul edilmesine rağmen, aromaterapi bilim ve tıp alanında ilgi görmeye devam ediyor ve her yıl yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Yüksek konsantrasyon seviyeleri nedeniyle, uçucu yağlar topikal olarak uygulandığında cildi tahriş edebilir ve bu nedenle bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmelidir. Örneğin hindistan cevizi ve jojoba yağı gibi taşıyıcı yağlar, cildinizi nemlendirdiği için iyi seçeneklerdir. Uçucu yağlar ayrıca öksürük, mevsimsel alerjiler, baş ağrıları ve migrenlerin yanı sıra soğuk algınlığı ve grip semptomlarının tedavisinde de faydalı olabilir.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.