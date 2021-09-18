Kilo vermeyi hızlandıran baharatlar

Yerken zayıflamanıza ya da metabolizmanızı hızlandırmanıza katkı sağlayacak baharatları keşfetmeye ve mutfaklarınızda yer açmaya ne dersiniz?

Kilo vermek zor bir iş olabilir, ancak günlük diyetinizde bir tutam baharatla bunu kolaylaştırabilirsiniz. Baharatların metabolizma hızını artırarak, yağ dokusunu küçülterek ve iştahınızı bastırarak sağlıklı bir vücut ağırlığını korumanıza yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Bol baharatlı ya da acı bir yemek yediğinizde ne kadar terlediğinizi hatırlıyor musunuz? İşte, bu durum tamamen metabolizma artışının bir sonucudur. Yemeklerinize lezzet katarken sizi fit tutmaya yarayacak baharatlar arasında en popüler olanlardan bazıları;

ÇEMEN OTU

Çemen otunun saçlar için mükemmel olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca, yöresel yemeklerimizde yaygın olarak kullandığımız bu baharat iştahı azaltabilir ve insülin seviyelerini yönetebilir. Dahası, metabolizmayı hızlandıran özelliğiyle de kilo vermeyi büyük süresini kısaltabilir. Çemen otunu soslara, salatalara veya turşulara kullanabilirsiniz.

TARÇIN

Tarçın, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere sayısız sağlık yararı ile bilinir. Ama kilo vermeye yardımcı olabileceğini kim bilebilirdi? Tarçın vücudun metabolizmasını uyarmaya yardımcı olur ve bu da göbek yağını eritmede daha fazla yardımcı olur. Ayrıca daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ara öğünlerinizde yoğurtla ya da meyvelerle yiyebilir, detoks suyuna çubuğunu atıp lezzetlendirebilirsiniz.

KARABİBER

Karabiber vücudunuzda harikalar yaratabilir. Yemeklerinize, bitki çaylarınıza, çorbalarınıza ve salatalarınıza biraz karabiber ekleyin; bu metabolizmanızı hızlandıracak ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır. Daha iyi kilo kaybı sonuçları için acı biberle de birleştirebilirsiniz.

REZENE TOHUMU

Bir başka yaygın kullanılan baharat, rezene tohumudur. Demir, kalsiyum, lif, C ve A vitamini, çinko ve magnezyum açısından zengindir, bu nedenle kilo kaybınız için son derece faydalı olabilir. Ayrıca, rezenenin kilo kaybı için çalışmasını sağlayan güçlü antioksidan, antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal harika bir Ayurveda baharatıdır. Doğal bir antioksidan olmasının yanı sıra anti-inflamatuar, antibakteriyel, anti viral özelliklerle doludur. Bunların hepsi birlikte kilo vermeye, bağışıklığı güçlendirmeye ve hazımsızlığı önlemeye yardımcı olur. Zerdeçal baharatını bitki çaylarınıza, yemeklere, smoothilere ekleyerek tüketebilirsiniz. Zerdeçalın yağda çözündüğünü unutmayın!