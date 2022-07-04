Kimyasallara gerek yok! Sivrisinekleri ve böcekleri uzak tutan 7 süper bitki...

Bazı insanlar kimyasal kovucular kullanarak sivrisinekleri ve böcekleri uzak tutmaya çalışır. Ancak, böceklerden kolayca kurtulmanın doğal bir yöntemi var; bitkiler...

Sivrisinekler ve böcekler özellikle yaz aylarında hayatı zorlaştırabilir ve çeşitli kızarıklıklardan alerjilere kadar sağlığı önemli ölçüde tehlikeye atabilir. Çoğu kişi kimyasal böcek kovucular kullanır. Peki, kimyasal kovuculara başvurmadan önce, neden bitkileri denemiyorsunuz?

Kimyasal böcek öldürücüler kullanarak böcekleri kolayca uzak tutmak isteyebilirsiniz. Etkilidirler, ancak çoğu zaman çevre ve insanlar için toksiktirler. Günümüzde daha doğal, organik çeşitleri olsa da hiçbir şey yüzde 100 doğal yöntemlerin yerini tutamaz.

Yaz aylarında sizi sürekli kaşındıran sivrisineklerden ve böceklerden doğal olarak kurtulmak için birçok bitkiye güvenebilirsiniz.

İşte sivrisinekleri ve böcekleri uzak tutan 7 süper bitki:

Sardunya

Pencere kenarına veya balkon çevresine kolayca dikebileceğiniz sardunya sivrisinekleri ve hatta arıları uzaklaştırabilir. Daha fazla etki için el veya ayak bileklerinizi sardunya yapraklarla ovabilirsiniz.

Bu parlak renkli bitki, balkonunuza sadece dekoratif ve hoş kokulu bir dokunuş getirmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek bir sivrisinek kovucu görevi görür.

Ancak, en dekoratif büyük çiçekli sardunyalar etkili olmaz. Seçiminizi, daha az yaygın olan küçük çiçekli sardunyalardan yana yapın. Özellikle yaprakları limon kokusu yayanları seçin.

Ayrıca sardunyaların güneşi sevdiğini unutmayın.

Fesleğen

Doğal sivrisinek kovucu olan fesleğen, sinekleri ve sivrisinekleri etkili bir şekilde uzaklaştırır. Bahçede veya pencere kenarında sineklere karşı doğal bir bariyer görevi görür. Böcekleri, özellikle sinekleri, sivrisinekleri ve karıncaları kovma özelliğine sahiptir.

Karıncaları uzaklaştırmak için yumurtladıkları yere küçük fesleğen demetleri yerleştirebiilirsiniz. Bir saksıda pencerelerin yakınında güneşli bir yerde kolaylıkla fesleğen yetiştirebilirsiniz.

Melisa

Limon balsamı veya bir diğer adıyla melisa, tatlı limon kokusu ile aromatik çok yıllık bir bitkidir. Mide rahatsızlığı, sinirlilik ve uyku bozukluklarını yatıştırıcı özellikleriyle bilinir.

Yetiştirmesi çok kolay ve çok hoş kokulu limon balsamı, faydalı tozlaşan böcekleri çeker. Öte yandan, zararlı böcekleri uzaklaştırma yeteneğine sahiptir. Karıncalara karşı etkili bir kovucu olarak melisa kullanabilir ve yollarına birkaç demet taze yaprak koyabilirsiniz.

Sivrisinekleri uzak tutmak için yemek yediğiniz yerin yanına limon otu dikebilirsiniz. Yemek masalarına da küçük buketler şeklinde yerleştirebilir veya cildinizi yapraklarla ovabilirsiniz.

Çoğu sivrisinek kovucuda kullanılan bu çok az bakım gerektiren bitkiyi bahçenizde veya evin içine yerleştirebilirsiniz.

Nane

Böcekleri kovmak için nane çok etkilidir. Ancak mentol ve pennyroyal açısından en zengin olan naneyi (Mentha piperita) tercih etmek gerekir ki bu nane çok hoş kokuludur.

Nanenin çok güçlü kokusu birçok böceği uzaklaştırmaya yardımcı olur. Güvelere karşı dolaplara koymak için kuru nane poşetleri yapabilirsiniz. Karıncaları uzaklaştırmak için yollarına taze veya kuru nane koyabilirsiniz.

Sineklere karşı naneyi kullanmak için pencerelerin önüne nane kavanozları koyun veya kapı ve pencerelere bir demet taze nane asın. Sivrisineklere karşı yaprakları kollarınıza, ayak bileklerinize ve boynunuza sürün veya nane özüne batırılmış bir pamuğu cildinize sürün. Örümceklere karşı tavandan bir demet taze nane asabilirsiniz.

Lavanta

Bahçede süs bitkisi olarak yetiştirilen lavantalar, aynı zamanda mutfakta da kullanılabilen bir aromatik ve birden fazla özelliği olan şifalı bir bitkidir. Ayrıca böcek kovucu ve böcek öldürücü özelliklere sahiptir.

Lavantalar böcekleri ve aynı zamanda karıncaları uzak tutar. Sivrisinekleri uzak tutmak için de etkilidirler. Kokusu ayrıca zararlı, büyük arıları da kovma yeteneğine sahiptir.

Doğal bir böcek ilacı yapmak için bir avuç lavanta çiçeğini suda kaynatın ve ağzını kapatarak demlenmeye bırakın. Bir sprey şişesine aktarın ve evin çevresinde böcek ilacı olarak kullanın.

Defne

Çoğu böcek kokulara karşı çok hassas olduğundan defne yaprağı gibi bazı aromatik bitkilere yaklaşmaz. Evin her yerine, özellikle kapı ve pencerelerin yakınlarına yerleştirilerek böcekleri uzak tutabilirsiniz.

Bu otlar, böcek ve sinekleri uzak tutmak için hem ev içinde hem de bahçede yetiştirilebilir.

Kekik

Kekik, özellikle zararlı büyük arılara karşı iyi bir kovucudur. Yaprakları yaydıkları koku ile doğal bir böcek ilacı görevi görür. Bu bitki iç mekanda veya dışarıda kolaylıkla yetiştirilebilir.

Hızlı bir etki için kekik dallarını kesin ve bir tabağa koyun ve yakın. Böcekler ve sinekler kaçacaktır. Zararlı olabilecek böceklerden kurtulmak için kimyasal böcek ilaçları kadar etkili olan kekiği kullanabilirsiniz.