Kilo vermeyle ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Her konuda tükenmez bir kaynak haline gelen internette beslenme ve diyet hakkında da birçok çelişkili bilgi bulunuyor ve neye inanacağımızı bilemez duruma gelebiliyoruz.

İnsanlar doğru beslenmenin ve 'mucizevi' çözümlere veda etmenin öneminin her geçen gün daha fazla farkında olsalar da, gerçek şu ki, dolaşan çok fazla bilgi var ve bazı trendlere ve beslenmeyle ilgili yanlışlara kapılıp gitmek oldukça kolay.

Buna ek olarak beslenmenin gelişen bir alan olduğunu da eklemeliyiz. Her beslenme uzmanının hastalarının durumuna göre yaklaşmak için kendi yöntemi olduğundan bahsetmiyoruz bile. Kısacası elimizde çok fazla bilgi, birçok yöntem ve (beslenme uzmanı olmayanlar için) çok fazla kafa karışıklığı var.

Yukarıdakilerin tümü, çok fazla tekrarlandıktan sonra yayılabilen ve gerçekler haline gelen bir birikim oluşturur. Bununla birlikte, bilimsel olarak desteklenmezler ve zararlı bile olabilirler. Bu yüzden yanlışların farkında olmak ve uygulamamak önemlidir.

Her durumda, yeme alışkanlıklarındaki herhangi bir değişikliğe bir uzman eşlik etmelidir.

KİLO VERMEYLE İLGİLİ DOĞRU BİLE 10 YANLIŞ

İşte en aygın 10 kilo verme efsanesi:

Yanlış: Akşam yenilen meyve kilo aldırır

Meyve sabah ve akşam aynı miktarda kalori ve karbonhidrat sağlar. Gün içinde daha aktif olduğumuz ve onu hemen enerji olarak kullanma ihtimalimizin daha yüksek olduğu doğrudur. Ancak uyusak veya aktivitemizi azaltsak da vücudumuz çalışmaya devam eder ve beynimiz şekere ihtiyaç duyar.

Önemli olan nokta, özellikle dengeli bir diyetin parçası olarak uygun miktarlarda yemektir, çünkü diğer yiyeceklerin tüketimini aşacaksak, önerilen 2-3 porsiyon meyveyi yemek işe yaramaz.

Yanlış: Muz ve üzüm kilo aldırır

Bazı meyvelerin, bazı diyetlerde kilo almak için kullanılan daha yüksek karbonhidrat içeriğine veya yüksek glisemik indekse sahip olduğu doğrudur. Ancak dengeli beslenmenin bir parçası olarak fazla tüketilmeyen hiçbir yiyecek istenmeyen kilolara neden olmaz.

Yani günde 2000 kalori harcarsanız ve sadece muzdan 2500 kalori tüketirseniz elbette kilo alırsınız çünkü fazla kaloriler yağ olarak birikir. Ancak dengeli beslenip 2-3 porsiyon muz, mango veya üzüm gibi meyveleri tüketmek, kesinlikle sorun oluşturmaycaktır.

Yanlış: Glütensiz yiyecekler daha az kilo aldırır

Glüten, buğday proteinidir. Gıda endüstrisinde ve ekmek, makarna, kek vb. gıdaların hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü tüm bu gıdalara doku ve kıvam verir.

Çölyak veya glüten intoleransı olan insanlar bu proteini diyetlerinden çıkarırlar, bu nedenle ekmek, makarna, kek, hamur işleri vb. yemeyi bırakırlar. Yani buğday ve türevlerinden yapılan her şey, çölyak ve glüten intoleransı durumunda yasaktır. Çölyak hastalığı, besinlerin emildiği bağırsak villuslarının körelmesidir ve bu çölyak hastaları genellikle çok kilo kaybederler.

Bu nedenle, glütenin kendisinin kilo aldurması değil, belirli gıdaların diyetten çıkarılması veya besin maddelerinin uygun şekilde emilememesi bu yan etkiye yol açar.

Çölyak veya glüten intoleransının giderek daha fazla tanınan bir durum olmasıyla birlikte glütensiz ürünler artmaktadır. Bu gıdaların daha sağlıklı olduğu fikri var, ancak bu mutlaka böyle değil. Çoğu durumda, glütensiz ürünlere istenen lezzet ve dokuyu vermek için daha fazla yağ veya şeker eklemek gerekir. Bu yüzden herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle yapmıyorsanuz, glütensiz beslenme size göre olmayabilir.

Yanlış: Vejetaryen diyet kilo vermek için idealdir

Bir vejetaryen diyet temelde baklagiller, meyveler, sebzeler, bitki kökenli gıdalardan oluşur. Herhangi bir diyette olduğu gibi size kilo aldıran fazla kaloridir.

Vejetaryen diyet, yulaf ezmesi, ekmek, makarna, baklagiller, avokado, zeytinyağı gibi yiyecekleri içerebilir. Yani, yüksek konsantrasyonda karbonhidrat ve yağ içeren gıdalar tüketilebilir, bu nedenle orantı ve toplam miktarlara dikkat etmelisiniz.

Yanlış: Limon yağ yakar

Limon, vücutta depolanan yağları seyreltme özelliğine sahip değildir. Deterjanla aynı şekilde çalışmaz!

Vücutta biriken yağları yok etmenin tek yolu, onu enerji olarak, yani vücudun harcadığından daha az kalori tüketerek, ya alımı azaltarak ya da fiziksel aktiviteyi artırarak kullanmaktır.

Yanlış: Kahve selülit yapar

Selülit veya portakal kabuğu görünümü, zayıf bir diyete ve fiziksel aktivite eksikliğine ek olarak, esas olarak her kişinin genetiğinin sonucudur. Bütün bunlar selülit gelişimine neden olabilir, ancak tek bir gıdayla selülit oluşmaz. Kahve vücutta bu durumu oluşturan özelliklere sahip değildir.

Yanlış: Tatlandırıcı içeren içecekler kilo aldırmaz

Her ne kadar gazlı içecekler kadar şeker içermeseler de tatlandırıcı eklenen içecekler de sağlıklı değişdir. Şeker içermezle ve kalori sağlamazlar ancak sentetik tatlandırıcılar ile tatlandırılmaları, iştah yükselmelerinden büyük kan şekeri dalgalanmalarına kadar birçok duruma yol açabilir.

Yanlış: Doğal ve sağlıklı besinler her miktarda yenebilir.

Bir besinin doğal ve sağlıklı olması kilo aldırmadığı anlamına gelmez. Tüm gıdalar kalori sağlar ve fazlası yağ şeklinde depolanır.

2-3 porsiyon yerine 8-9 porsiyon meyve tüketmek veya bir kase esmer pirinç tüketmekle bir tencere dolusu pirinç tüketmek aynı şey değildir.

Süper gıdalarla ilgili efsanelerden biri de bu nokta ile ilgilidir ve gerçek şu ki, ne kadar faydalı olurlarsa olsunlar, dengeli bir diyetin parçası olarak ılımlı porsiyonlarda tüketilmeleri gerekir. Hiçbir gıda tek başına mucize sonuçlar sağlayamaz.

Yanlış: Bütün halinde olan gıdalar daha az kilo aldırır

İşlenmemiş veya çok az işlenmiş olan tam gıdalar da muadillerine benzer kaloriye sahiptir. Daha sağlıklı olduğu, daha fazla lif ve besin sağladığı için önerilir, ancak mutlaka daha az kalorisi olacak diye bir durum yoktur.

Yanlış: Laktoz içermiyorsa sağlıklıdır, kilo aldırmaz

Hayır, laktozsuz ile sağlıklı eş anlamlı değildir. Herhangi bir gıda intoleransınız yoksa, laktozsuz ürünleri tüketmenin bir anlamı yoktur. Beslenme kalitesinin bir göstergesi değildir. Hangilerinin kaliteli olduğunu belirlemek için her ürünün içeriğine bakmanız önerilir.

Laktoz, sindirilmesi için laktaz adı verilen bir enzime ihtiyaç duyan bir şekerdir. Buna sahip olmayan insanlar, laktozu iyi sindiremez veya ememezler ve bu nedenle çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar. Laktoz intoleransınız yoksa, laktozlu ürünler almanızda sakınca yoktur. Laktozlu ürünler, laktozsuzlarla karşılaştırıldığında daha fazla kilo almanıza neden olmaz. Hatta bazı laktozsuz ürünlerin kalorisi, laktozlulara göre fazla olabilir.