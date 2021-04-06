Kırkkilit otu nedir, faydaları nelerdir? Kırkkilit otu (At kuyruğu) nasıl kullanılır?

Kırkkilit otu, pek çok hastalığın tedavisi için tercih edilen şifalı bir bitkidir. At kuyruğu olarak da bilinen kırkkilit otu nedir, faydaları nelerdir? İşte merak edilenler..

Bazı hastalıkların tedavisi için sıkça kullanılan otlardan biri kırkkilit otudur. Bazı toplumlarda kırkkilit otu farklı isimler ile bilinmektedir.

Bitkinin fayda sağladığı bilinen hastalıklardan bir kısmı; osteoporoz, enfeksiyon, bronşit ve kanamalardır. Aynı zamanda zayıf tırnaklar için ve çıban için kullanıldığı da bilinir.

Sağlık problemlerine doğal çözüm arayanların merakla araştırdığı kırkkilit otu nedir, faydaları nelerdir? İşte kırkkilit otu hakkında bilgiler..

KIRKKİLİT OTU NEDİR?

Kırk kilit otu'nun bilimsel adı Equisetum'dır. Atkuyruğugillere ait çok yıllık bitkidir.

Bitkinin kurutulmasıyla veya kurutulduktan sonra parçalanmasıyla ve elenmesiyle elde edilir.

Genel olarak yol kenarlarında ve çoğunlukla sulak alanlarda yetişen bir ottur. Kırkkilit otu Türkiye’de birçok yerde yetişir. Küçük sivri yapraklara ve uçlara sahip olan bu bitki biberiye bitkisine benzeyen bir görünüme sahiptir.

KIRKKİLİT OTU FAYDALARI NELERDİR?

Kırkkilit otunda bulunan silisyum, tüketen kişinin kemik sağlığını uzun süre korumaktadır. Kemik sağlığını korurken, kemik erimesi riskini de ortadan kaldırmaktadır. Silisyum maddesi, eklem ağrıları için çare olan bir elementtir. Atkuyruğu otu eklem ağrılarınızı dindirecek şifalı bir bitkidir. Ağrı kesici ilaç niteliği görmesi de kırkkilit faydaları arasında yerini alır.

Antioksidan özelliğe sahip bir bitki olduğundan, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Aynı zamanda kış soğuklarından sizi koruyarak, kış aylarını daha sağlıklı geçirmenizi sağlar.

Kansızlık türlerinde de tercih edilmesi gereken bir bitkidir. Anemi etkisini en aza indirecektir.

Diş eti kanamaları ve ağız içi yaralarında, hücre yenileyici etkisini göstererek zedelenen dokuları yenilemektedir.

Ezilerek elde edilen kırkkilit otu kremi yaraları iyileştiren bir şifa olarak karşınıza çıkar.

Kırkkilit otu sperm kalitesini yükselten bir bitki olarak bilinmektedir. Çeşitli sağlık sorunlarında doktorlar bitkisel tedavi için bu bitkiyi tavsiye etmektedir.

Tip-2 diyabet hastalığına şeker dengesini koruyarak, şeker hastalarının şikayetlerini en aza indirecektir. Ayrıca kırkkilit otu tansiyon düşürücü etkisiyle, hipertansiyon rahatsızlıklarında tercih edilen bir bitkidir.

İç kanama riskini ortadan kaldırır ve regl döneminde daha rahat hissetmenizi sağlar. Regl sancılarını dindirir.

Uyku problemleri yaşıyorsanız, kırkkilit otu uyku apnesi için de size çözüm olacaktır. Gün içinde bir fincan kırkkilit otu çayı içtiğinizde, gece daha rahat uyuduğunuzu fark edebilirsiniz.

Kırkkilit otunu oluşturan bileşenler sayesinde, böbrek taşı rahatsızlığı riski de ortadan kalkacaktır. Var olan böbrek taşının da kolayca atılmasını sağlar.

Aynı zamanda kırkkilit otu reflü şikayetlerinizi de en aza indirecektir. Midenizi bitki çayı ile rahatlatabilirsiniz.

Tırnaklarınız güçsüz ise ve sürekli kırılma meydana geliyorsa, çözümü kırkkilit otunda saklı olacaktır.

Kırkkilit otu prostat iltihaplarını yok edici özelliğe sahiptir.

Kırkkilit otu saç uzatma konusunda da size yardım eder. Silisyum sayesinde hücre yenileyerek saçlarınızın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ot ile hazırlayacağınız kırkkilit kürü saç derinizin daha sağlıklı olmasında etkili olur. Kepeklenme ve dökülmeleri de ortadan kaldırır.

Eski çağlarda Roma Dönemi’nde bu otun tüberküloz rahatsızlığı için kullanıldığı çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.

KIRKKİLİT OTU NASIL KULLANILIR?

Kırkkilit otunu çay şeklinde hazırlayarak, çeşitli tedavilerde kullanabilirsiniz. Çayı ruhsal ve bedensel hastalıklarınızda bir bardak içerek tüketmeniz tavsiye edilir.

Saç uzatma konusunda ise hazırlanan kırkkilit otu çayını saç bakım maskenize ekleyerek deneyebilirsiniz.

Güçsüz tırnakların güçlenmesi ve sağlık kazanması için hazırlanan çayı soğutup tırnaklarınızı içinde bir süre bekleterek faydalanabilirsiniz.

Krem şeklinde kullanmak için de ezilen kırkkilit otunu zeytinyağı ile kıvam vererek, yaralarınıza uygulayabilirsiniz.