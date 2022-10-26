Kırışıklıklara karşı kolajeni bu şekilde yenileyebilirsiniz

Kırışıklıklara ve cilt kusurlarına karşı vücudunuzdaki kolajen miktarını korumanın veya artırmanın uzman ipuçlarıyla 4 yolunu derledik...

Kolajeni yenilemek sadece cildin yaşlanmasını yavaşlatmak değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir durumdur. Kolajen üretiminin yavaşlama süreci yaklaşık 20 yaşından sonra başlar ve 60 yaş civarında durur.

Günümüzde, vücut üzerinde birçok faydalı etkisi olduğu için kolajen hakkında çok şey duyuyor ve okuyoruz. Kolajen, hücrelerin temel bileşenlerinden biri olan, dokuları elastik olarak birbirine bağlayan ve vücudun kendi başına üretebildiği bir iskelet proteinidir.

Cildin gergin kalmasına yardımcı olur, doğal olarak parçalanır ve yenilenir, ancak zamanla daha az üretilir, bu nedenle bağ dokuları daha gevşek ve daha az sıkı hale gelir ve dolayısıyla ciltte de kusurlar ortaya çıkar. Kolajen ayrıca kas ve eklemlerin sağlıklı çalışmasına destek olur.

Kötü beslenme, sigara ve aşırı UV ışınına maruz kalma da kolajen üretimini azaltır. Ve eğer kolajen azalırsa, cilt daha az elastik hale gelir, yüzün bazı bölgelerinde ince kırışıklıklar oluşur, zamanla kırışıklıkların derinliği artar ve ciltteki yaralar daha yavaş iyileşir.

Kolajen üretimini ve mevcut kolajeni artırmanın ve korumanın birçok yolu vardır, işte bazı ipuçları:

Güneşten korunma ve antioksidanlar

Vücutta bulunan kolajen miktarına dikkat etmek, yani bozulmasını yavaşlatmak çok önemlidir. Bunu çoğunlukla günlük olarak güneşten korunma ve antioksidanların tüketimi ile yapabilirsiniz.

Serumlar, kremler

Kolajen molekülü, boyutu nedeniyle cildin daha derin katmanlarına emilemez. Bu nedenle olması gerektiği yerde etkili olamaz, bu nedenle bu amaçla bir kolajen kremi almayın. Kolajen sadece cilt yüzeyinde nemlendirici bir etkiye sahip olabilir, çünkü cilt yüzeyinde bir yüzey oluşturur, böylece su cildimizden daha az buharlaşabilir.

Bunun yerine daha derine nüfuz edebilen ve ciltte doğal kolajen sentezini uyarabilen aktif maddeler içeren bir serum veya krem seçebilirsiniz. Örnekler arasında C vitamini, retinol ve retinol türevleri, glikolik asit ve peptitler yer alır.

Kozmetik tedaviler

Daha güzel bir cilde sahip olmamızı sağladığı ve siyah noktaların yok edilmesiyle etken maddelerin çok daha iyi emilebildiği ve etkili olduğu için cildin temizliği çok önemlidir. Buna ek olarak, cildi sıkılaştırmak, cilt durumunu iyileştirmek ve yaşlanmayı yavaşlatmak için geliştirilen temizleyici kozmetik tedaviler vardır.

Bu gibi durumlarda, sadece nemlendirici aktif maddeler kullanılmaz, aynı zamanda yukarıda belirtilen kolajen üretimini uyaranlar da kullanılır ve kozmetik bir masajla tamamlanır.

Kozmetik masajın etkileri:

- Yaşlanmayı yavaşlatır, hücre ve lif oluşumunu hızlandırır, kollajen üretimini uyarır,

- Gevşek cilt daha sıkı ve daha tonlu hale gelir,

- Ölü deri hücreleri daha hızlı dökülür,

- Cildin sıcaklığı yükselir, kan damarları genişler, bu nedenle atık ürünlerin ve ayrışma ürünlerinin uzaklaştırılması hızlanır,

- Besinlerin emilimi iyileşir,

- Seboreik cildin durumu iyileşir, çünkü bu, yağ bezleri tarafından üretilen sebumun sürekli atılımı ile sonuçlanır,

- Solgun, donuk cildi canlandırır, çünkü daha sıcak dokular arasında damar duvarları genişler ve hücreler oksijen açısından zenginleşir.

Kolajeni toz veya kapsül şeklinde de tüketebilirsiniz

Kremlerden farklı olarak kapsül veya içme tozu formundaki kolajen vücudunuzda çok daha etkili olabilir. C vitamini ile birlikte almak en iyisidir çünkü emilmesi daha kolaydır.

Ancak hidrolize kolajen olmasına dikkat etmeniz gerekir. Kolajen 3 amino asit zincirinden oluşurken hidrolize etme birkaç amino asit zincirinden oluşan daha küçük proteinler üretir, bunlar kolajen peptitleridir. Bu, kolay sindirilebilirliği nedeniyle gereklidir, böylece kan dolaşımı ile sindirimden hemen sonra gerekli yerlere ulaşır.

Molekülün kütlesi ne kadar küçükse, o kadar iyi kullanılır. Balık ve sığır kolajenleri arasında balık kollajen peptidi en küçük peptid boyutuna sahiptir. Önerilen günlük doz 2000-2500 mg'dır, ancak bazı cilt sorunlarında artırılabilir.